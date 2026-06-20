Los 7 tipos de descanso que permiten entender el agotamiento que el sueño no resuelve, según Harvard

La propuesta de los siete tipos de descanso explica por qué muchas personas reportan cansancio pese a cumplir con las horas recomendadas de sueño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir ocho horas no garantiza levantarse con energía si el sueño fue fragmentado o si el cuerpo arrastra una carga de estrés que bloquea una recuperación profunda. En esos casos, el problema no es la cantidad de horas en la cama, sino la calidad del descanso: microdespertares, falta de sueño profundo y hábitos nocturnos que alteran los ciclos sin que la persona lo perciba.

La propuesta de los siete tipos de descanso, difundida por Harvard Health, ordena un síntoma frecuente: sentirse cansado aun con horas “correctas”. El enfoque plantea que el agotamiento puede deberse a déficits mentales, sensoriales o emocionales, entre otros, que el sueño nocturno no compensa por sí solo.

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En otras palabras: dormir puede cubrir una parte del descanso físico, pero no necesariamente reponer la energía que se pierde por saturación de estímulos, rumiación mental, desgaste emocional o vínculos que drenan. Cuando el cansancio se vuelve persistente, conviene sumar una mirada clínica y no reducir todo a “me falta dormir”.

La Clínica Cleveland advierte que trastornos como la apnea del sueño pueden interrumpir el descanso muchas veces por noche sin que la persona lo recuerde; el resultado es levantarse con niebla mental y somnolencia diurna aunque el reloj marque ocho horas. Además, la institución señala que el consumo de cafeína y alcohol, el uso de pantallas en la cama y el ambiente del dormitorio (luz, ruido, temperatura) pueden generar interrupciones sutiles que degradan el sueño profundo.

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Los 7 tipos de descanso: por qué podés estar agotado aunque duermas

La apnea del sueño, el consumo de cafeína y las condiciones del dormitorio pueden interrumpir el sueño sin que el afectado lo recuerde - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health difundió el marco de la médica Saundra Dalton-Smith, que plantea siete tipos de descanso para identificar qué “déficit” domina cuando el sueño no alcanza para sentirse bien:

Descanso físico: incluye dormir, pero también recuperación corporal, pausas y, para algunas personas, movimiento suave (estiramientos, caminatas). Descanso mental: bajar el ruido de pensamientos y tareas. Ayudan “brain dumps” (anotar pendientes), micropausas y límites a la multitarea. Descanso sensorial: reducir pantallas, notificaciones, ruido y luz intensa cuando aparece irritabilidad o saturación. Descanso creativo: reponer inspiración (naturaleza, arte, novedad) cuando hay bloqueo o apatía. Descanso emocional: dejar de “actuar” todo el tiempo; habilitar conversaciones honestas, terapia o escritura cuando pesa el rol de sostén. Descanso social: equilibrar vínculos que drenan con vínculos que recargan; no siempre es más gente, sino mejor compañía o más tiempo a solas. Descanso espiritual: reconectar con propósito, valores o pertenencia a través de comunidad, naturaleza o prácticas personales.

Qué revisar si el cansancio persiste: sueño real, señales de alerta y consulta

La fatiga constante también puede indicar problemas clínicos como anemia, trastornos tiroideos o efectos secundarios de ciertos medicamentos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si dormís ocho horas y amanecés igual de cansado, la Clínica Cleveland remarca que el problema puede estar en interrupciones del sueño por trastornos como la apnea, además de factores como estrés, consumo de cafeína o alcohol, y condiciones del dormitorio (ruido, luz, temperatura) que generan microdespertares.

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El punto es que esas interrupciones pueden pasar inadvertidas: muchas personas creen que “durmieron de corrido”, pero no alcanzaron un descanso profundo y sostenido. La señal típica es sentir “niebla mental”, somnolencia diurna y falta de energía desde la mañana, incluso sin recordar despertares nocturnos.

Mayo Clinic agrega que la fatiga no siempre es “solo sueño”: puede ser síntoma de múltiples condiciones (por ejemplo, anemia, trastornos tiroideos, depresión, infecciones) o efecto secundario de medicamentos. En la práctica, eso cambia la pregunta: no es únicamente “¿cuántas horas dormí?”, sino “¿por qué mi cuerpo no se recupera?”.

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Si el cansancio dura semanas, se repite a diario o afecta el funcionamiento, la recomendación es una evaluación médica para orientar estudios y evitar el autopilotaje de soluciones (más café, más horas en la cama, suplementos al azar). El abordaje suele incluir análisis, revisión de medicación y, si hay sospecha de trastorno del sueño, un estudio de sueño.