Salud

Por qué sentir cansancio y tener las piernas hinchadas al final del día puede ser una señal de alarma

Una institución con más de 700.000 pacientes al año alerta sobre una condición que avanza en silencio y que la mayoría normaliza hasta que ya es difícil de revertir, advierte un experto

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Ilustración en acuarela de un enfermero con uniforme azul petróleo y zapatillas blancas apoyado contra la pared de un pasillo de hospital.
La enfermedad venosa crónica afecta la salud física en trabajos con esfuerzo físico sostenido y largas jornadas de pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanecer de pie durante largas jornadas, cargar objetos pesados, subir escaleras o manejar maquinaria puede afectar la circulación, especialmente en sectores como la construcción, manufactura, almacenamiento, transporte, servicios de reparto y atención médica. Estas tareas exponen a quienes las realizan a una tensión prolongada sobre las venas de las piernas, lo que incrementa el riesgo de desarrollar problemas circulatorios. Una condición que se manifiesta con piernas hinchadas, además del malestar característico.

Especialistas del Centro para la Restauración de las Venas (CVR), una institución médica con más de 130 clínicas en Estados Unidos, advierten sobre este problema. Entre ellos se encuentra el doctor Sanjiv Lakhanpal, presidente y director ejecutivo del centro, quien señala que muchas personas consideran normales las molestias en las piernas asociadas al trabajo, lo que puede retrasar el diagnóstico y tratamiento de afecciones que sí cuentan con solución médica.

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El CVR atiende a más de 700.000 pacientes al año y promueve el diagnóstico temprano, así como la atención oportuna de trastornos venosos y linfáticos, enfatizando que los síntomas no deben ser ignorados ni aceptados como parte natural de la actividad laboral.

Un cocinero de perfil izquierdo remueve una olla sobre una estufa con fuego en una cocina industrial, junto a unos zuecos blancos en el suelo de gres.
La hinchazón persistente, los calambres, la pesadez, las várices, la picazón y los cambios en la piel cerca de los tobillos pueden indicar enfermedad venosa crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y señales de alerta de la insuficiencia venosa

El desarrollo de la insuficiencia venosa suele manifestarse con síntomas poco evidentes al principio, lo que contribuye a que muchas personas no les presten atención.

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Entre los primeros signos se encuentran el cansancio en las piernas tras finalizar una jornada laboral o la hinchazón que progresa hacia el final del día. Estos síntomas, aunque habituales en quienes realizan trabajos físicamente exigentes, son señales clínicas que ameritan una evaluación médica.

El doctor señala que otras manifestaciones incluyen hinchazón persistente, calambres, sensación de pesadez, várices, síndrome de piernas inquietas, picazón o cambios en la piel cercanos a los tobillos. Estas molestias, lejos de ser una consecuencia inevitable del esfuerzo diario, pueden indicar que las válvulas venosas se han debilitado y la sangre se acumula en la parte inferior de las piernas. Ignorar estos signos puede retrasar el diagnóstico y agravar la condición con el tiempo.

Ilustración de una cajera con uniforme verde y delantal escaneando un producto en la caja registradora de un supermercado con góndolas y zapatos negros.
La construcción, la manufactura, el almacenamiento, el transporte, el reparto y la atención médica concentran tareas que elevan el riesgo de problemas circulatorios en las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para prevenir el daño venoso en trabajos exigentes

Para quienes desempeñan actividades laborales que implican esfuerzo físico constante, existen medidas sencillas que pueden reducir el riesgo de daño venoso.

El profesional sugiere cambiar de posición con regularidad para evitar la presión continua sobre los mismos músculos de las piernas y realizar elevaciones breves de pantorrillas durante los descansos, favoreciendo así el retorno de la sangre al corazón.

Además, recomienda elevar las piernas durante algunos minutos después de turnos prolongados, lo que ayuda a disminuir la presión venosa. Mantener una hidratación constante durante la jornada laboral, especialmente en ambientes calurosos o de alta actividad, ayuda a reducir el riesgo. También es aconsejable vigilar la hinchazón persistente de los tobillos o la decoloración de la piel, en lugar de atribuir estos cambios únicamente al cansancio.

Ilustración de un peluquero con delantal negro cortando el cabello de un cliente sentado. Sostiene tijeras y peine. Se ven zapatos de cuero, silla, espejo y estantes con botellas.
La hidratación constante y el control de la hinchazón de tobillos o la decoloración de la piel reducen el riesgo de complicaciones por insuficiencia venosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y complicaciones de la enfermedad venosa no tratada

Según Lakhanpal, dejar sin tratar la enfermedad venosa crónica puede acarrear complicaciones para quienes realizan trabajos físicamente exigentes. La acumulación continua de sangre en las extremidades inferiores puede provocar daños en la piel, como endurecimiento y decoloración, especialmente cerca de los tobillos. Estas alteraciones, advierte el especialista, pueden ser la antesala de complicaciones.

Entre las complicaciones señaladas se encuentra la formación de úlceras venosas, heridas abiertas que aparecen cuando la piel ya no tolera la presión interna ni la inflamación constante. Estas lesiones tienden a cicatrizar lentamente y, en muchos casos, se vuelven crónicas, dificultando la movilidad y limitando la capacidad para trabajar. El profesional destaca que, por lo general, quienes presentan estos síntomas posponen la consulta médica, permitiendo que la afección progrese de manera silenciosa.

Además, alerta sobre el riesgo de coágulos sanguíneos derivados del estancamiento de la sangre en las venas. La presencia de estos coágulos puede dar lugar a complicaciones, como la trombosis venosa profunda. Detectar y tratar los síntomas desde las primeras etapas es, según el especialista, fundamental para evitar que la insuficiencia venosa evolucione hacia consecuencias que comprometan la salud y el bienestar a largo plazo.

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