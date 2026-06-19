Las mujeres podrían reducir su riesgo cardíaco levantando pesas, según un estudio

JUEVES, 18 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El ejercicio aeróbico viene inmediatamente a la mente cuando se piensan en formas de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas mediante la actividad física.

Pero un nuevo estudio indica que las mujeres podrían reducir su riesgo de enfermedades cardíacas mediante un entrenamiento de fuerza constante.

Las mujeres que levantan pesas parecen tener un menor riesgo de problemas cardíacos, especialmente si también practican ejercicio aeróbico, informaron los investigadores el 17 de junio en el Journal of the American College of Cardiology.

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Las mujeres tenían un 44% menos de riesgo de infarto y un 20% menor de riesgo de enfermedad cardíaca si realizaban dos o más horas de entrenamiento con pesas a la semana, según los investigadores.

Y cuanto más a menudo levantaban, más disminuía su riesgo cardíaco, según los resultados.

"A pesar de sus beneficios para la salud establecidos, el entrenamiento de resistencia suele pasarse por alto como estrategia de prevención de enfermedades cardiovasculares, y su impacto en el riesgo de enfermedades cardiovasculares --especialmente en mujeres de mediana edad y mayores-- sigue siendo poco estudiado", dijo el investigador principal , el Dr. Tianyue Zhang, científico visitante del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en Boston, en un comunicado de prensa.

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Las directrices actuales de EE. UU. recomiendan al menos dos días de entrenamiento de resistencia cada semana, junto con 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a vigoroso, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 117.000 mujeres que participaron en un estudio de salud a largo plazo. Como parte del estudio, se registraron la actividad física, el entrenamiento de resistencia y el comportamiento sedentario de las mujeres durante una media de casi 15 años.

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Cada hora adicional de entrenamiento de resistencia por semana se asociaba con un 14% menos de riesgo de infarto y un 5% menor de riesgo de enfermedad cardíaca.

Si una mujer alcanzaba los niveles recomendados tanto de entrenamiento de fuerza como de ejercicio aeróbico, su riesgo de infarto era aproximadamente un 45% menor que el de quienes no tenían actividad física.

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"Estos hallazgos sugieren que, dentro de una población ya activa, el entrenamiento de resistencia se asocia con reducciones adicionales en el riesgo de enfermedades cardiovasculares más allá de la actividad aeróbica general", dijo Zhang. "Junto con la actividad aeróbica y la reducción del comportamiento sedentario, el entrenamiento de resistencia puede ser un componente importante de las estrategias de salud pública para la prevención cardiovascular en mujeres."

El Dr. Harlan Krumholz, editor jefe de JACC, afirmó que el entrenamiento de resistencia se ha fomentado durante mucho tiempo, y este estudio aporta "pruebas sólidas" que lo respaldan.

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"Debería incluirse en una rutina de salud integral para apoyar la funcionalidad y la longevidad", añadió Krumholz, que no participó en el estudio, en un comunicado de prensa.

Más información

La Universidad de Colorado tiene más información sobre entrenamiento de resistencia para mujeres.

FUENTES: Nota de prensa del American College of Cardiology, 17 de junio de 2026; Journal of the American College of Cardiology, 17 de junio de 2026

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