Salud

Ataques de ira: claves para gestionarlos y evitar reacciones impulsivas

La psicóloga Viviana Kelmanowicz analizó en Infobae a las Nueve cómo reacciona el cerebro ante el enojo y brindó herramientas concretas para el autocontrol

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La psicóloga señaló que en situaciones de apuro y estrés la empatía disminuye, lo que favorece respuestas impulsivas y conflictivas entre personas

En una entrevista exclusiva, la psicóloga Viviana Kelmanowicz detalló en Infobae en Vivo por qué la ira es una reacción impulsiva ligada al cerebro y cuáles son las claves para controlarla en situaciones cotidianas como el tránsito o la convivencia.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Kelmanowicz analizó el episodio ocurrido en Castelar, donde una mujer reaccionó violentamente ante un auto mal estacionado, y lo utilizó como punto de partida para explicar los mecanismos neurológicos y sociales que disparan la ira.

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La reacción de la ira según la neurociencia

Kelmanowicz explicó que el apuro y la sobrecarga diaria predisponen a reacciones emocionales desmedidas y a la pérdida de control
Kelmanowicz explicó que el apuro y la sobrecarga diaria predisponen a reacciones emocionales desmedidas y a la pérdida de control

Viviana Kelmanowicz describió: “Cuando estamos furiosos, hay algo que sucede en el cerebro: en vez de hacer todo el recorrido que permite pensar una respuesta, ocurre algo que se llama secuestro amigdalino y esa información va directo a mi ira y me siento amenazada, furiosa, tiro los huevos y respondo”.

Explicó que, en una situación de estrés o amenaza, el procesamiento racional se ve desplazado: “En el mejor de los casos, cuando estoy segura, tranquila, calma, la información llega a la corteza prefrontal y ahí decido cómo responder. Pero si estoy apurada, alterada, la reacción es pura defensa”.

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Para la especialista, este mecanismo es universal y se incrementa con el cansancio y la sobrecarga: “Cuando venís sumisa, explotada, harta, no te alcanza para llegar a fin de mes, venís con un nivel de irritabilidad y hay algo en tu cerebro, la amígdala, que se hipertrofia, se agranda. Entonces, cualquier mínima situación que te altere, ya salís y no tenés la posibilidad de ese recorrido para tomarte un tiempo, respirar, pensar qué hacer”.

La dimensión social y coyuntural: empatía, apuro y estrés colectivo

Primer plano del rostro de un hombre de 40 años con expresión de enojo visible.
Las reacciones de furia surgen cuando la información no llega a la corteza prefrontal, el cerebro responde con impulso y sin reflexión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kelmanowicz hizo hincapié en la falta de empatía y el apuro social: “Lo que muestra este tipo de episodios es que no hay empatía, no me interesa el otro. La que estacionó le importó un comino si la señora iba a poder salir o no. Eso es más social. Qué nos pasa como sociedad que no tenemos tan en cuenta lo que le sucede al otro”.

Para la psicóloga, el contexto coyuntural también agrava las reacciones desmedidas: “Sabemos que si estamos más apurados, probablemente la que dejó el auto ahí no encontraba lugar para estacionar, llegaba tarde a su turno. No le importa nada, no pone el foco en lo que le está sucediendo a la vecina. Y la que quería salir también estaba apurada. Ambas tenían su propia historia de ese momento que hizo que se expulsaran hacia el exterior de la manera en que lo hicieron”.

Señaló que la irritabilidad social es un fenómeno creciente: “La empatía disminuye cuando estamos apurados, enojados, ensimismados en nosotros mismos. Socialmente nos sucede mucho esto, no pensamos, es puro impulso absoluto”.

Técnicas concretas para manejar la ira

Mujer con jersey gris sentada en un sillón, escuchando música con auriculares negros y los ojos cerrados, en una habitación con luz suave de ventana.
La especialista recomendó ser jefe de la atención, dirigir el foco hacia experiencias que generen bienestar y fortalezcan el autocontrol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre cómo manejar un ataque de furia, Kelmanowicz fue clara: “En el momento de furia, mucho no se puede hacer. Es muy difícil. Hay que entrenar habilidades de autocontrol cuando uno está bien”.

Entre las estrategias recomendadas, destacó la importancia de “ser jefe o jefa de la atención”: “Para expandir las emociones positivas uno tiene que aprender a focalizar. Si algo me divirtió, me da alegría, tengo que focalizar mejor en eso. Dirigir mi atención, eso tenemos que aprender y obviamente enseñarle a los chicos”.

Sugirió también la construcción de entornos bellos: “Tienen la cualidad de silenciar la amígdala. ¿Qué es un entorno bello? Lo que para cada uno de ustedes sea bello: el ecosistema que se arman, los olores, las conversaciones”.

Recomendó además ejercitar la flexibilidad emocional: “Lo más importante es la flexibilidad, para ir por todos los paisajes emocionales. El bienestar se lleva bien con el sufrimiento. Se puede estar mal y tener bienestar”.

Como autora de “El mapa del bienestar”, la psicóloga resaltó que “el bienestar es una sensación perdurable y de fondo”, diferenciándolo de la felicidad intensa y momentánea. Y concluyó: “El bienestar es una habilidad que se entrena, incluida la empatía y la compasión. Hay sociedades que tienen la empatía más desarrollada. La nuestra está rota. Pero hay cosas que se pueden hacer”.

La entrevista completa de Viviana Kelmanowicz

Aumentar la empatía y la compasión resulta fundamental para reducir episodios de violencia y mejorar los vínculos sociales según Kelmanowicz

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