Dolores de crecimiento: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Los dolores de crecimiento se describen a menudo como un dolor o punzada en la pierna, con frecuencia en la parte delantera de los muslos, las pantorrillas o detrás de las rodillas. Los dolores de crecimiento tienden a afectar a ambas piernas y a ocurrir durante la noche e incluso pueden llegar a despertar al niño.

Si bien estos dolores se conocen como dolores de crecimiento, no hay evidencia de que crecer duela. Los dolores de crecimiento pueden estar vinculados a un umbral bajo de tolerancia al dolor o, en algunos casos, a cuestiones psicológicas.

No existe un tratamiento específico para los dolores de crecimiento. Puedes hacer que tu hijo se sienta más cómodo masajeando los músculos doloridos y colocando sobre ellos una almohadilla térmica tibia.

Síntomas

Los dolores de crecimiento generalmente causan una sensación de dolor o palpitación en las piernas. Este dolor a menudo se produce en la parte delantera de los muslos, las pantorrillas o detrás de las rodillas. Usualmente ambas piernas duelen. Algunos niños también pueden sentir dolor abdominal o dolores de cabeza durante episodios de dolores de crecimiento. El dolor no se produce todos los días. Viene y se va.

Los dolores del crecimiento suelen aparecer al final de la tarde o al principio de la noche y desaparecen por la mañana. A veces el dolor despierta a un niño en medio de la noche.

Cuándo visitar a un proveedor de atención médica

Consulta con el proveedor de atención médica de tu hijo si te preocupa el dolor de pierna de tu hijo o si el dolor:

Es persistente

Sigue por la mañana

Es lo suficientemente grave como para interferir en las actividades habituales de tu hijo

Se ubica en las articulaciones

Está asociado con una lesión.

Va acompañado de otros signos o síntomas, como hinchazón, enrojecimiento, sensibilidad, fiebre, cojera, erupción cutánea, pérdida del apetito, debilidad o fatiga

Factores de riesgo

Los dolores de crecimiento son frecuentes en niños en edad preescolar y edad escolar. Son un poco más frecuentes en niñas que en niños. Correr, trepar o saltar durante el día puede aumentar el riesgo de sufrir dolor de piernas a la noche.

Diagnóstico

Es posible que tu hijo no necesite ninguna prueba para el diagnóstico de los dolores de crecimiento. En algunos casos, el proveedor de atención médica de tu hijo puede recomendar pruebas, como un análisis de sangre o una radiografía. Esto ayuda a excluir otras posibles causas de los signos y síntomas de tu hijo.

No todos los tipos de dolor de piernas en los niños son dolores de crecimiento. A veces, el dolor de piernas puede surgir por afecciones subyacentes que se pueden tratar.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico para los dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento no causan otros problemas y no afectan al crecimiento. Los dolores de crecimiento suelen mejorar sin tratamiento en uno o dos años. Si no desaparecen por completo en un año más o menos, suelen volverse menos dolorosos. Mientras tanto, puedes ayudar a aliviar las molestias de tu hijo con medidas de cuidado personal, como masajear sus piernas.