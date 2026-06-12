Salud

El 70% del sistema inmunitario está en el intestino: 8 alimentos recomendados por expertos para fortalecerlo

Especialistas en nutrición y organismos internacionales identificaron qué probióticos y prebióticos favorecen una flora diversa y ayudan a reducir la inflamación crónica. Claves para sumarlos a la dieta

Guardar
Google icon
Acuarela de alimentos saludables: frutas, verduras, legumbres, frutos secos, quesos, yogur, kéfir, kimchi y encurtidos en tarros y bolsas de tela.
Probióticos y prebióticos se consolidan como aliados dietarios para sostener el equilibrio intestinal y el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio de la microbiota intestinal desempeña un papel central en la salud general, con más del 70 % del sistema inmunitario asentado en el intestino, según subraya la nutricionista Laura Parada y recoge Vogue y confirma el estudio de inmunología clínica. Este análisis detalla cómo el tracto gastrointestinal alberga la mayor concentración de células inmunitarias de todo el organismo para proteger al cuerpo de amenazas externas.

8 alimentos fundamentales han sido recomendados por Parada para fortalecer la salud intestinal y mantener una microbiota diversa.

Estos alimentos, clasificados como probióticos y prebióticos, aportan microorganismos beneficiosos o sirven de nutriente para los existentes, contribuyendo a un sistema digestivo en equilibrio y a la protección frente a agentes dañinos.

PUBLICIDAD

Vista aérea de varias frutas y verduras frescas como zanahorias, remolachas, jengibre, calabaza, champiñones, limones, tomates cherry, naranjas y manzanas sobre una superficie gris.
La microbiota intestinal se vincula con la inmunidad y la regulación de la inflamación en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal funciona como una barrera inmunológica y reguladora de la inflamación. Según el medio citado, Parada resalta que la clave para cuidar la salud intestinal está en la variedad de la dieta y en la incorporación regular de alimentos fermentados, ricos en fibra.

La especialista diferencia entre probióticos, que contienen microorganismos vivos capaces de repoblar la microbiota, y prebióticos, que son el sustento de esas bacterias y estimulan su crecimiento. En ese marco, la dieta mediterránea se considera ejemplar al reunir ambas categorías y ayudar a reducir la inflamación.

PUBLICIDAD

“Para favorecer una dieta más equilibrada, es fundamental seguir un patrón dietético que promueva una mayor diversidad bacteriana. Uno claro ejemplo es la dieta mediterránea”, afirma Parada en declaraciones recogidas por Vogue. Además, puntualiza: “La clave está más en la variedad que en la cantidad”.

Vista aérea de dos personas en una mesa de madera oscura sirviéndose de múltiples cuencos con ensaladas, verduras, huevos, aguacate, cítricos y frutos secos.
La dieta mediterránea destaca por combinar fermentados y fibra, con foco en diversidad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios organismos de referencia avalan la relación entre microbiota, inmunidad y salud digestiva. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sostuvo en 2022 que “el consumo regular de probióticos puede mejorar el equilibrio microbiano intestinal y fortalecer la función inmunitaria”.

Además, según informes de Harvard T.H. Chan School of Public Health, incorporar alimentos ricos en fibra y fermentados ayuda a mantener una flora intestinal diversa, lo que se asocia con menor riesgo de enfermedades inflamatorias y metabólicas.

1. Yogur natural o griego

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Yogur natural o griego aporta bacterias vivas que ayudan a repoblar la flora intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur natural o griego es importante por su alto contenido en bacterias vivas. Este alimento fermentado, fácil de integrar en el consumo diario, ayuda a repoblar la flora intestinal.

2. Kéfir y leche fermentada

Kéfir, bebida fermentada y probiótica, rica en vitaminas y nutrientes, beneficiosa para la digestión y la salud intestinal, opción natural y fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Kéfir y leches fermentadas suman microorganismos activos y refuerzan el equilibrio bacteriano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el kéfir como otras formas de leche fermentada son valorados por su aporte de microorganismos vivos. Estos productos habituales en la dieta mediterránea refuerzan el equilibrio bacteriano en el intestino.

3. Chucrut

Chucrut servido en un plato, elaborado con repollo fermentado, ideal como guarnición saludable y de sabor intenso. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Chucrut, a partir de la col fermentada, se asocia con mayor diversidad microbiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chucrut se obtiene de la fermentación de la col y provee bacterias beneficiosas. Su consumo regular incrementa la diversidad bacteriana de la microbiota.

4. Kimchi

Un tarro grande de kimchi de repollo napa rojizo y un cuenco pequeño con kimchi servido, junto a unos palillos de madera sobre una mesa clara.
Kimchi aporta bacterias vivas desde vegetales fermentados tradicionales de la cocina asiática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kimchi, tradicional en la gastronomía asiática, es un fermentado vegetal con gran cantidad de bacterias vivas. Consumirlo contribuye a mantener y diversificar la comunidad microbiana del aparato digestivo.

5. Encurtidos

Un arreglo piramidal de doce tarros de vidrio llenos de alimentos encurtidos y conservas, incluyendo pepinos, zanahorias, pimientos y kimchi, sobre una superficie de madera clara.
Encurtidos incorporan ácidos orgánicos y microorganismos de fermentaciones controladas de vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los encurtidos, resultado de fermentaciones controladas de vegetales, aportan microorganismos vivos y ácidos orgánicos a la dieta. Incluirlos ayuda a proteger y apoyar la microbiota intestinal.

6. Quesos

Primer plano de una tabla de madera con una variedad de quesos, uvas rojas y verdes, nueces, albaricoques secos y una ramita de romero.
Quesos fermentados pueden aportar bacterias con función probiótica según la variedad elegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas variedades de quesos, especialmente aquellas fermentadas, pueden contener bacterias que actúan como probióticos. Elegir estos quesos aporta un beneficio adicional al repertorio de alimentos con microorganismos vivos.

7. Legumbres

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Legumbres ofrecen fibra prebiótica que nutre a los microorganismos beneficiosos del intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres son una fuente rica de fibra con efecto prebiótico. Su presencia facilita la nutrición y actividad de los microorganismos saludables en el intestino.

8. Frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos

Un plato blanco dividido muestra salmón, tofu, brócoli, espinacas, tomates, pepino, calabacitas, arroz integral y camote. Al lado, un vaso de agua y aguacate.
Frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos aportan fibra clave para alimentar la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este grupo provee fibra prebiótica esencial, clave para robustecer y alimentar la microbiota. La variedad y el consumo frecuente de estos alimentos aumentan los beneficios de una dieta mediterránea, destaca Laura Parada.

La Mayo Clinic señaló que “una dieta rica en fibra y alimentos fermentados no solo favorece la digestión, sino que puede contribuir a reducir la inflamación sistémica y apoyar la prevención de afecciones como la obesidad, la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades autoinmunes”.

Además, resalta que la diversidad microbiana intestinal se asocia con mejores respuestas inmunitarias y menor incidencia de trastornos digestivos.

La protección constante de la microbiota a través de una dieta rica en probióticos y prebióticos es especialmente relevante frente a factores cotidianos como el estrés, la falta de sueño, los pesticidas y los alimentos ultraprocesados, según concluye Vogue.

Temas Relacionados

Microbiota IntestinalDieta MediterráneaProbióticosPrebióticosAlimentaciónYogurChucrutKéfirQuesosLegubresNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pensamientos repetitivos: por qué aparecen, cuáles son las señales de alarma y cómo cortar el ciclo

En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO explicaron cómo la rumiación afecta la salud y compartieron estrategias efectivas para abordarla

Pensamientos repetitivos: por qué aparecen, cuáles son las señales de alarma y cómo cortar el ciclo

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

Healthday Spanish

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

Healthday Spanish

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

¿Puede el ayuno tratar la enfermedad de las encías? Un estudio revela una reducción de la inflamación

Healthday Spanish

¿Puede el ayuno tratar la enfermedad de las encías? Un estudio revela una reducción de la inflamación

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

Healthday Spanish

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

DEPORTES

Pujato, la ruta 33 y una enciclopedia en tiempos mundialistas: la “Scalopedia” busca el secreto del ciclo argentino en el pueblo del DT

Pujato, la ruta 33 y una enciclopedia en tiempos mundialistas: la “Scalopedia” busca el secreto del ciclo argentino en el pueblo del DT

Se retiró a los 29 años, llevó a Dibu Martínez a Europa y tentó a Messi para jugar en Inglaterra a los 15 años: “Hubo conversaciones”

Los motivos detrás de la decisión de Lionel Scaloni de convocar a Marcos Senesi para disputar el Mundial 2026

La increíble historia del único futbolista con anteojos que hizo goles en un Mundial: “Tenía una vista muy pobre”

La sorprendente respuesta sobre si conocen a Lionel Messi en la ciudad que recibió a la selección argentina para el Mundial

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

Crecen las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Los desafíos de seguridad de Bolivia y la respuesta del gobierno de Paz

Un año después del fatal accidente de Air India, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas

El BAD indicó que Asia ya enfrenta el peor escenario previsto por la crisis energética originada por la guerra en Irán