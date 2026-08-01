Lo que come el padre antes de la concepción puede influir en la salud del bebé

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VIERNES, 31 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Cuando se trata de prepararse para un embarazo saludable, el foco suele estar en las madres. Pero nuevas investigaciones sugieren que la nutrición de los padres también juega un papel importante.

"La nutrición y la salud materna antes, durante y después del nacimiento del bebé siempre han recibido atención, pero se dice poco sobre el papel de la dieta del padre", afirmó Daniela Sartorelli, autora del estudio, profesora de medicina en la Universidad de São Paulo, Brasil. "Nuestro estudio demuestra que también es muy importante para la salud del bebé."

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En un estudio con 43 familias, los investigadores descubrieron que cuantos más alimentos ultraprocesados consumían los padres antes de concebir, mayor peso al nacer de sus bebés y mayor era la acumulación de grasa en los muslos y alrededor de la cintura al nacer.

Un mayor peso al nacer y una elevación de grasa corporal en la edad temprana se consideran factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas en la edad adulta.

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Los investigadores creen que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados pueden desencadenar inflamación en el cuerpo, afectando la calidad del esperma y cambiando la forma en que ciertos genes se expresan antes de que se transmitan al bebé.

Un gen destacado en el estudio, IGF-II, se hereda exclusivamente del padre y desempeña un papel clave en el crecimiento fetal.

Los hábitos alimenticios de un padre pueden cambiar el comportamiento de ese gen, según los investigadores, lo que podría influir en el desarrollo fetal.

La dieta de las madres también importaba, pero de otra manera. Las madres que comían más alimentos ultraprocesados al principio del embarazo tendían a tener bebés con menores pesos al nacer, longitudes más cortas y circunferencias cerebrales más pequeñas.

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Los investigadores afirman que los hallazgos refuerzan la importancia de incluir a los padres, junto a las madres, en la orientación sanitaria y de planificación familiar.

El estudio fue publicado en el número de julio de la revista Nutrition Research.

Más información

The Bump habla más sobre alimentos ultraprocesados y embarazo.

FUENTE: HealthDay TV, 31 de julio de 2026