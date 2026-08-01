El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones (Europa Press)

Guardar

Las defensas aéreas de Kuwait respondieron a ataques con drones tras una reciente agresión por parte de Irán este sábado contra su territorio, según informó el Estado Mayor del Ejército. En ese sentido, la institución señaló que cualquier explosión que fuera escuchada correspondía a la interceptación de estos ataques por parte de los sistemas de defensa aérea.

Las autoridades instaron la población, vía redes sociales, a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por los organismos competentes.

El viernes, la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluyó importantes instalaciones energéticas de la región del Golfo Pérsico e Israel en una lista de posibles objetivos de represalia iraní, en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El informe menciona como potenciales blancos el yacimiento petrolífero de Ghawar en Arabia Saudita, las instalaciones de Abqaiq y Khurais, la refinería de Ruwais y el yacimiento petrolífero de Zakum en Emiratos Árabes Unidos, el yacimiento de GNL de North Field y Ras Laffan en Qatar, el yacimiento petrolífero de Burgan en Kuwait, la refinería de Sitra en Bahréin y los yacimientos de gas Leviathan y Tamar en Israel.

Drones iraníes se exhiben durante una ceremonia de incorporación de nuevos drones a la organización de combate del Ejército iraní en un lugar no revelado en Irán (WANA vía REUTERS/Archivo)

El medio recordó también ataques anteriores durante el conflicto, señalando que, tras la ofensiva contra las instalaciones de gas de South Pars en Irán, Teherán respondió con un ataque contra las instalaciones de gas de Ras Laffan en Qatar. El régimen también suele bombardear la base aérea Ahmed Al Jaber en Kuwait, ya que alberga fuerzas militares estadounidenses.

PUBLICIDAD

Respecto a la campaña militar de EEUU en Medio Oriente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el viernes que las fuerzas estadounidenses desviaron 30 buques mercantes, inutilizado dos y abordado otros dos como parte de los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo naval contra Irán. Además, se permitió el paso de casi 30 barcos que transportaban ayuda humanitaria.

“Un helicóptero MH-60R Sea Hawk de la Armada de EEUU se prepara para volar a bordo del USS Michael Murphy (DDG 112), mientras el buque de guerra apoya el bloqueo estadounidense contra Irán navegando en aguas regionales. Al 31 de julio, el CENTCOM había desviado 30 buques comerciales, inmovilizado 2 y abordado 2 para garantizar el pleno cumplimiento. Las fuerzas armadas estadounidenses también han permitido que casi 30 barcos atraviesen el bloqueo para brindar ayuda humanitaria”, publicó el CENTCOM en X.

PUBLICIDAD

En paralelo, los dos primeros aviones militares de Estados Unidos destinados a brindar apoyo a las operaciones en Medio Oriente arribaron el viernes a una base aérea en el sureste de Bulgaria, lo que provocó una queja de Irán y protestas de residentes búlgaros.

La presencia de las fuerzas estadounidenses en Bulgaria tiene permiso para permanecer hasta el 1 de octubre de 2026, según el pedido de la embajada de Estados Unidos (Reuters)

La administración del presidente Donald Trump ha enfrentado resistencia de algunos aliados europeos por el uso de bases aéreas en respaldo a la guerra con Irán. Bulgaria, miembro de la OTAN y la Unión Europea, aprobó a principios de julio el despliegue de hasta ocho aviones cisterna KC-135 estadounidenses, junto a 250 efectivos con armas personales, municiones y equipos para el aeródromo en la Base Aérea de Bezmer.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un tratado de defensa bilateral firmado en 2006, la instalación de Bezmer —ubicada a unos 260 kilómetros al sureste de Sofía— es de uso conjunto, y cualquier nuevo uso requiere aprobación parlamentaria. El despliegue, solicitado por la embajada estadounidense en Bulgaria, está autorizado hasta el 1 de octubre de 2026.

El inquilino de la Casa Blanca agradeció al primer ministro búlgaro Rumen Radev en una publicación en Truth Social por permitir el despliegue “a pesar de las amenazas de Irán”.