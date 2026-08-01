Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán y causó daños en la sala de máquinas

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo detalló que la sala de máquinas de la embarcación fue dañada. No se registraron heridos en el hecho que ocurrió a 20 kilómetros de la costa de Lima

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026 (Foto AP/Asghar Besharati)
Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026 (Foto AP/Asghar Besharati)
Guardar

Un proyectil desconocido impactó este sábado contra un buque cisterna frente a las costas de Omán, según informó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo. El incidente se produce en medio de la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, en el cual el Comando Central estadounidense mantiene un bloqueo a los puertos iraníes y Teherán continúa con el cierre de facto de la vía marítima.

La agencia detalló que la embarcación fue “impactada por un proyectil desconocido que causó daños en la sala de máquinas”, sin que se registraran heridos. El hecho ocurrió a 20 kilómetros de la costa de Lima, Omán.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, el régimen iraní mantiene de facto el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, exigiendo a los buques permiso y el pago de tasas de tránsito para utilizar la vía marítima. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó e interceptó varias embarcaciones que intentaban transitar por el estrecho y reiteró en los últimos días que Teherán tiene el “control total” de ese corredor estratégico.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz registró una nueva caída drástica, mientras que el transporte por el estrecho de Bab el Mandeb se mantiene estable, según los últimos datos de la empresa de seguimiento de buques Kpler.

PUBLICIDAD

El reporte indica que el movimiento de embarcaciones en el estrecho de Ormuz descendió un 77 por ciento el jueves, pasando de 22 barcos el día anterior a solo cinco. En contraste, el tráfico a través de Bab el-Mandeb se mantuvo prácticamente sin cambios, con 41, 39 y 47 cruces registrados el martes, miércoles y jueves, respectivamente.

Barcos flotando cerca de la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el 2 de abril de 2026 (REUTERS)
Barcos flotando cerca de la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el 2 de abril de 2026 (REUTERS)

Según Kpler, estos datos reflejan una divergencia cada vez mayor entre ambos puntos estratégicos clave de la región. “Dado que las posturas públicas de Estados Unidos e Irán siguen siendo divergentes, los operadores están vigilando de cerca los volúmenes de tráfico, el comportamiento de las rutas y cualquier novedad diplomática que pueda modificar el riesgo en las rutas marítimas regionales en los próximos días”, señaló la empresa.

Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este viernes haber perdido la fe en los negociadores iraníes y amenazó con intensificar los ataques militares, mientras el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán cumple cinco meses sin avances diplomáticos claros.

Durante una reunión de gabinete en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland, Trump declaró ante la prensa: “Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan. Los estaremos golpeando muy fuerte, y en algún punto dirán que ya no pueden más”. El mandatario señaló como detonante inmediato un ataque con misiles lanzado por Irán esta semana contra fuerzas estadounidenses en Jordania, que puso fin a una pausa de varios días en los combates. “Estábamos en medio de una negociación y dispararon cinco misiles. Los interceptamos, pero eso no cambia lo que hicieron”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del Interior, Doug Burgum, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, participan en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del Interior, Doug Burgum, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, participan en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

No obstante, Trump confirmó que las conversaciones con intermediarios continúan. El vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff, el yerno presidencial Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio siguen implicados en las gestiones diplomáticas, según indicó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump no ocultó su exasperación: “Los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo. Todo lo que hacen es hacerme enojar”. Desde Teherán, los líderes de la República Islámica respondieron en términos similares, acusando a Washington de traicionar compromisos previos. La confianza entre las partes se ha deteriorado aún más desde el colapso de la tregua firmada en junio.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias Américaestrecho de OrmuzOmánGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEEUUIránestrecho de Bab el Mandeb

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones

Las autoridades castrenses del país bombardeado por el régimen persa señalaron que “cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación” de proyectiles “por parte de los sistemas de defensa aérea”

El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones

Los rebeldes hutíes de Yemen forzaron la detención de ocho petroleros sauditas en el estrecho de Bab el Mandeb

El portavoz militar de la insurgencia hutí anunció que la interceptación se enmarcó dentro de la política rebelde de “bloqueo por bloqueo”. El nuevo episodio surgió luego de que Arabia Saudita encabezara una alianza para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen forzaron la detención de ocho petroleros sauditas en el estrecho de Bab el Mandeb

Condenaron al fanático de Dexter: descuartizó a dos compañeros de residencia y ahorcó a un preso porque le molestaban sus ronquidos

James Desborough fue condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en un refugio de Cornwall, mientras la policía investiga otras muertes sospechosas en el mismo lugar

Condenaron al fanático de Dexter: descuartizó a dos compañeros de residencia y ahorcó a un preso porque le molestaban sus ronquidos

De París a Budapest: cuáles son las 10 ciudades con la mejor comida callejera del mundo según un ranking global

El relevamiento, difundido por Euronews, evaluó 6.897 puestos y locales en 100 destinos turísticos, con indicadores como densidad por kilómetro cuadrado, opciones económicas, variedad de cocinas y dietas especiales

De París a Budapest: cuáles son las 10 ciudades con la mejor comida callejera del mundo según un ranking global

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

La llamada del primer ministro qatarí Mohamed bin Abdulrahman al líder de la milicia, Khalil Al-Hayya, refleja la apuesta de Doha por convertir el avance negociador en un alivio humanitario para la población en el enclave

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 31 de julio

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 31 de julio

Las imágenes más impactantes de cómo se vivió el temporal que azotó al AMBA durante la noche

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 60 los cadáveres de migrantes recuperados

Sigue el alerta naranja en el AMBA y 18 provincias: prevén tormentas fuertes, vientos y caída de granizo

Un tornado arrasó con campos de Santa Fe dejando árboles caídos y voladura de techos

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Tras el violento temporal en Chile, un nuevo frente provocó desalojos en varias zonas del país: hay más de 600 evacuados

El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones

Los rebeldes hutíes de Yemen forzaron la detención de ocho petroleros sauditas en el estrecho de Bab el Mandeb

Condenaron al fanático de Dexter: descuartizó a dos compañeros de residencia y ahorcó a un preso porque le molestaban sus ronquidos

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans