Un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán y causó daños en la sala de máquinas

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026 (Foto AP/Asghar Besharati)

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Un proyectil desconocido impactó este sábado contra un buque cisterna frente a las costas de Omán, según informó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo. El incidente se produce en medio de la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, en el cual el Comando Central estadounidense mantiene un bloqueo a los puertos iraníes y Teherán continúa con el cierre de facto de la vía marítima.

La agencia detalló que la embarcación fue “impactada por un proyectil desconocido que causó daños en la sala de máquinas”, sin que se registraran heridos. El hecho ocurrió a 20 kilómetros de la costa de Lima, Omán.

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Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, el régimen iraní mantiene de facto el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, exigiendo a los buques permiso y el pago de tasas de tránsito para utilizar la vía marítima. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó e interceptó varias embarcaciones que intentaban transitar por el estrecho y reiteró en los últimos días que Teherán tiene el “control total” de ese corredor estratégico.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz registró una nueva caída drástica, mientras que el transporte por el estrecho de Bab el Mandeb se mantiene estable, según los últimos datos de la empresa de seguimiento de buques Kpler.

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El reporte indica que el movimiento de embarcaciones en el estrecho de Ormuz descendió un 77 por ciento el jueves, pasando de 22 barcos el día anterior a solo cinco. En contraste, el tráfico a través de Bab el-Mandeb se mantuvo prácticamente sin cambios, con 41, 39 y 47 cruces registrados el martes, miércoles y jueves, respectivamente.

Barcos flotando cerca de la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el 2 de abril de 2026 (REUTERS)

Según Kpler, estos datos reflejan una divergencia cada vez mayor entre ambos puntos estratégicos clave de la región. “Dado que las posturas públicas de Estados Unidos e Irán siguen siendo divergentes, los operadores están vigilando de cerca los volúmenes de tráfico, el comportamiento de las rutas y cualquier novedad diplomática que pueda modificar el riesgo en las rutas marítimas regionales en los próximos días”, señaló la empresa.

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Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este viernes haber perdido la fe en los negociadores iraníes y amenazó con intensificar los ataques militares, mientras el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán cumple cinco meses sin avances diplomáticos claros.

Durante una reunión de gabinete en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland, Trump declaró ante la prensa: “Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan. Los estaremos golpeando muy fuerte, y en algún punto dirán que ya no pueden más”. El mandatario señaló como detonante inmediato un ataque con misiles lanzado por Irán esta semana contra fuerzas estadounidenses en Jordania, que puso fin a una pausa de varios días en los combates. “Estábamos en medio de una negociación y dispararon cinco misiles. Los interceptamos, pero eso no cambia lo que hicieron”, sostuvo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del Interior, Doug Burgum, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, participan en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

No obstante, Trump confirmó que las conversaciones con intermediarios continúan. El vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff, el yerno presidencial Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio siguen implicados en las gestiones diplomáticas, según indicó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump no ocultó su exasperación: “Los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo. Todo lo que hacen es hacerme enojar”. Desde Teherán, los líderes de la República Islámica respondieron en términos similares, acusando a Washington de traicionar compromisos previos. La confianza entre las partes se ha deteriorado aún más desde el colapso de la tregua firmada en junio.

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(Con información de AFP)