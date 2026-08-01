Tras el violento temporal en Chile, un nuevo frente provocó desalojos en varias zonas del país: hay más de 600 evacuados

Personal de carabineros y emergencias evacuan a personas que se mantenían aisladas debido al desborde del río Pichilo, producto de las fuertes lluvias, en la región del Bio Bío (Chile) (EFE/ Ignacio Vásquez/Archivo)

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Las autoridades de Chile ordenaron el viernes evacuaciones en varias zonas del centro-norte y sur del país debido a un nuevo temporal que provocó desbordes y crecidas de ríos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó estas medidas ante el fenómeno que afecta a la comuna de Concepción —actualmente en alerta roja— y a otros municipios de las regiones de Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos, Ñuble y Coquimbo.

En las últimas semanas, el país registró intensos temporales en 10 de sus 16 regiones, con un saldo de 13 muertos, más de 3.000 damnificados y numerosos casos de desbordamientos, inundaciones y daños en infraestructuras. Según el último informe de Senapred, el actual frente meteorológico dejó 59 personas damnificadas, 48 albergadas y 611 evacuados.

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El nuevo temporal sigue provocando deslizamientos, interrupciones de rutas y cortes de energía eléctrica en varios sectores. La Dirección General de Aguas (DGA) se mantiene alerta ante el aumento de nivel de los ríos, que han alcanzado el umbral rojo y podrían afectar viviendas e infraestructura. “Ya tenemos algunas casas que están propensas a inundarse. No es por ser alarmista, pero esto va a seguir aumentando el caudal y lo más probable es que con las lluvias que vienen en la madrugada y mañana tengamos alguna complicación mayor en ese sector”, advirtió a la prensa local el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.

En La Araucanía, se evacuó a al menos 50 familias de la comuna de Traiguén debido al desborde de humedales y del río homónimo, según datos de Senapred. En la región de Coquimbo, la lluvia superó los pronósticos: se esperaban 15 milímetros en ciudades como La Serena y Coquimbo, pero finalmente se registraron 23, lo que activó quebradas y generó complicaciones adicionales.

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Vista de escombros y restos de madera arrastrados a una playa tras las fuertes lluvias provocadas por un frente meteorológico, que causaron inundaciones y llevaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia, en La Serena, Chile, el 21 de julio de 2026 (REUTERS/Nicolas Cortes)

Durante la jornada, el temporal dejó a cerca de 50.000 personas sin energía eléctrica en Viña del Mar, Valparaíso, Maule, Coquimbo y la Región Metropolitana de Santiago.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el temporal ocurrido entre el 14 y el 21 de julio fue uno de los “más significativos registrados en las últimas décadas”. A su vez, días atrás el organismo proyectó que las lluvias se extenderán durante los próximos tres meses, con precipitaciones superiores a los valores habituales y la presencia activa del fenómeno El Niño hasta el otoño austral de 2027. Según el informe difundido el martes pasado, agosto podría registrar lluvias por encima de lo normal especialmente entre las regiones de Atacama y Los Lagos, incluyendo la capital, Santiago, en un pronóstico que abarca hasta septiembre y octubre.

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“Esperamos que El Niño se mantenga hasta otoño del 2027, siendo el punto máximo entre octubre y noviembre, en base a las proyecciones”, señaló Catalina Miranda, meteoróloga de la DMC. En el caso de Santiago, se prevé una precipitación acumulada “sobre 102 milímetros”, cuando el rango normal para la época oscila entre 38 mm y ese valor máximo.

Fotografía que muestra una calle afectada por el desborde de la quebrada Los Loros, en Puente Zorrilla en La Serena (Chile) (EFE/ Hernán Contreras/Archivo)

El pronóstico estacional, aclaró la institución, indica tendencias climáticas y no anticipa la ocurrencia de eventos extremos específicos como sistemas frontales o temporales intensos.

Además, se estiman temperaturas máximas y mínimas por encima de lo normal en gran parte del norte y centro del país. En La Serena (norte), las máximas podrían superar los 17 °C, por encima del promedio estacional, mientras que en Temuco (sur), las mínimas podrían situarse entre 4 y 5 °C o menos.

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(Con información de EFE)