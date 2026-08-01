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Los rebeldes hutíes de Yemen forzaron la detención de ocho petroleros sauditas en el estrecho de Bab el Mandeb

El portavoz militar de la insurgencia hutí anunció que la interceptación se enmarcó dentro de la política rebelde de “bloqueo por bloqueo”. El nuevo episodio surgió luego de que Arabia Saudita encabezara una alianza para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Un barco frente al puerto de Adén, el 23 de julio de 2026 (REUTERS/Archivo)
Un barco frente al puerto de Adén, el 23 de julio de 2026 (REUTERS/Archivo)
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Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este viernes haber desviado hasta ocho petroleros saudíes que intentaban cruzar el estrecho de Bab el Mandeb, en el marco del bloqueo naval impuesto a Arabia Saudita.

El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, anunció en redes sociales que “se obligó a ocho buques petroleros saudíes a cambiar su rumbo hacia Al Raya al Salé”, en una acción que enmarcó dentro de la política rebelde de “bloqueo por bloqueo”.

Las Fuerzas Armadas confirman que continúan con la operación de bloqueo contra el enemigo saudí y que su mano alcanzará a sus buques siempre que sea posible (...) No escatimaremos esfuerzos para poner fin al bloqueo y recuperar todos los derechos” del pueblo yemení“, declaró Sari.

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Según los últimos datos de la empresa de seguimiento de buques Kpler, el tráfico a través de Bab el Mandeb se mantuvo prácticamente sin cambios en los últimos días, con 41, 39 y 47 cruces registrados el martes, miércoles y jueves, respectivamente.

Por su parte, Arabia Saudita anunció el jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima con el objetivo de proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo, una ruta clave para la exportación de petróleo que en las últimas semanas ha sido objeto de bloqueos y ataques por parte de los hutíes de Yemen.

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FOTO DE ARCHIVO: Un seguidor hutí observa durante una manifestación a favor de Irán, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Saná, Yemen, el 6 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Un seguidor hutí observa durante una manifestación a favor de Irán, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Saná, Yemen, el 6 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo

El Ministerio de Defensa saudita formalizó la nueva organización tras una reunión con jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países y la Unión Europea (UE). De los participantes, 14 naciones suscribieron el documento fundacional. Medios saudíes identificaron entre los firmantes a Kuwait, Qatar, Bahréin, Turquía, Pakistán, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia y Yibuti, aunque el ministerio no publicó una lista oficial.

Según la declaración difundida por la agencia oficial SPA, la coalición operará en el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb con el objetivo de “mejorar la seguridad marítima, proteger la libertad de navegación, asegurar las rutas comerciales internacionales y las líneas de suministro de energía, y salvaguardar los intereses marítimos comunes”. Las acciones conjuntas contemplan operaciones coordinadas, intercambio de inteligencia y ejercicios militares conjuntos.

La alianza, con sede en territorio saudita, fue definida como de “carácter puramente defensivo” y actuará en pleno cumplimiento del derecho internacional. Los países firmantes deben completar procedimientos internos antes de la incorporación formal, y otros Estados están invitados a sumarse en el futuro.

La escalada que precipitó el anuncio inició el 13 de julio, cuando el aeropuerto de Saná, capital yemení bajo control hutí, fue bombardeado. Arabia Saudita no confirmó su responsabilidad en ese ataque, mientras que la milicia atribuyó la acción a Riad y respondió con ataques contra instalaciones energéticas y petroleros saudíes.

Esta imagen tomada de un video de Al-Masirah TV, un canal de noticias controlado por los hutíes, muestra explosiones en el complejo del Aeropuerto Internacional de Saná,, el lunes 13 de julio de 2026, en Saná, Yemen (Al-Masirah TV via AP)
Esta imagen tomada de un video de Al-Masirah TV, un canal de noticias controlado por los hutíes, muestra explosiones en el complejo del Aeropuerto Internacional de Saná,, el lunes 13 de julio de 2026, en Saná, Yemen (Al-Masirah TV via AP)

El 20 de julio, los hutíes declararon un bloqueo marítimo formal en el mar Rojo. La medida tiene una dimensión estratégica particular, ya que, ante el cierre de facto del estrecho de Ormuz, Arabia Saudita había reorientado sus exportaciones de crudo hacia el mar Rojo a través de un oleoducto hasta la costa occidental. Con ambas rutas bajo amenaza simultánea, la capacidad exportadora del mayor productor de la OPEP quedó comprometida.

Respaldada por el régimen de Irán, la milicia hutí ataca buques mercantes en el mar Rojo desde 2023, lo que llevó al despliegue de dos misiones internacionales previas: la operación Aspides, encabezada por la UE, y la operación Prosperity Guardian, liderada por Estados Unidos. Pese a compartir preocupaciones de seguridad en la región, Emiratos Árabes Unidos y Omán no forman parte de la nueva iniciativa saudí.

(Con información de AFP)

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