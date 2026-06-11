Cuáles son las mejores proteínas para bajar de peso, según la ciencia

La proteína para perder peso actúa sobre el apetito, la saciedad y el gasto energético, y favorece la reducción de grasa con preservación de masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas ocupan un lugar central en el funcionamiento del cuerpo humano al participar en prácticamente todos los procesos vitales. Se trata de moléculas complejas formadas por cadenas de aminoácidos, que actúan como los componentes estructurales y funcionales de las células, tejidos y órganos. Cuando se incorporan este tipo de alimentos a la dieta, el organismo descompone estas macromoléculas en sus aminoácidos constituyentes, que luego utiliza para crear nuevas versiones adaptadas a necesidades específicas.

El papel en la salud es diverso y esencial. Entre sus funciones principales se encuentran la formación y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas, y el apoyo a la función inmunológica a través de los anticuerpos. También contribuyen a la contracción muscular, el transporte de oxígeno mediante la hemoglobina y el movimiento de nutrientes a través de las membranas celulares, lo que permite que el cuerpo mantenga su equilibrio y responda a las demandas diarias. Según la Cleveland Clinic, estas moléculas son tan importantes y versátiles que se consideran los verdaderos motores biológicos del cuerpo, encargándose de tareas tan variadas como el movimiento muscular, la transmisión de señales químicas y la defensa frente a agentes patógenos.

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La importancia de las proteínas no solo radica en su presencia en todos los tejidos y células, sino también en la variedad de formas que pueden adoptar para cumplir con funciones altamente especializadas. Por ejemplo, existen aquellas que son estructurales, como el colágeno, enzimas como la pepsina y proteínas mensajeras como algunas hormonas, cada una con un papel fundamental en el organismo. La capacidad para adaptarse y desempeñar funciones tan variadas subraya su relevancia en el mantenimiento de la vida y la salud. Como destaca la Cleveland Clinic, la cantidad adecuada en la dieta depende de factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física y las necesidades energéticas individuales.

Una dieta alta en proteína aumenta la saciedad porque activa hormonas intestinales como GLP-1, CCK y PYY, y reduce la grelina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo trabaja la proteína en la pérdida de peso

La proteína se ha consolidado como un elemento clave en las estrategias para la pérdida de peso, gracias a su capacidad para influir sobre varios mecanismos fisiológicos que regulan el apetito, la saciedad y el gasto energético. Cuando se incrementa la proporción en la dieta, el cuerpo experimenta una serie de cambios que facilitan la reducción de la masa grasa y la preservación de la masa muscular magra, factores esenciales para un descenso de peso sostenible.

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Uno de los efectos más destacados de un plan alimenticio alto en estos macronutrientes es el aumento de la sensación de saciedad. Al ingerirlos se activan hormonas intestinales como el péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), la colecistoquinina (CCK) y el péptido tirosina-tirosina (PYY), todas ellas relacionadas con la disminución del apetito. Al mismo tiempo, se reducen los niveles de grelina, la principal hormona estimulante del hambre.

Este doble efecto hormonal contribuye a que las personas sientan menos necesidad de comer entre comidas, lo que se traduce en una reducción espontánea de la ingesta calórica diaria. De acuerdo con el estudio publicado en el Journal of Obesity and Metabolic Syndrome, estos cambios hormonales son fundamentales para entender por qué las dietas ricas en proteínas resultan más eficaces para controlar el peso corporal.

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La proteína eleva el efecto termogénico de los alimentos y puede demandar entre el 20% y el 30% de la energía que contiene para su digestión y metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de regular el apetito, incrementa el gasto energético a través del efecto termogénico de los alimentos. El proceso de metabolizar y digerir las proteínas requiere más energía que el de los carbohidratos o las grasas, lo que significa que el cuerpo quema más calorías simplemente por procesarlas. Las macromoléculas tienen un efecto termogénico que puede representar entre el 20% y el 30% de la energía contenida en el alimento, una cifra superior a la observada en otros macronutrientes. La Cleveland Clinic y el estudio revisado en el Journal of Obesity and Metabolic Syndrome coinciden en que este aumento del gasto energético ayuda a evitar la disminución del metabolismo basal que suele acompañar a la pérdida de peso, ya que la proteína contribuye a mantener la masa muscular magra.

Cuáles son las principales fuentes de proteínas para bajar de peso

Una alimentación orientada a la pérdida de peso se beneficia especialmente al seleccionar fuentes de proteína que, además de aportar este nutriente esencial, favorecen la saciedad y contribuyen a un perfil nutricional equilibrado. Tanto los alimentos de origen animal como vegetal pueden ser aliados eficaces en este proceso, siempre que se elijan opciones de alta calidad y bajo contenido en grasas saturadas o azúcares añadidos.

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Entre las fuentes animales, destacan los huevos, que no solo aportan seis gramos por unidad, sino que también se asocian a una mayor sensación de saciedad durante el día. Las carnes magras, como el pollo sin piel y el pescado, son opciones recomendadas por su alto contenido proteico y bajo aporte de grasas, con cifras que promedian los 40 gramos por unidad. Los lácteos bajos en grasa, como el yogur griego o el queso cottage, también son ampliamente valorados.

En el ámbito vegetal, los frutos secos, las legumbres como lentejas y frijoles, y los productos derivados de la soja, como el tofu, ofrecen alternativas completas y versátiles. Una taza de lentejas cocidas puede aportar hasta 18 gramos de proteína, mientras que una porción de almendras (28 gramos) suma seis gramos de este macronutriente. Estas opciones, además de favorecer la saciedad, han demostrado estar relacionadas con un menor peso y una mejor composición corporal, según investigaciones citadas por Healthline y la Mayo Clinic.

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Los huevos, el pollo sin piel, el pescado y los lácteos bajos en grasa figuran entre las principales fuentes de proteína para bajar de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de consumo y fuentes alimenticias

Determinar la cantidad adecuada de proteína diaria depende de factores como la edad, el peso, la actividad física y el estado de salud. En términos generales, se aconseja que entre el 10% y el 35% de las calorías diarias provengan de los macronutrientes, lo que para una dieta de 2.000 calorías puede equivaler a un rango de 50 a 175 gramos al día. Según la Cleveland Clinic, el consumo ideal debe repartirse en pequeñas porciones a lo largo de la jornada para optimizar la absorción y los efectos sobre la saciedad, ya que el organismo solo puede utilizar entre 25 y 35 gramos de proteína por vez.

Las recomendaciones se adaptan en función de los objetivos individuales. Para quienes buscan bajar de peso, la evidencia sugiere que un rango de 20 a 30 gramos de proteína por comida es suficiente para estimular la saciedad, preservar la masa muscular y favorecer el balance energético negativo. En personas muy activas o atletas, la necesidad proteica puede aumentar, llegando hasta 2,2 a 3,3 gramos por cada kilo de peso ideal, lo que ayuda a mantener la masa muscular durante el entrenamiento intenso y la reducción de grasa corporal.

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La Mayo Clinic y la Cleveland Clinic insisten en la importancia de elegir proteínas de alta calidad y evitar fuentes ultraprocesadas. Las opciones aportan proteínas completas y nutrientes adicionales, como vitaminas, minerales y fibra en el caso de las fuentes vegetales.

El uso de suplementos proteicos, como polvos o barras, puede ser útil en situaciones puntuales, por ejemplo, para quienes tienen dificultades para alcanzar la cantidad diaria recomendada a través de los alimentos o necesitan una alternativa rápida antes o después del ejercicio. Sin embargo, los especialistas advierten que estos productos no deben reemplazar de manera habitual a las fuentes naturales, ya que pueden carecer de fibra y otros nutrientes esenciales, y no siempre garantizan la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos.

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