Salud

Cuál es el té que recomiendan los expertos para aliviar los cólicos menstruales

Investigaciones clínicas lo comparan con analgésicos de uso común y describen mejoras frente a placebo en intensidad y duración del malestar. La evidencia también vincula su consumo con menos náuseas e hinchazón por su acción antiinflamatoria

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Ilustración en acuarela de una mano sosteniendo una taza de té de jengibre en una mesa de madera, con jengibre fresco, miel y una planta de lavanda.
El té de jengibre reduce el dolor menstrual en la dismenorrea primaria según ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cólicos menstruales afectan a la mayoría de mujeres en edad reproductiva y la búsqueda de remedios naturales con respaldo científico es habitual.

Diversos ensayos clínicos y revisiones sistemáticas publicados en The Journal of Alternative and Complementary Medicine y en la base de datos de la Biblioteca Cochrane sostienen que el jengibre puede reducir el dolor menstrual de manera significativa respecto al placebo.

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En particular, una revisión de 2020 de la Universidad de Ciencias Médicas de Irán señala que la suplementación con jengibre disminuye tanto la intensidad como la duración del dolor en la dismenorrea primaria, con resultados comparables a los de los antiinflamatorios tradicionales y un perfil de seguridad favorable.

Mujer morena de unos 35 años sentada en un sofá gris, con las manos sobre el abdomen y expresión de dolor. A su lado, una taza de té y un libro sobre una mesa.
La evidencia científica compara el efecto del jengibre con antiinflamatorios tradicionales en algunos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones como la Clínica Mayo también reconocen el uso del jengibre como método natural para aliviar molestias menstruales leves a moderadas.

El té de jengibre es la bebida más recomendada para quienes desean aliviar los cólicos menstruales de manera segura y eficaz.

Para obtener resultados óptimos, especialistas sugieren consumir entre 700 y 1.000 miligramos de jengibre en polvo durante los primeros días del ciclo. Esta cantidad equivale a un cuarto o media cucharadita disuelta en agua caliente, ayudando a reducir significativamente la intensidad y duración del dolor, así como las náuseas y el malestar general.

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Una taza de té blanco humeante y varias raíces de jengibre están sobre una mesada de cocina gris, con el fondo de una cocina moderna difuminado.
Los gingeroles y shogaoles se asocian con menor producción de prostaglandinas vinculadas a contracciones uterinas dolorosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones recopiladas por Eating Well confirman que el jengibre presenta compuestos activos como gingeroles y shogaoles. Estos bloquean la producción de prostaglandinas, elementos clave asociados a las contracciones uterinas dolorosas de la menstruación.

Se ha comprobado que esta infusión disminuye tanto la gravedad como la persistencia de los cólicos, además de actuar como antihistamínico natural, lo que puede ser útil frente a molestias relacionadas con la histamina en la fase lútea.

Un estudio citado por el medio señaló que tomar 120 mililitros de té de jengibre dos veces al día ayudó a rebajar el dolor abdominal relacionado con el ciclo. La evidencia actual apunta a que el uso de jengibre representa una alternativa fiable a los medicamentos convencionales para quienes buscan un método natural de gestión del dolor menstrual.

Manos sosteniendo una taza de té de jengibre humeante con una rodaja de limón, una persona con una manta de punto grueso, y una ventana invernal borrosa al fondo.
La infusión de jengibre ayuda a disminuir náuseas y malestar general durante la menstruación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar té de jengibre para los cólicos menstruales

Según las expertas consultadas en el medio citado, la recomendación es emplear entre 700 y 1.000 miligramos de jengibre en polvo por taza, mezclado en agua caliente. Esta cantidad resulta adecuada para obtener el potencial beneficio antiinflamatorio y analgésico de la infusión.

Si se prefiere jengibre fresco, pueden utilizarse una o dos rodajas finas, manteniendo la equivalencia con la dosis señalada por los estudios.

Tomar la bebida dos veces al día durante los uno a tres primeros días del ciclo menstrual ha mostrado reducir en forma destacada los síntomas, de acuerdo con lo expuesto por Lisa Valente, dietista mencionada en Eating Well.

Infusión herbal, bebida caliente, té saludable, mezcla natural, jengibre fresco, hierbabuena aromática, receta casera, propiedades curativas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tomar té de jengibre dos veces al día se vincula con menor dolor abdominal relacionado con el ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas naturales al té de jengibre para calmar el dolor menstrual

Existen otras infusiones que también pueden contribuir al alivio del dolor menstrual. El té verde contiene catequinas, antioxidantes capaces de reducir la producción de prostaglandinas, y se vincula con una disminución del dolor, sobre todo en mujeres con síntomas moderados o intensos.

El hinojo, generalmente utilizado en cápsulas o aceites en los estudios analizados, ayuda a relajar el músculo liso y a atenuar el malestar; sin embargo, la evidencia para su versión en infusión es más limitada.

Hinojo fresco con tallos largos, bulbo blanco y hojas plumosas, planta versátil usada en cocina y medicina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hinojo se vincula con relajación del músculo liso, aunque la evidencia en infusión es más limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hoja de frambueso rojo aporta flavonoides y elagitaninos, compuestos antioxidantes que favorecen la relajación del útero y pueden mejorar el flujo sanguíneo, tal como resalta la dietista especializada en medicina funcional, Lacey Dunn, en el medio.

El tomillo figura también entre las alternativas efectivas. En una investigación, quienes bebieron té de tomillo tuvieron hasta 63% menos cólicos que aquellas que no lo consumieron.

Por último, la canela destaca por su acción antiespasmódica, aunque los estudios muestran mejores resultados con su extracto respecto a la forma de infusión.

Mujer joven con cabello castaño, vestida de gris, sentada en el borde de la cama, sujeta su abdomen con expresión de dolor. Un vaso de agua en la mesita.
Los cólicos menstruales afectan a la mayoría de mujeres en edad reproductiva y motivan la búsqueda de alivios naturales con respaldo científico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales de las infusiones durante la menstruación

El consumo de estas bebidas no solo actúa sobre el dolor uterino. El jengibre, en particular, ayuda a reducir las náuseas y la hinchazón abdominal mediante el bloqueo de señales digestivas que desencadenan el vómito, contribuyendo también a acelerar el vaciado gástrico y mejorar el bienestar físico.

De acuerdo con los estudios recogidos por el medio citado, la ingesta regular de té de jengibre favorece el estado de ánimo y la funcionalidad diaria, sobre todo en adolescentes, al propiciar una recuperación más rápida de la energía y la capacidad de participar en actividades cotidianas.

Primer plano de manos vertiendo té de jengibre caliente desde una cacerola a una taza de vidrio transparente a través de un colador. Se observa vapor.
Manos vierten té de jengibre caliente con vapor de una cacerola a una taza de vidrio transparente, usando un colador para una infusión perfecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras infusiones como el té verde, la hoja de frambueso rojo, el tomillo y la canela proporcionan micronutrientes y antioxidantes, asociados con la reducción del estrés oxidativo y el equilibrio general durante los días de la menstruación, indican las expertas citadas por Eating Well.

La elección de una infusión adecuada para tratar los cólicos menstruales sitúa al té de jengibre como opción principal, avalada tanto por especialistas como por estudios recientes, debido a su impacto antiinflamatorio y su potencial para mejorar el bienestar.

Así, se consolida como una herramienta natural y accesible para quienes buscan manejar el dolor menstrual de forma segura y eficaz.

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