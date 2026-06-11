Cuál es el té que recomiendan los expertos para aliviar los cólicos menstruales

El té de jengibre reduce el dolor menstrual en la dismenorrea primaria según ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cólicos menstruales afectan a la mayoría de mujeres en edad reproductiva y la búsqueda de remedios naturales con respaldo científico es habitual.

Diversos ensayos clínicos y revisiones sistemáticas publicados en The Journal of Alternative and Complementary Medicine y en la base de datos de la Biblioteca Cochrane sostienen que el jengibre puede reducir el dolor menstrual de manera significativa respecto al placebo.

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En particular, una revisión de 2020 de la Universidad de Ciencias Médicas de Irán señala que la suplementación con jengibre disminuye tanto la intensidad como la duración del dolor en la dismenorrea primaria, con resultados comparables a los de los antiinflamatorios tradicionales y un perfil de seguridad favorable.

La evidencia científica compara el efecto del jengibre con antiinflamatorios tradicionales en algunos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones como la Clínica Mayo también reconocen el uso del jengibre como método natural para aliviar molestias menstruales leves a moderadas.

El té de jengibre es la bebida más recomendada para quienes desean aliviar los cólicos menstruales de manera segura y eficaz.

Para obtener resultados óptimos, especialistas sugieren consumir entre 700 y 1.000 miligramos de jengibre en polvo durante los primeros días del ciclo. Esta cantidad equivale a un cuarto o media cucharadita disuelta en agua caliente, ayudando a reducir significativamente la intensidad y duración del dolor, así como las náuseas y el malestar general.

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Los gingeroles y shogaoles se asocian con menor producción de prostaglandinas vinculadas a contracciones uterinas dolorosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones recopiladas por Eating Well confirman que el jengibre presenta compuestos activos como gingeroles y shogaoles. Estos bloquean la producción de prostaglandinas, elementos clave asociados a las contracciones uterinas dolorosas de la menstruación.

Se ha comprobado que esta infusión disminuye tanto la gravedad como la persistencia de los cólicos, además de actuar como antihistamínico natural, lo que puede ser útil frente a molestias relacionadas con la histamina en la fase lútea.

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Un estudio citado por el medio señaló que tomar 120 mililitros de té de jengibre dos veces al día ayudó a rebajar el dolor abdominal relacionado con el ciclo. La evidencia actual apunta a que el uso de jengibre representa una alternativa fiable a los medicamentos convencionales para quienes buscan un método natural de gestión del dolor menstrual.

La infusión de jengibre ayuda a disminuir náuseas y malestar general durante la menstruación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar té de jengibre para los cólicos menstruales

Según las expertas consultadas en el medio citado, la recomendación es emplear entre 700 y 1.000 miligramos de jengibre en polvo por taza, mezclado en agua caliente. Esta cantidad resulta adecuada para obtener el potencial beneficio antiinflamatorio y analgésico de la infusión.

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Si se prefiere jengibre fresco, pueden utilizarse una o dos rodajas finas, manteniendo la equivalencia con la dosis señalada por los estudios.

Tomar la bebida dos veces al día durante los uno a tres primeros días del ciclo menstrual ha mostrado reducir en forma destacada los síntomas, de acuerdo con lo expuesto por Lisa Valente, dietista mencionada en Eating Well.

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Tomar té de jengibre dos veces al día se vincula con menor dolor abdominal relacionado con el ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas naturales al té de jengibre para calmar el dolor menstrual

Existen otras infusiones que también pueden contribuir al alivio del dolor menstrual. El té verde contiene catequinas, antioxidantes capaces de reducir la producción de prostaglandinas, y se vincula con una disminución del dolor, sobre todo en mujeres con síntomas moderados o intensos.

El hinojo, generalmente utilizado en cápsulas o aceites en los estudios analizados, ayuda a relajar el músculo liso y a atenuar el malestar; sin embargo, la evidencia para su versión en infusión es más limitada.

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El hinojo se vincula con relajación del músculo liso, aunque la evidencia en infusión es más limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hoja de frambueso rojo aporta flavonoides y elagitaninos, compuestos antioxidantes que favorecen la relajación del útero y pueden mejorar el flujo sanguíneo, tal como resalta la dietista especializada en medicina funcional, Lacey Dunn, en el medio.

El tomillo figura también entre las alternativas efectivas. En una investigación, quienes bebieron té de tomillo tuvieron hasta 63% menos cólicos que aquellas que no lo consumieron.

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Por último, la canela destaca por su acción antiespasmódica, aunque los estudios muestran mejores resultados con su extracto respecto a la forma de infusión.

Los cólicos menstruales afectan a la mayoría de mujeres en edad reproductiva y motivan la búsqueda de alivios naturales con respaldo científico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales de las infusiones durante la menstruación

El consumo de estas bebidas no solo actúa sobre el dolor uterino. El jengibre, en particular, ayuda a reducir las náuseas y la hinchazón abdominal mediante el bloqueo de señales digestivas que desencadenan el vómito, contribuyendo también a acelerar el vaciado gástrico y mejorar el bienestar físico.

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De acuerdo con los estudios recogidos por el medio citado, la ingesta regular de té de jengibre favorece el estado de ánimo y la funcionalidad diaria, sobre todo en adolescentes, al propiciar una recuperación más rápida de la energía y la capacidad de participar en actividades cotidianas.

Manos vierten té de jengibre caliente con vapor de una cacerola a una taza de vidrio transparente, usando un colador para una infusión perfecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras infusiones como el té verde, la hoja de frambueso rojo, el tomillo y la canela proporcionan micronutrientes y antioxidantes, asociados con la reducción del estrés oxidativo y el equilibrio general durante los días de la menstruación, indican las expertas citadas por Eating Well.

La elección de una infusión adecuada para tratar los cólicos menstruales sitúa al té de jengibre como opción principal, avalada tanto por especialistas como por estudios recientes, debido a su impacto antiinflamatorio y su potencial para mejorar el bienestar.

Así, se consolida como una herramienta natural y accesible para quienes buscan manejar el dolor menstrual de forma segura y eficaz.