De citas a teléfonos: cómo impacta en el cerebro delegar información importante en la tecnología

La descarga cognitiva consiste en delegar tareas mentales a notas digitales, grabaciones y recordatorios para externalizar funciones de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga cognitiva consiste en delegar tareas mentales a herramientas como notas digitales, grabaciones o recordatorios, externalizando funciones que antes se memorizaban. Según la psicóloga Julia Soares, “la descarga cognitiva ocurre cuando usamos dispositivos externos —fuentes distintas a nuestro cerebro, en realidad— para completar una tarea cognitiva”.

Esta práctica, aunque no es nueva en la historia humana, se ha potenciado con la tecnología actual, facilitando el almacenamiento y acceso a la información cotidiana. Soares afirma que, en líneas generales, “este tipo de descarga sí mejora nuestro rendimiento”, ya que permite liberar recursos mentales y organizar mejor la información. Advierte que no todos los efectos son positivos y que la investigación reciente revela matices importantes.

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Documentar todo puede resultar conveniente, pero plantea dudas sobre el impacto a largo plazo en la memoria y otras capacidades mentales, y genera un debate sobre los límites saludables de esta tendencia.

La descarga cognitiva interviene en la memoria prospectiva, la memoria de trabajo y la recuperación de hechos mediante calendarios digitales, notas de voz y buscadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones cognitivas y ejemplos tecnológicos

La descarga cognitiva afecta distintas áreas de la memoria y el procesamiento mental. Entre las funciones más involucradas se encuentran la memoria prospectiva, que permite recordar tareas futuras como citas o eventos; la memoria de trabajo, encargada de mantener información activa temporalmente; y la recuperación de hechos, es decir, recordar datos ya aprendidos.

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Soares detalla que la descarga cognitiva se presenta en acciones tan simples como contar con los dedos o, en la actualidad, utilizar calendarios digitales, aplicaciones de voz y buscadores inteligentes.

Los ejemplos tecnológicos abundan: un calendario digital ayuda con la memoria prospectiva; las notas de voz apoyan la memoria de trabajo; buscadores como Google permiten recuperar datos específicos. Esta transferencia de funciones al entorno digital ha cambiado la vida diaria, pero también ha cambiado la naturaleza de la memoria humana.

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Documentar información hace que el cerebro libere espacio en la memoria a corto plazo y reasigne recursos al reconocer que existe una copia externa segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre en el cerebro al documentar información

Cuando una persona documenta datos, el cerebro responde liberando espacio en la memoria a corto plazo. “Al documentar o descargar información importante, como fotografiar dónde aparcaste o agregar un número a tu teléfono, el controlador de tráfico de tu cerebro redirige el procesamiento de dos maneras: elimina los datos y reasigna recursos”, explica el texto original. Así, el cerebro reconoce que existe una copia segura de la información y se permite olvidar ese dato, destinando su capacidad a nuevas tareas.

Esto implica un cambio funcional: la mente pasa de retener información a operar en un estado más flexible y abierto, optimizando los recursos disponibles. Soares lo describe así: “Cuando guardas pequeños datos, como hechos curiosos en una computadora, es menos probable que lo recuerdes si sabes que está guardado que si te dicen que fue eliminado”.

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Beneficios de la descarga cognitiva

Entre los beneficios de la descarga cognitiva está el ahorro de esfuerzo mental. El profesor Evan Risko lo resume: “Somos bastante tacaños con nuestros recursos cognitivos limitados”. Al delegar tareas como recordar números o fechas a un dispositivo, se reduce la interferencia provocada por información innecesaria y se libera memoria para otras actividades.

Delegar tareas cognitivas a la tecnología también puede favorecer la comprensión, porque permite concentrar el esfuerzo mental en analizar y entender (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soares añade: “Tal vez sabemos algunos números de teléfono, pero ahora, al intentar recordar el número de contacto de emergencia, no hay tanta interferencia. No vienen tantos números a la mente como si hubiera memorizado 50, como antes”.

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Otro beneficio es la mayor precisión: “Si puedo buscar información en línea, mientras sea precisa, voy a cometer menos errores que si dependo de la memoria, que sabemos puede degradarse con el tiempo o con información relevante que surja”, señala Soares. Además, descargar tareas cognitivas permite mayor comprensión, ya que el esfuerzo se orienta a analizar y entender, no solo a registrar.

Risko ejemplifica: “Al delegar esto a la tecnología, ahorras recursos que habrías invertido en tomar notas en paralelo, lo que debería beneficiar tu capacidad para comprender lo que te digo y responder con preguntas de seguimiento”.

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El debate sobre la descarga cognitiva plantea la necesidad de equilibrar la comodidad del almacenamiento digital con una memoria entrenada y útil para decidir sin tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costos y efectos negativos

La comodidad de documentar datos puede tener consecuencias en la memoria y el juicio. Una de las desventajas es la disminución de la memoria de trabajo y la capacidad de retención a largo plazo, fenómeno conocido como amnesia digital o “efecto Google”.

Soares explica: “La principal teoría con la que trabajamos sobre cómo la descarga cognitiva perjudica la memoria se llama la hipótesis del esfuerzo de estudio. Y la idea es que no dedicamos tanto esfuerzo a estudiar información que sabemos estará disponible externamente”.

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A esto se suma el riesgo de dificultar la toma de decisiones, ya que depender constantemente de dispositivos puede debilitar la capacidad de improvisar si la tecnología falla. Además, la facilidad para registrar todo puede llevar a una mala priorización de la información.

Los estudios muestran que, cuando se documenta información valiosa externamente, la memoria para esos datos disminuye, pero se retienen mejor detalles triviales no registrados. El resultado puede ser una acumulación digital, donde la información almacenada pierde utilidad práctica.

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