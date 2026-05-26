España

¿A qué edad se le caen los dientes de leche a los niños?

Los dientes de leche sirven de guía para que los dientes permanentes erupcionen correctamente

Guardar
Google icon
El proceso de caída de los dientes de leche comienza a los 6 años (Magnific)
Cada niño lleva su propio ritmo de caída de dientes (Magnific)

En la infancia, la caída de los dientes de leche es uno de los momentos más esperados y temidos. Para muchos niños supone el inicio de una nueva etapa, mientras que para los padres suele generar ciertas dudas sobre si el proceso ocurre dentro de los tiempos normales.

Según explica la Clínica Mayo, los dientes temporales, conocidos popularmente como dientes de leche, comienzan a aflojarse para dejar espacio a la dentadura permanente. Sin embargo, el calendario puede variar ligeramente de un niño a otro. En algunos casos el proceso empieza un año más tarde sin que ello implique un problema de salud.

PUBLICIDAD

Por lo general, los primeros dientes en caer son los incisivos centrales inferiores, es decir, los dos dientes frontales de abajo. Poco después suelen desprenderse los incisivos centrales superiores. A medida que el niño crece, el recambio dental continúa con los incisivos laterales, los primeros molares, los caninos y finalmente los segundos molares.

Aunque cada menor tiene su propio ritmo de desarrollo, los especialistas coinciden en que la pérdida de los primeros dientes suele comenzar alrededor de los 6 años. La mayoría de los niños completan este proceso hacia los 12 o 13 años, momento en el que ya cuentan con casi todos sus dientes permanentes. Durante esos años es habitual que convivan piezas temporales con definitivas, una imagen muy característica de la infancia.

PUBLICIDAD

¿Por qué se caen los dientes?

Los expertos de la Clínica Mayo recuerdan que los dientes de leche cumplen una función mucho más importante de lo que muchas veces se cree. Además de ayudar en la masticación y en el aprendizaje del habla, sirven como guía para que los dientes permanentes erupcionen correctamente. Por eso, mantenerlos sanos desde edades tempranas es clave para evitar problemas futuros.

En algunos casos, un niño puede perder un diente antes de tiempo debido a caries o accidentes. Cuando esto ocurre, los especialistas advierten que los dientes cercanos pueden desplazarse hacia el espacio vacío y provocar apiñamiento dental. También puede suceder que el diente permanente aparezca antes de lo previsto. Por esta razón, las revisiones odontológicas periódicas son fundamentales para controlar que el desarrollo de la dentadura sea adecuado.

Cuidar lo dientes desde la infancia

La alimentación también influye directamente en la salud dental. Los especialistas aconsejan limitar el consumo frecuente de alimentos ricos en azúcar y carbohidratos simples, como golosinas, refrescos o galletas saladas, ya que favorecen la aparición de caries. En cambio, bebidas como el agua y la leche son consideradas opciones más saludables para proteger los dientes.

López Rosetti - La importancia de cepillarse los dientes - Home

Además de los cuidados diarios, las visitas regulares al dentista permiten detectar posibles problemas antes de que se agraven. Así, el seguimiento profesional ayuda a comprobar que los dientes permanentes crecen en la posición correcta y que la mordida se desarrolla de forma adecuada.

Aunque la caída de los dientes de leche forma parte natural del crecimiento, cada niño vive este proceso de manera diferente. Algunos esperan con ilusión la visita del Ratoncito Pérez, mientras que otros sienten nervios o incomodidad al notar un diente flojo. Por ello, los expertos recomiendan acompañar el momento con tranquilidad y evitar forzar la extracción de un diente si todavía no está listo para caer.

Temas Relacionados

DientesInfanciaNiñosEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

El Ejecutivo declara el viaje de León XIV como acontecimiento de especial interés público, por lo que se podrán aplicar deducciones a los colaboradores privados

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

La nueva reforma aprobada por el Gobierno permite compatibilizar empleo y pensión desde el momento de la jubilación e incluye por primera vez a los trabajadores autónomos

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

Al menos cuatro muertos, dos de ellos adolescentes, en un choque entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

El accidente ha tenido lugar en la mañana del martes en un paso a nivel. Según las primeras informaciones, las barreras se encontraban bajadas

Al menos cuatro muertos, dos de ellos adolescentes, en un choque entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

Ni correr ni montar en bicicleta: este es el mejor ejercicio para cuidar el corazón, según expertos

Es muy importante compaginar la rutina de ejercicio con una alimentación saludable para el sistema cardiovascular

Ni correr ni montar en bicicleta: este es el mejor ejercicio para cuidar el corazón, según expertos

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 mayo

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | Zapatero pide un aplazamiento de su declaración, prevista para el 2 de junio

Última hora del caso Plus Ultra | Zapatero pide un aplazamiento de su declaración, prevista para el 2 de junio

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Qué pasa con los inquilinos obligados a pagar la tasa de basuras si finalmente queda anulada

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

DEPORTES

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026