Salud

Seis hábitos esenciales para cuidar la salud cerebral a lo largo de la vida

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó recomendaciones para construir y cuidar el bienestar mental y emocional

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Mujer sonriente en un parque urbano con chaqueta colorida. Sobre ella, un cerebro translúcido con conexiones a iconos de libro, bicicleta, música, arte y personas.
La actividad física regular y la gestión emocional impactan positivamente en el funcionamiento del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

En el Día Mundial del Cerebro, una mirada integral sobre la salud cerebral invita a comprender que proteger el cerebro implica mucho más que prevenir enfermedades. Supone construir, a lo largo de toda la vida, hábitos y entornos que favorezcan su funcionamiento y contribuyan a preservar sus capacidades.

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Cuando se habla de cuidar el cerebro, muchas personas piensan automáticamente en prevenir enfermedades neurológicas. Sin embargo, el concepto de salud cerebral es mucho más amplio. Implica preservar la capacidad para pensar, aprender, recordar, regular las emociones, tomar decisiones y mantener la autonomía durante todas las etapas de la vida.

Cada vez existe mayor consenso en que la salud cerebral no comienza cuando aparecen los primeros síntomas de una enfermedad, sino mucho antes. Los hábitos cotidianos, la salud mental, los vínculos sociales, el aprendizaje y el entorno en el que vivimos y trabajamos influyen sobre el funcionamiento del cerebro desde la infancia y a lo largo de toda la vida.

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Madre y niño sentados en una mesa, señalando juntos imágenes en un libro ilustrado bilingüe, con cerebros conectados visualmente.
El desarrollo cerebral comienza en la infancia y se fortalece con hábitos saludables a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la construcción de la salud cerebral no comienza en la vida adulta ni depende únicamente de las decisiones que tomamos en el presente. Los primeros años de vida representan una etapa clave para el desarrollo del cerebro y constituyen la base sobre la que se asientan muchas de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales que acompañarán a la persona a lo largo de toda su vida.

En ese sentido, la doctora Andrea Abadi, directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO, destaca que el cuidado del cerebro empieza desde la infancia.

“La salud cerebral se construye desde los primeros años de vida. El juego, los vínculos, la calidad del sueño, la actividad física, la alimentación y las oportunidades de aprendizaje sientan las bases sobre las que se desarrollarán las capacidades cognitivas y emocionales durante toda la vida”.

La mirada sobre la salud cerebral también alcanza al ámbito laboral. La doctora María Roca, directora de INECO Organizaciones, sostiene que las organizaciones tienen un papel cada vez más relevante en la promoción de entornos que favorezcan el bienestar.

Hombre mayor con cabello canoso y suéter azul, sentado en una mesa, escribe con lápiz en un crucigrama de periódico. Una taza y gafas están a su lado.
Especialistas de INECO destacan la importancia del aprendizaje y la estimulación cognitiva en el desarrollo cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis de las 10 habilidades del futuro son habilidades cerebrales. Las organizaciones pueden contribuir activamente a la salud cerebral o erosionarla. Cuidar el cerebro también implica revisar cómo trabajamos”.

Para el doctor Guido Dorman, jefe del Departamento de Neurología Cognitiva de INECO, el concepto de salud cerebral también implica comprender que el bienestar emocional forma parte del funcionamiento del cerebro.

“La salud mental forma parte de la salud cerebral. Dormir mal, vivir bajo estrés permanente o no tratar un cuadro depresivo tiene efectos concretos sobre el funcionamiento del cerebro. Cuidarlo también implica cuidar nuestro bienestar emocional”.

Seis pilares para construir salud cerebral

EJERCICIOS INECO 22/7/26

El aprendizaje continuo favorece la plasticidad cerebral y ayuda a fortalecer las conexiones neuronales. Incorporar nuevos desafíos, aprender un idioma, tocar un instrumento, leer o desarrollar habilidades diferentes estimula el cerebro y contribuye a mantenerlo activo durante todas las etapas de la vida.

EJERCICIOS INECO 22/7/26

La ansiedad, la depresión y el estrés sostenido afectan el funcionamiento cerebral, al igual que la falta de sueño. Dormir adecuadamente y consultar cuando aparecen síntomas persistentes forman parte del cuidado integral del cerebro.

EJERCICIOS INECO 22/7/26

La actividad física regular, una alimentación equilibrada y el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado o el tabaquismo benefician tanto la salud cardiovascular como el funcionamiento cerebral.

EJERCICIOS INECO 22/7/26

Las relaciones sociales significativas y los entornos que promueven el bienestar, la concentración, el aprendizaje y el descanso tienen un impacto positivo sobre la salud cerebral. Esto incluye tanto la vida familiar y comunitaria como los ámbitos educativos y laborales.

EJERCICIOS INECO 22/7/26

El desarrollo cerebral se inicia en la primera infancia. Factores como el juego con pares, la actividad física al aire libre, un descanso acorde a la edad, relaciones seguras y predecibles con adultos, experiencias de aprendizaje positivas y una alimentación equilibrada conforman la base sobre la que se construyen las capacidades cognitivas, emocionales, de autorregulación y las habilidades sociales para toda la vida.

EJERCICIOS INECO 22/7/26

Nunca es demasiado temprano para comenzar a construir hábitos protectores ni demasiado tarde para incorporar cambios que favorezcan el funcionamiento del cerebro y la calidad de vida.

Un compromiso que se construye todos los días

La evidencia científica muestra que la salud cerebral no depende de una única conducta, sino de la combinación de múltiples factores que interactúan entre sí. Lejos de ser un objetivo reservado para la vejez o asociado exclusivamente a la prevención de enfermedades neurológicas, comienza a construirse desde la infancia y continúa fortaleciéndose a través de las decisiones cotidianas que tomamos, de los vínculos que cultivamos y de los entornos en los que vivimos, aprendemos y trabajamos.

Con el objetivo de conocer cómo se encuentra la salud cerebral de los argentinos y estudiar los factores asociados a su bienestar, investigadores del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (INCyT-CONICET) y de la Universidad Católica de Cuyo desarrollaron la Encuesta Federal de Salud Cerebral. La iniciativa releva dimensiones como el sueño, la actividad física, la alimentación, los vínculos sociales y la actividad cognitiva, pilares que la evidencia científica asocia de manera consistente con una mejor salud cerebral a lo largo de la vida.

La encuesta está abierta a toda la comunidad y puede completarse de manera online en encuestasaludcerebral.ineco.org.ar

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