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Aplicación de relojes inteligentes detecta con precisión las crisis epilépticas importantes

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JUEVES, 28 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una nueva aplicación para relojes inteligentes puede detectar con precisión crisis epilépticas importantes, enviando una alerta y potencialmente reduciendo el riesgo de muerte, según un nuevo estudio.

La aplicación EpiWatch detectó con precisión 46 de 47 convulsiones tónico-clónicas --también conocidas como convulsiones grand mal-- entre un grupo de personas con epilepsia, informaron investigadores el 27 de mayo en la revista Neurology Open Access.

"Para las personas que sufren convulsiones tónico-clónicas incontroladas, que pueden incluir pérdida de tono muscular y obstrucción de las vías respiratorias, el riesgo de muerte súbita e inesperada en epilepsia, llamada SUDEP, es alto, especialmente para quienes duermen solos", dijo el investigador Dr. James Wheless, director del Instituto de Neurociencia y del Programa Integral de Epilepsia Le Bonheur en el Hospital Infantil Le Bonheur en Memphis, Tennessee.

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"Los dispositivos portátiles de detección de convulsiones pueden alertar a los cuidadores para que puedan prestar primeros auxilios, pero algunos dispositivos tienen altas tasas de falsas alarmas que pueden desalentar el uso y la intervención oportuna", dijo Wheless en un comunicado de prensa. "Nuestro estudio encontró que la aplicación EpiWatch detectaba casi todas las convulsiones tónico-clónicas en los participantes y tenía una tasa menor de falsas alarmas."

Los investigadores probaron la aplicación en 242 adultos y niños con epilepsia, todos con antecedentes o riesgo de crisis tónico-clónicas. Los participantes llevaron el reloj inteligente durante una media de más de dos días en una unidad hospitalaria especializada, donde también fueron monitorizados mediante dispositivos EEG. Esto es lo que encontró el estudio:

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Un total de 83 personas tuvieron algún tipo de convulsión que implicó actividad muscular, y 37 experimentaron una o más crisis tónico-clónicas. La aplicación detectó 46 de 47 convulsiones tónico-clónicas. Se perdió una convulsión porque un cuidador estaba sujetando el brazo de un paciente. Tras más de 16.000 horas de monitorización, hubo 56 falsas alarmas, aproximadamente una falsa alarma cada 12 días. Eso es un 90% menos que la tasa de otros dispositivos de detección de convulsiones. De todos los participantes, el 87% no tuvo falsas alarmas, el 9% una y el 4% dos o más. Unas 35 de las falsas alarmas estaban asociadas a actividades que implicaban movimientos repetitivos como jugar a videojuegos. En general, la aplicación detectó con precisión convulsiones tónico-clónicas el 98% de las veces, en comparación con el 76% al 94% de otros dispositivos.

Los investigadores afirmaron que las personas con epilepsia también probablemente encontrarán más fácil llevar un reloj inteligente.

"Llevar algunos dispositivos de control de convulsiones puede tener cierto estigma, pero usar un reloj inteligente común con una app no, lo cual es importante para fomentar el uso regular", dijo Wheless.

"Que te receten una aplicación con menos falsas alarmas puede fomentar un uso prolongado y proporcionar alertas fiables para los cuidadores que ayuden a reducir muertes súbitas inesperadas y otros riesgos asociados a las convulsiones tónico-clónicas", añadió.

El estudio fue financiado por EpiWatch Inc., desarrollador de la aplicación.

Más información

La Fundación de la Epilepsia tiene más información sobre las convulsiones tónico-clónicas.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 27 de mayo de 2026

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