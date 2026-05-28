Sangrado de encías: una señal silenciosa que puede terminar con la caída de dientes y problemas cardíacos

Las encías cumplen un rol clave en la salud bucal y especialistas advierten que su deterioro puede impactar mucho más allá de la sonrisa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de encías saludables trasciende la estética y repercute directamente en la protección frente a la pérdida dental y el desarrollo de enfermedades cardíacas o problemas de longevidad, según la Dra. Nadia Sarmini, directora de la Clínica Dental Bernabéu.

Para mantener las encías en buen estado, los especialistas recomiendan una higiene bucodental rigurosa con cepillado suave tres veces al día, uso diario de hilo dental y cepillos interdentales, observación de cualquier signo de inflamación, abstinencia de tabaco y vapeo, una dieta equilibrada y control del estrés. Consultar a un profesional de la salud bucodental ante las primeras alteraciones puede evitar el daño irreversible.

PUBLICIDAD

Aunque muchas personas centran su atención en el color y alineación de los dientes, la base de una boca sana son las encías. Las enfermedades periodontales pueden provocar la pérdida de piezas dentales y están asociadas con riesgos cardiovasculares.

Cepillado suave y limpieza interdental: las bases para cuidar el tejido gingival (Freepik)

La Dra. Sarmini afirma que “la encía es la arquitectura invisible de la boca; sin una base sana y armónica, no existe la verdadera estética de autor”. Destaca que la prevención es el fundamento de la salud bucodental y debe considerarse como primer paso hacia una vida plena. La relación entre el estado de las encías y la aparición de enfermedades sistémicas también ha sido señalada por especialistas en cardiología como Aurelio Rojas.

PUBLICIDAD

Higiene bucodental y técnicas recomendadas

La limpieza tras cada comida resulta fundamental para preservar el tejido gingival, pero una técnica incorrecta puede ser perjudicial. Un cepillado agresivo favorece la retracción de las encías y la sensibilidad dental. “La precisión y la delicadeza, no la fuerza, son claves en la salud periodontal”, subraya la Dra. Sarmini. Se recomienda emplear hilo dental o cepillos interdentales a diario para limpiar zonas donde el cepillo no llega.

El mínimo aconsejado es tres cepillados al día, de al menos dos minutos cada uno, con atención especial a los espacios interdentales. Con estos hábitos se dificulta la acumulación de placa y el desarrollo de caries.

PUBLICIDAD

Factores que debilitan las encías

El vapeo puede afectar el tejido gingival y favorecer problemas periodontales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaco y el vapeo se encuentran entre los principales riesgos para las encías. Fumar disminuye la circulación sanguínea y puede ocultar infecciones porque se reduce el sangrado, dificultando la detección precoz, según reportó Harvard Medical School.

“El tabaco es un enemigo silencioso que enmascara la enfermedad periodontal; dejarlo no es solo una decisión de salud general, es el primer paso para recuperar la vitalidad de tu sonrisa”, advierte la Dra. Sarmini. Los químicos del vapeo también pueden afectar negativamente al tejido gingival.

PUBLICIDAD

El estrés puede manifestarse en forma de bruxismo, que tensiona el sistema bucal y debilita las encías. “No solo desgasta los dientes, también somete a la encía a un estrés mecánico que puede acelerar procesos degenerativos; tratar la musculatura es vital para proteger el conjunto”, explica la doctora. El uso de férulas de descarga y terapias adicionales ayuda a controlar la tensión.

La alimentación equilibra la microbiota oral y fortalece las defensas contra bacterias causantes de la periodontitis. Una dieta saludable facilita encías más fuertes. “Debemos entender la boca como la puerta de entrada a nuestra salud; una nutrición equilibrada es el mejor aliado para mantener una encía resiliente y sana”, enfatiza la Dra. Sarmini. El exceso de azúcares y grasas saturadas aumenta el riesgo de infecciones y desajusta el ecosistema bucal, mencionan expertos de Harvard Medical School.

PUBLICIDAD

Cómo detectar y actuar ante sangrado de encías

Detectar a tiempo el sangrado de encías puede evitar problemas periodontales graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar las encías frente al espejo ayuda a identificar cambios importantes. Las encías sanas suelen tener un color rosado y firmeza; enrojecimiento, sensibilidad o sangrado durante el cepillado indican alerta.

Es fundamental acudir al profesional de la salud bucodental ante estas señales. La detección y atención tempranas pueden evitar la evolución hacia cuadros graves, según Harvard Medical School, que subraya la relevancia de reconocer síntomas iniciales, realizar controles regulares y sostener hábitos de higiene adecuados para frenar el avance de enfermedades periodontales.

PUBLICIDAD

También enfatiza que factores como el tabaquismo, el estrés y una mala técnica de cepillado pueden acelerar el deterioro del tejido gingival si no se corrigen a tiempo, aumentando el riesgo de complicaciones sistémicas. El cuidado adecuado de las encías ayuda a proteger al organismo y contribuye al bienestar general, actuando como barrera ante posibles infecciones adicionales.