Salud

Sangrado de encías: una señal silenciosa que puede terminar con la caída de dientes y problemas cardíacos

La periodontitis avanza sin dolor en sus etapas iniciales, y esa ausencia de síntomas es lo que permite que derive en consecuencias irreversibles. Actuar ante las primeras señales marca la diferencia entre un tratamiento sencillo y el daño sistémico

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre con bata de baño examinando sus encías rojas en el espejo. El reflejo muestra su expresión preocupada. Se ve un lavabo y una ventana.
Las encías cumplen un rol clave en la salud bucal y especialistas advierten que su deterioro puede impactar mucho más allá de la sonrisa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de encías saludables trasciende la estética y repercute directamente en la protección frente a la pérdida dental y el desarrollo de enfermedades cardíacas o problemas de longevidad, según la Dra. Nadia Sarmini, directora de la Clínica Dental Bernabéu.

Para mantener las encías en buen estado, los especialistas recomiendan una higiene bucodental rigurosa con cepillado suave tres veces al día, uso diario de hilo dental y cepillos interdentales, observación de cualquier signo de inflamación, abstinencia de tabaco y vapeo, una dieta equilibrada y control del estrés. Consultar a un profesional de la salud bucodental ante las primeras alteraciones puede evitar el daño irreversible.

PUBLICIDAD

Aunque muchas personas centran su atención en el color y alineación de los dientes, la base de una boca sana son las encías. Las enfermedades periodontales pueden provocar la pérdida de piezas dentales y están asociadas con riesgos cardiovasculares.

Cepillado suave y limpieza interdental: las bases para cuidar el tejido gingival (Freepik)
Cepillado suave y limpieza interdental: las bases para cuidar el tejido gingival (Freepik)

La Dra. Sarmini afirma que “la encía es la arquitectura invisible de la boca; sin una base sana y armónica, no existe la verdadera estética de autor”. Destaca que la prevención es el fundamento de la salud bucodental y debe considerarse como primer paso hacia una vida plena. La relación entre el estado de las encías y la aparición de enfermedades sistémicas también ha sido señalada por especialistas en cardiología como Aurelio Rojas.

PUBLICIDAD

Higiene bucodental y técnicas recomendadas

La limpieza tras cada comida resulta fundamental para preservar el tejido gingival, pero una técnica incorrecta puede ser perjudicial. Un cepillado agresivo favorece la retracción de las encías y la sensibilidad dental. “La precisión y la delicadeza, no la fuerza, son claves en la salud periodontal”, subraya la Dra. Sarmini. Se recomienda emplear hilo dental o cepillos interdentales a diario para limpiar zonas donde el cepillo no llega.

El mínimo aconsejado es tres cepillados al día, de al menos dos minutos cada uno, con atención especial a los espacios interdentales. Con estos hábitos se dificulta la acumulación de placa y el desarrollo de caries.

Factores que debilitan las encías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vapeo puede afectar el tejido gingival y favorecer problemas periodontales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaco y el vapeo se encuentran entre los principales riesgos para las encías. Fumar disminuye la circulación sanguínea y puede ocultar infecciones porque se reduce el sangrado, dificultando la detección precoz, según reportó Harvard Medical School.

“El tabaco es un enemigo silencioso que enmascara la enfermedad periodontal; dejarlo no es solo una decisión de salud general, es el primer paso para recuperar la vitalidad de tu sonrisa”, advierte la Dra. Sarmini. Los químicos del vapeo también pueden afectar negativamente al tejido gingival.

El estrés puede manifestarse en forma de bruxismo, que tensiona el sistema bucal y debilita las encías. “No solo desgasta los dientes, también somete a la encía a un estrés mecánico que puede acelerar procesos degenerativos; tratar la musculatura es vital para proteger el conjunto”, explica la doctora. El uso de férulas de descarga y terapias adicionales ayuda a controlar la tensión.

La alimentación equilibra la microbiota oral y fortalece las defensas contra bacterias causantes de la periodontitis. Una dieta saludable facilita encías más fuertes. “Debemos entender la boca como la puerta de entrada a nuestra salud; una nutrición equilibrada es el mejor aliado para mantener una encía resiliente y sana”, enfatiza la Dra. Sarmini. El exceso de azúcares y grasas saturadas aumenta el riesgo de infecciones y desajusta el ecosistema bucal, mencionan expertos de Harvard Medical School.

Cómo detectar y actuar ante sangrado de encías

Primer plano de la mitad inferior de un rostro mostrando boca ligeramente abierta con encías rojas e inflamadas, dientes blancos y labios secos, sobre fondo gris.
Detectar a tiempo el sangrado de encías puede evitar problemas periodontales graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar las encías frente al espejo ayuda a identificar cambios importantes. Las encías sanas suelen tener un color rosado y firmeza; enrojecimiento, sensibilidad o sangrado durante el cepillado indican alerta.

Es fundamental acudir al profesional de la salud bucodental ante estas señales. La detección y atención tempranas pueden evitar la evolución hacia cuadros graves, según Harvard Medical School, que subraya la relevancia de reconocer síntomas iniciales, realizar controles regulares y sostener hábitos de higiene adecuados para frenar el avance de enfermedades periodontales.

También enfatiza que factores como el tabaquismo, el estrés y una mala técnica de cepillado pueden acelerar el deterioro del tejido gingival si no se corrigen a tiempo, aumentando el riesgo de complicaciones sistémicas. El cuidado adecuado de las encías ayuda a proteger al organismo y contribuye al bienestar general, actuando como barrera ante posibles infecciones adicionales.

Temas Relacionados

Salud BucodentalEnfermedad PeriodontalPrevención CardiovascularMicrobiota OralHigieneNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

El XXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) reunirá a referentes nacionales e internacionales desde este jueves hasta el sábado. Los principales ejes del encuentro

Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

Día de Acción por la Salud de las Mujeres: por qué es clave la información para prevenir el cáncer de mama

Expertos y entidades destacan la urgencia de ampliar el acceso a datos confiables y hábitos saludables. El nuevo índice muestra que aún se desconoce en Argentina cómo proteger su salud mamaria

Día de Acción por la Salud de las Mujeres: por qué es clave la información para prevenir el cáncer de mama

Cáncer de sangre: desafíos y avances en el diagnóstico y tratamiento en Argentina

En el país, la detección de patologías hematológicas se vuelve cada vez más frecuente, mientras los pacientes acceden a nuevas alternativas médicas que modifican sus expectativas de vida y plantean retos para el sistema de salud. En el marco del Día Mundial, las recomendaciones de expertos

Cáncer de sangre: desafíos y avances en el diagnóstico y tratamiento en Argentina

Violencia sexual infantil en Argentina: los datos más preocupantes del país en un ranking global de prevención

Los resultados evidencian una falla estructural: las formas de violencia se transforman, incluso en lo digital, mientras los sistemas de protección no logran dar respuestas a tiempo

Violencia sexual infantil en Argentina: los datos más preocupantes del país en un ranking global de prevención

Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad

Healthday Spanish

Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad

DEPORTES

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El huevo de la serpiente en los campus universitarios

El régimen iraní atacó a 4 buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La AIE advirtió que la guerra en Medio Oriente está transformando las estrategias energéticas nacionales

Flávio Bolsonaro se reunió con Marco Rubio y reivindicó el fortalecimiento del entendimiento en las relaciones entre Brasil y EEUU