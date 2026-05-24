Salud

La comida ultraprocesada en la infancia puede dejar huellas cerebrales de por vida, según revela un estudio internacional

Dietas ricas en grasas y azúcares durante la niñez pueden alterar de forma permanente regiones del cerebro vinculadas al apetito. Las bacterias intestinales benéficas y los prebióticos muestran potencial para revertir parte de este daño

Guardar
Google icon
Ilustración de un cerebro infantil con huellas dactilares. Muestra comida ultraprocesada (papas, golosinas, gaseosa, hamburguesa) y saludable (bacterias, cebolla, plátano, espárragos).
El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados durante la infancia podría generar cambios duraderos en el cerebro y alterar el control del apetito incluso en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta de alimentos ultraprocesados y ricos en grasas y azúcares marca el consumo alimentario de millones de niños en el mundo. Según un nuevo estudio publicado por la Universidad de Cork, en Irlanda, el consumo excesivo de este tipo de comida durante la infancia podría alterar la estructura cerebral de manera permanente, incluso después de adoptar una dieta más saludable.

De acuerdo con la investigación realizada por el equipo de APC Microbiome, la exposición temprana y sostenida a alimentos ultraprocesados modifica los hábitos alimenticios y altera regiones del cerebro responsables del control del apetito, como el hipotálamo. Los científicos comprobaron, mediante un modelo experimental con ratones, que quienes recibieron una dieta alta en grasas y azúcares durante la infancia presentaron cambios duraderos en su comportamiento alimentario en la edad adulta.

PUBLICIDAD

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, refleja que estos cambios persisten aunque los hábitos alimentarios mejoren y el peso corporal vuelva a valores considerados normales. “La exposición temprana a ciertos alimentos puede tener efectos ocultos a largo plazo en los hábitos alimenticios que no son inmediatamente visibles solo con el peso”, afirmó la Dra. Cristina Cuesta-Martí, primera autora del trabajo.

El papel de la microbiota intestinal y los prebióticos

Infografía que ilustra el efecto de la dieta ultraprocesada en el cerebro y la microbiota intestinal en niños, mostrando alimentos procesados, daño cerebral, obesidad y soluciones.
El trabajo conjunto de universidades internacionales resalta la necesidad de limitar estos alimentos en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación exploró si la modulación del microbioma intestinal podría ayudar a revertir los efectos negativos de la dieta ultraprocesada en la infancia. El equipo científico probó la administración de una bacteria beneficiosa, Bifidobacterium longum APC1472, junto con fibras prebióticas (fructooligosacáridos y galactooligosacáridos) presentes en alimentos como cebollas, ajo, puerros, espárragos y plátanos, y disponibles en suplementos y productos fortificados.

PUBLICIDAD

Según los resultados, tanto la cepa bacteriana como la combinación de prebióticos mostraron beneficios al aplicarse de forma prolongada. El probiótico produjo mejoras en el comportamiento alimentario con cambios limitados en el microbioma general, mientras que los prebióticos generaron una mayor diversidad bacteriana.

Implicancias para la prevención de la obesidad y la salud pública

Los expertos advierten que la exposición constante a alimentos ultraprocesados desde la niñez puede aumentar el riesgo de obesidad en la adultez. El estudio subraya que el entorno alimentario actual, con la presencia masiva de productos procesados y la intensa publicidad dirigida a niños, fomenta la incorporación de hábitos poco saludables que pueden mantenerse durante años.

“La intervención en la microbiota intestinal puede mitigar los efectos a largo plazo de una dieta poco saludable durante la infancia”, explicó la Dra. Harriet Schellekens, investigadora principal del estudio.

Por su parte, el profesor John F. Cryan, vicepresidente de Investigación e Innovación de la UCC, señaló que apoyar el desarrollo de una microbiota saludable desde el nacimiento puede contribuir a mantener hábitos alimentarios más saludables en la adultez.

Ultraprocesados, comida rápida, snacks, golosinas, exceso calórico, alimentos ultraprocesados - (Imagen ilustrativa Infobae)
El estudio destaca el potencial de apoyar una microbiota intestinal saludable desde el nacimiento para prevenir alteraciones alimentarias y cerebrales (Imagen ilustrativa Infobae)

Colaboración internacional y nuevas intervenciones

La investigación contó con la colaboración de equipos expertos en neurociencia, nutrición y microbiología de instituciones europeas reconocidas. La Universidad de Sevilla aportó especialistas en biología molecular y análisis de la flora intestinal. Desde Suecia, la Universidad de Gotemburgo se centró en el estudio del desarrollo cerebral y su relación con factores alimentarios.

En tanto, el Centro de Investigación Alimentaria Teagasc, en Irlanda, contribuyó con el diseño de dietas experimentales y la evaluación de fibras prebióticas en modelos animales.

El equipo científico resaltó que estos hallazgos refuerzan el debate en torno a la regulación del marketing de alimentos ultraprocesados dirigidos a niños y a la necesidad de campañas educativas orientadas a padres, cuidadores y escuelas.

Los autores subrayan que la concientización sobre los efectos duraderos de la dieta en la infancia debería estar acompañada por la promoción del consumo de alimentos frescos y la incorporación de fibras prebióticas y probióticos en la alimentación cotidiana.

El estudio sugiere que futuras investigaciones podrían explorar el impacto de factores sociales, económicos y ambientales en la adopción de hábitos alimentarios saludables desde las primeras etapas de la vida.

Temas Relacionados

Comida UltraprocesadaMicrobiota IntestinalHábitos AlimentariosObesidad InfantilNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dieta y ejercicio intenso, la combinación más efectiva para reducir la grasa corporal según un análisis internacional

Integrar una alimentación baja en calorías con actividad aeróbico logra mejores resultados en la salud metabólica

Dieta y ejercicio intenso, la combinación más efectiva para reducir la grasa corporal según un análisis internacional

Expertos recomiendan medir el progreso con sueño, energía y constancia, no solo con el peso

El seguimiento centrado en el número del día puede desmotivar y ocultar mejoras tempranas, mientras que registrar hábitos y sensaciones ayuda a reconocer cambios reales en bienestar y rendimiento

Expertos recomiendan medir el progreso con sueño, energía y constancia, no solo con el peso

12 hábitos para una microbiota intestinal saludable

Una experta propone cambios diarios basados en evidencia, desde aumentar la fibra en el desayuno hasta caminar tras las comidas, para favorecer la digestión, el descanso y el equilibrio del organismo

12 hábitos para una microbiota intestinal saludable

Qué tratamientos recomiendan los dermatólogos para mejorar las cicatrices de acné

La apariencia de las marcas puede mejorar con distintos abordajes médicos, pero la elección adecuada depende de cada caso y requiere evaluación especializada

Qué tratamientos recomiendan los dermatólogos para mejorar las cicatrices de acné

Productividad y descanso: por qué dormir menos afecta la salud y el desempeño laboral

Un especialista sostuvo que la falta de descanso tiene un fuerte impacto en la salud, la toma de decisiones y la empatía. Según sus estudios, la cultura de la hiperactividad perjudica a largo plazo tanto en el trabajo como en la vida personal

Productividad y descanso: por qué dormir menos afecta la salud y el desempeño laboral

DEPORTES

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

Irán cambia su base al último momento: no entrenará en Estados Unidos y hará la preparación en México para el Mundial con el aval de FIFA

Preocupación en los pilotos de la Fórmula 1 por la chance de lluvia para el GP de Canadá: “Un salto a lo desconocido”

Confirmaron la causa de muerte de Kyle Busch: neumonía grave y sepsis, el diagnóstico que conmocionó a NASCAR

El liderazgo de Zak Brown transforma a McLaren y proyecta un nuevo modelo en la Fórmula 1: “El débil no sobrevive”

TELESHOW

Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con una propuesta que la emocionó: “Soy centenaria”

Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con una propuesta que la emocionó: “Soy centenaria”

La hija de Sergio Denis se emocionó al contar cómo se enteró del accidente de su padre

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

Cine, lengua de señas y puente entre culturas: Emilio Insolera, el actor ítalo argentino que es sordo y conquista el mundo

INFOBAE AMÉRICA

La Inteligencia Artificial asegura que el rostro de Ana Bolena no es el que se creía

La Inteligencia Artificial asegura que el rostro de Ana Bolena no es el que se creía

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

Catarata Río La Fortuna en Costa Rica entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo según Tripadvisor

Siniestros viales en El Salvador dejan cuatro fallecidos en distintos puntos del país