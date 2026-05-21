Salud

¿Aliadas o enemigas enmascaradas? La verdad detrás de las galletas de arroz, según expertas

Nutricionistas advierten que este snack, considerado saludable, no cuenta con todos los beneficios que se le atribuyeron por años. La importancia de revisar el etiquetado para evitar azúcares añadidos

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Galleta de arroz redonda sobre mesa de madera rústica, con un paño de lino, un cuenco de sal gruesa y un tarro de miel con cucharón al fondo cerca de una ventana.
Especialistas advierten que este snack contiene principalmente almidón, pocos nutrientes y puede provocar rápidos aumentos de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las galletas de arroz se instalaron como una opción frecuente en dietas para bajar de peso y en menús considerados saludables. El consumo de este alimento aumentó en hogares y comercios por su imagen de snack bajo en calorías y práctico para cualquier momento del día. Según la nutricionista española Sara Mansa, en diálogo con la revista de salud Metabolic, muchas personas reemplazan el pan o comidas completas por galletas de arroz sin conocer los verdaderos efectos de este producto.

Advertencias de nutricionistas sobre las galletas de arroz

Desde distintas posiciones, expertos en nutrición advierten que las galletas de arroz aportan casi exclusivamente almidón y carecen de proteínas, vitaminas y grasas saludables. De acuerdo con la coach nutricional española Mercedes Montilla, deben consumirse con moderación y dentro de una dieta variada. “Son un alimento muy pobre a nivel nutricional”, afirmó en declaraciones a la revista de salud Metabolic. Además, su índice glucémico elevado provoca subidas rápidas de azúcar en sangre y hambre poco después de ingerirlas.

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Según el artículo publicado, el problema se agrava porque muchas personas consideran este alimento como un sustituto equilibrado del pan o de otros productos. Los especialistas recuerdan que, por su composición, no generan saciedad duradera y pueden llevar a comer en exceso.

Riesgo por presencia de arsénico

Otro punto de preocupación es la acumulación de arsénico en el arroz y sus derivados. De acuerdo con la organización de consumidores OCU, diversos análisis detectaron que las galletas de arroz presentan mayores concentraciones de este metal que otros productos derivados de cereales, con niveles que, según el organismo, superan en algunos casos los límites recomendados para alimentos infantiles.

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Mujer con cabello rizado y suéter beige comiendo una galleta de arroz. Hay migas en su cara y un plato con más galletas sobre una mesa de madera.
Análisis realizados por organizaciones de consumidores detectaron cantidades relevantes de este metal en estos productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que los niños pequeños son especialmente vulnerables. “No se recomienda que los menores de seis años consuman estos productos de forma habitual”, explicó Montilla en diálogo con Metabolic.

La OCU advierte que la exposición prolongada a arsénico puede relacionarse con enfermedades como diabetes, ciertos tipos de cáncer y alteraciones metabólicas. Por ese motivo, los especialistas aconsejan alternar las fuentes de carbohidratos y no abusar de alimentos elaborados exclusivamente con arroz.

Comparativa con otras variedades

En el mercado existen alternativas como las galletas de maíz o de avena. Según la nutricionista Yor D. Andonova, las versiones de maíz pueden contener residuos de pesticidas y hongos, por lo que recomienda elegir presentaciones ecológicas. Las galletas de avena aportan más fibra y proteínas, aunque muchas opciones industriales incluyen azúcares añadidos y harinas refinadas. La profesional búlgara sugiere revisar siempre el etiquetado y optar por productos naturales.

Algunas variantes basadas en trigo sarraceno o legumbres aportan mayor cantidad de fibra, minerales y proteínas vegetales, además de generar mayor saciedad que las galletas de arroz tradicionales.

Ilustración plana de una galleta de arroz central con lupa mostrando arsénico (As), almidón y advertencia. Alrededor, iconos tachados de proteína, fibra y vitaminas.
Expertos en nutrición señalan que sustituir comidas completas por este alimento puede conducir a un aumento involuntario de la ingesta total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para un consumo equilibrado

De acuerdo con expertos, consumir galletas de arroz de manera ocasional no representa un problema, pero sí lo es transformarlas en alimento principal de la dieta diaria. Los nutricionistas recomiendan acompañarlas con proteínas o grasas saludables, como queso fresco, hummus, atún, aguacate o crema de frutos secos sin azúcar añadido. Esta combinación contribuye a una digestión más lenta y reduce el impacto sobre el nivel de azúcar en sangre.

Para lograr una dieta más equilibrada, los expertos sugieren:

  1. Variar las fuentes de carbohidratos.
  2. Priorizar alimentos integrales.
  3. Incluir pan de calidad.
  4. Consumir avena tradicional.
  5. Incorporar legumbres y verduras.
  6. De este modo es posible obtener mayor cantidad de nutrientes y favorecer la saciedad.

Según el portal de salud Metabolic, el marketing y la facilidad de consumo posicionaron las galletas de arroz como una alternativa ligera y saludable. No obstante, la evidencia científica y la opinión de nutricionistas ponen en duda esos atributos y advierten sobre la importancia de no abusar de este tipo de alimentos, especialmente en niños y personas que buscan mejorar su alimentación.

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