Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE

El Banco Central del Ecuador (BCE) emitió una alerta pública ante la circulación de anuncios falsos en redes sociales y plataformas digitales que utilizan de manera indebida el nombre e imagen de la institución para promocionar supuestas inversiones capaces de generar ganancias de hasta USD 9.000 en poco tiempo.

La advertencia fue difundida a través de los canales oficiales del organismo, que aclaró que no ofrece productos de inversión al público ni respalda plataformas privadas que prometen altos rendimientos con bajo riesgo. El BCE exhortó a los ciudadanos a verificar cualquier información financiera únicamente en sus medios institucionales y a desconfiar de ofertas que aseguren utilidades extraordinarias.

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“Alertamos a la ciudadanía sobre la circulación de publicaciones fraudulentas que usan indebidamente el nombre del Banco Central del Ecuador para promocionar falsas oportunidades de inversión”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

La modalidad detectada consiste en anuncios patrocinados y publicaciones en redes sociales que simulan ser noticias o recomendaciones financieras. En estos mensajes se afirma que una persona puede invertir una cantidad inicial relativamente baja y obtener hasta USD 9.000 de ganancia en cuestión de días o semanas.

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Estafas en redes sociales. (foto: BBC)

Para dar credibilidad a la estafa, los responsables suelen utilizar logotipos oficiales, imágenes institucionales e incluso fotografías de autoridades públicas o presentadores de noticias. En algunos casos, los anuncios redirigen a páginas web que imitan el diseño de medios de comunicación o portales gubernamentales.

Una vez que el usuario ingresa sus datos personales y de contacto, es abordado por supuestos asesores financieros que lo presionan para realizar transferencias o depósitos en plataformas no reguladas.

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El Banco Central enfatizó que no capta recursos del público para este tipo de operaciones y que cualquier mensaje que sugiera lo contrario es fraudulento.

La institución recomendó a la ciudadanía no proporcionar información bancaria, números de tarjeta, claves o documentos personales a sitios no verificados. También sugirió revisar si las empresas que ofrecen inversiones se encuentran registradas y autorizadas por organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos.

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Delincuentes han logrado replicar, casi a la perfección su sitios en la web - crédito Pixabay

Las autoridades financieras recuerdan que una de las principales señales de alerta es la promesa de rentabilidades elevadas y garantizadas en períodos muy cortos. En los mercados legítimos, mayores retornos suelen implicar mayores riesgos, y no existen utilidades seguras de esa magnitud.

En los últimos años, Ecuador ha registrado múltiples denuncias por esquemas fraudulentos y plataformas digitales que ofrecen inversiones en criptomonedas, acciones o supuestos algoritmos automatizados. Muchas de estas iniciativas operan sin autorización y desaparecen una vez que captan fondos de los usuarios. Por ejemplo, una investigación de Ecuador Chequea determinó al menos 159 cuentas de empresas ilegales que ofrecían créditos bancarios.

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El uso indebido de la imagen del Banco Central se suma a una práctica cada vez más común entre estafadores digitales: apropiarse de la identidad visual de instituciones reconocidas para generar confianza y reducir la percepción de riesgo.

Una mano sostiene un smartphone mostrando una llamada entrante de un 'número desconocido' con un ícono de alerta, mientras en el fondo, una laptop desenfocada exhibe una advertencia digital roja y logos de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación del BCE es contrastar cualquier información con fuentes oficiales y no tomar decisiones financieras basadas en publicidad en redes sociales o mensajes reenviados por aplicaciones de mensajería.

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La institución también instó a los ciudadanos a denunciar este tipo de publicaciones ante las autoridades competentes y a reportarlas en las plataformas digitales donde aparezcan.

La alerta se produce en un contexto de creciente sofisticación de las estafas en línea, que aprovechan herramientas de segmentación publicitaria y técnicas de ingeniería social para llegar a potenciales víctimas.

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Dichas estafas incurren en robos de datos para futuros engaños a través de pishing, robo de dinero y en casos más graves coerción o cooptación para estructuras criminales. Las autoridades han insistido en que los usuarios acudan a los sitios gubernamentales y contrasten la información.