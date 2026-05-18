América Latina

Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

El Banco Central del Ecuador pidió a los ciudadanos verificar la información solo en canales oficiales

Guardar
Google icon
29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE
29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE

El Banco Central del Ecuador (BCE) emitió una alerta pública ante la circulación de anuncios falsos en redes sociales y plataformas digitales que utilizan de manera indebida el nombre e imagen de la institución para promocionar supuestas inversiones capaces de generar ganancias de hasta USD 9.000 en poco tiempo.

La advertencia fue difundida a través de los canales oficiales del organismo, que aclaró que no ofrece productos de inversión al público ni respalda plataformas privadas que prometen altos rendimientos con bajo riesgo. El BCE exhortó a los ciudadanos a verificar cualquier información financiera únicamente en sus medios institucionales y a desconfiar de ofertas que aseguren utilidades extraordinarias.

PUBLICIDAD

Alertamos a la ciudadanía sobre la circulación de publicaciones fraudulentas que usan indebidamente el nombre del Banco Central del Ecuador para promocionar falsas oportunidades de inversión”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

La modalidad detectada consiste en anuncios patrocinados y publicaciones en redes sociales que simulan ser noticias o recomendaciones financieras. En estos mensajes se afirma que una persona puede invertir una cantidad inicial relativamente baja y obtener hasta USD 9.000 de ganancia en cuestión de días o semanas.

PUBLICIDAD

Estafas en redes sociales. (foto: BBC)
Estafas en redes sociales. (foto: BBC)

Para dar credibilidad a la estafa, los responsables suelen utilizar logotipos oficiales, imágenes institucionales e incluso fotografías de autoridades públicas o presentadores de noticias. En algunos casos, los anuncios redirigen a páginas web que imitan el diseño de medios de comunicación o portales gubernamentales.

Una vez que el usuario ingresa sus datos personales y de contacto, es abordado por supuestos asesores financieros que lo presionan para realizar transferencias o depósitos en plataformas no reguladas.

El Banco Central enfatizó que no capta recursos del público para este tipo de operaciones y que cualquier mensaje que sugiera lo contrario es fraudulento.

La institución recomendó a la ciudadanía no proporcionar información bancaria, números de tarjeta, claves o documentos personales a sitios no verificados. También sugirió revisar si las empresas que ofrecen inversiones se encuentran registradas y autorizadas por organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos.

Delincuentes han logrado replicar, casi a la perfección su sitios en la web
Delincuentes han logrado replicar, casi a la perfección su sitios en la web - crédito Pixabay

Las autoridades financieras recuerdan que una de las principales señales de alerta es la promesa de rentabilidades elevadas y garantizadas en períodos muy cortos. En los mercados legítimos, mayores retornos suelen implicar mayores riesgos, y no existen utilidades seguras de esa magnitud.

En los últimos años, Ecuador ha registrado múltiples denuncias por esquemas fraudulentos y plataformas digitales que ofrecen inversiones en criptomonedas, acciones o supuestos algoritmos automatizados. Muchas de estas iniciativas operan sin autorización y desaparecen una vez que captan fondos de los usuarios. Por ejemplo, una investigación de Ecuador Chequea determinó al menos 159 cuentas de empresas ilegales que ofrecían créditos bancarios.

El uso indebido de la imagen del Banco Central se suma a una práctica cada vez más común entre estafadores digitales: apropiarse de la identidad visual de instituciones reconocidas para generar confianza y reducir la percepción de riesgo.

Mano sostiene smartphone con llamada entrante 'número desconocido'. Laptop desenfocada muestra logos de Facebook, Instagram, X y una alerta 'ALERT' en rojo.
Una mano sostiene un smartphone mostrando una llamada entrante de un 'número desconocido' con un ícono de alerta, mientras en el fondo, una laptop desenfocada exhibe una advertencia digital roja y logos de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación del BCE es contrastar cualquier información con fuentes oficiales y no tomar decisiones financieras basadas en publicidad en redes sociales o mensajes reenviados por aplicaciones de mensajería.

La institución también instó a los ciudadanos a denunciar este tipo de publicaciones ante las autoridades competentes y a reportarlas en las plataformas digitales donde aparezcan.

La alerta se produce en un contexto de creciente sofisticación de las estafas en línea, que aprovechan herramientas de segmentación publicitaria y técnicas de ingeniería social para llegar a potenciales víctimas.

Dichas estafas incurren en robos de datos para futuros engaños a través de pishing, robo de dinero y en casos más graves coerción o cooptación para estructuras criminales. Las autoridades han insistido en que los usuarios acudan a los sitios gubernamentales y contrasten la información.

Temas Relacionados

Estafas Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: semana clave para el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

Lunes y martes la “Ley Miscelánea” seguirá su trámite en la Cámara de Diputados y todo apunta a que será aprobada en general el miércoles

Chile: semana clave para el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Las protestas se mantienen en Bolivia con más de 20 bloqueos en carreteras. Este lunes está prevista la llegada de una marcha de afines líder cocalero la sede de Gobierno

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

El ex presidente boliviano, sobre quien pesa una orden de captura que no se ha ejecutado, pretende fijar las condiciones para destrabar la crisis: frenar las privatizaciones, no modificar la Constitución sin referendo y cumplir las promesas de austeridad

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental

El volumen de residuos supera la capacidad de reciclaje y obliga a las ciudades a buscar soluciones urgentes

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental

La exportación de oro de República Dominicana triplica su volumen en los primeros meses de 2026

República Dominicana exportó 77 toneladas de oro hasta abril de 2026, un resultado sin precedentes que refleja tanto el repunte de los precios internacionales como la robusta demanda en los principales mercados globales

La exportación de oro de República Dominicana triplica su volumen en los primeros meses de 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 18 de mayo: buen avance en Av. Insurgentes desde Indios Verdes

Mercados: las acciones y los bonos argentinos retoman las subas en medio de las fluctuaciones de Wall Street

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

INFOBAE AMÉRICA

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental

Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó material terrorista de Hezbollah

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

“¿Qué clase de trama es esta?”: la escena de Sydney Sweeney con una pitón en “Euphoria” que desató el rechazo de la audiencia

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery