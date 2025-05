Qué reveló un estudio coreano sobre el café negro y la regulación del azúcar

Científicos detectan un beneficio para la salud del café negro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Corea del Sur, una investigación reciente acaba de arrojar nueva luz sobre el consumo de café negro y su relación con el metabolismo de la glucosa, un tema que ha captado la atención de científicos y profesionales de la salud en todo el mundo.

Publicado en la revista Nutrients, el estudio se enfocó en cómo distintos tipos de café afectan indicadores clave relacionados con la regulación del azúcar en sangre, en especial entre mujeres y adultos mayores.

Café negro y control glucémico

El hallazgo más destacado del estudio señala que beber café negro podría estar vinculado con un mejor control del azúcar en sangre.

En particular, se observó que quienes tomaban hasta una taza diaria de café sin azúcar ni crema presentaban un metabolismo de la glucosa más eficiente. Esta tendencia se reflejó en niveles más bajos de insulina en ayunas y valores reducidos de HOMA-IR, un marcador utilizado para estimar la resistencia a la insulina.

El efecto fue todavía más notable entre quienes bebían dos tazas de café negro al día. En este grupo, la asociación con indicadores saludables del metabolismo de la glucosa se volvió aún más consistente.

El café negro, por su contenido de cafeína y polifenoles, parecería contribuir a mejorar la función de la insulina y a mitigar procesos inflamatorios que inciden en la regulación de la glucemia.

Diferencias entre tipos de café

Los beneficios observados no se extendieron a todas las formas de café. Las bebidas preparadas con azúcar, crema u otros aditivos no mostraron los mismos efectos positivos. En estos casos, los investigadores no hallaron asociaciones estadísticamente significativas entre el consumo de café con aditivos y mejoras en los niveles de insulina o en la resistencia a la misma.

De este modo, el estudio subraya la importancia de la forma de preparación de esta bebida tan difundida: el café negro simple, sin añadidos, sería el tipo más favorable para apoyar el metabolismo de la glucosa. Las versiones endulzadas o cremosas, aunque preferidas por muchos, podrían contrarrestar los beneficios potenciales mencionados.

Cómo se llevó adelante la investigación

El equipo de investigadores basó su análisis en datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Corea (KNHANES), recogidos entre 2019 y 2021. A partir de una muestra inicial de 22.559 personas, se seleccionaron 7.453 participantes para el análisis principal, y finalmente se redujo la cohorte a 6.613 personas para el estudio específico del consumo de café, descartando a quienes no habían reportado su ingesta con claridad.

El consumo fue estimado mediante registros de 24 horas en los que se detallaban todos los alimentos y bebidas ingeridos. En función de estos datos, se clasificó el café en dos tipos: solo (sin azúcar ni crema) y con aditivos. A su vez, los participantes se agruparon según su nivel de consumo: no bebedores, hasta una taza diaria, dos tazas diarias y tres o más tazas por día.

Además del consumo de café, se recopilaron variables demográficas, hábitos de vida y datos sobre salud general. El análisis estadístico incluyó ajustes por edad, sexo, ingresos, calidad de la dieta y actividad física, con el fin de aislar lo más posible el efecto específico del café sobre los marcadores metabólicos.

Diferencias según sexo y edad

Uno de los hallazgos más relevantes fue la diferencia observada entre hombres y mujeres. En el segundo grupo, beber dos o más tazas de café negro al día se asoció con niveles más saludables de glucosa e insulina en ayunas. Pero esta relación no se encontró entre los hombres ni entre quienes consumían café con azúcar o crema.

También se detectaron beneficios entre personas mayores. En este grupo, un mayor consumo de café pareció estar vinculado con un metabolismo glucémico más favorable. Aunque el efecto fue menos marcado que en las mujeres, la tendencia sugiere que la edad también podría ser un factor modulador de la respuesta del cuerpo al café.

Estos datos respaldan la idea de que los efectos del café no son universales. La forma en que esta bebida impacta la salud puede variar según características individuales como el sexo y la edad, así como según el modo de preparación.

Límites del estudio

A pesar de sus aportes, el estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, al tratarse de un análisis transversal, no es posible establecer una relación causal entre el consumo de café negro y una mejor regulación de la glucosa. Tampoco se evaluaron los efectos del café descafeinado, del té o de otras fuentes de cafeína.

Además, el consumo se midió una sola vez a través de una encuesta de 24 horas, lo que impide captar variaciones en los hábitos a lo largo del tiempo.

Finalmente, los investigadores detectaron que los grandes consumidores de café tendían a tener características que podrían afectar la salud metabólica por sí solas: eran personas con mayor índice de masa corporal, nivel educativo más alto, menos actividad física y mayor tasa de tabaquismo.

Aplicaciones cotidianas

En términos prácticos, el estudio ofrece una recomendación clara: elegir café negro, sin azúcar ni crema, podría tener efectos positivos sobre el metabolismo de la glucosa, especialmente en mujeres y adultos mayores.

En ese sentido, pequeños cambios, como reducir los edulcorantes o evitar las versiones muy procesadas de café, podrían ayudar a mejorar la salud metabólica sin renunciar al hábito de esta bebida.

Al mismo tiempo, los resultados invitan a reflexionar sobre la necesidad de adaptar los hábitos de consumo de café al perfil de salud individual. Factores como el sexo, la edad y el estilo de vida podrían modular el impacto del café en cada persona, por lo que no existe una fórmula única.

A pesar de no poder establecer una relación de causa y efecto, los hallazgos permiten pensar que el café negro puede formar parte de una estrategia general para mantener un buen control glucémico, siempre en el marco de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.