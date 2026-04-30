Salud

Lupus: cómo son las señales que pueden aparecer antes del diagnóstico

Expertos advierten que la diversidad de síntomas y su similitud con otros trastornos pueden demorar la detección. Reconocer las primeras manifestaciones y consultar a tiempo facilita el acceso a un tratamiento adecuado

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Fatiga
La fatiga extrema no mejora con el descanso y afecta al 90% de los pacientes con lupus, según datos de la Clínica Mayo

El lupus es una enfermedad autoinmune compleja que puede presentar numerosos síntomas, a menudo difíciles de identificar, muchos de los cuales se confunden con molestias habituales. Identificar estas señales desde el inicio resulta esencial para lograr un diagnóstico certero y temprano, según especialistas.

Según Mayo Clinic, el lupus se manifiesta principalmente a través de fatiga persistente, erupciones cutáneas características, como la forma de mariposa sobre la nariz y las mejillas, dolor y rigidez articular, fiebre recurrente, caída del cabello, llagas bucales o en la piel, fenómeno de Raynaud —que afecta los dedos ante el frío—, manchas rojas (petequias), dolor torácico y alteraciones de la concentración o la memoria.

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Según Mayo Clinic, la presencia simultánea o recurrente de estos síntomas constituye un motivo suficiente para consultar a un profesional de la salud. Cleveland Clinic agrega que la diversidad y la variabilidad de las manifestaciones pueden dificultar el diagnóstico, por lo que un abordaje multidisciplinario es esencial.

El lupus se caracteriza por una reacción autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos y órganos propios, generando inflamación. Este proceso puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón, los pulmones o el cerebro. La inespecificidad de los síntomas, que suelen parecer molestias banales, contribuye a retrasos diagnósticos y puede complicar el tratamiento oportuno.

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Manifestaciones dermatológicas y articulares

Primer plano de un brazo y una mano con eccema atópico grave, mostrando piel enrojecida, escamosa e irritada. La persona se rasca el codo
La erupción en forma de mariposa sobre nariz y mejillas es un síntoma distintivo del lupus que orienta su diagnóstico dermatológico

La erupción facial en forma de mariposa es uno de los signos más representativos, cubriendo nariz y mejillas. Este síntoma se presenta en aproximadamente el 30 % de quienes padecen lupus, según la Cleveland Clinic, y orienta a los médicos por lo sugestivo de su presentación. La fatiga persistente es el síntoma más reportado; alrededor del 90% de los pacientes experimentan cansancio extremo que no mejora con el descanso y afecta la vida diaria, de acuerdo con Mayo Clinic.

Las molestias articulares, como dolor y rigidez, son frecuentes y afectan principalmente manos, muñecas y tobillos. En ocasiones se confunden con artritis reumatoide por la similitud de los síntomas. La especialista Susan Manzi describe la rigidez matutina como una sensación de estar “muy rígido, incapaz de moverse”, lo que ilustra el grado de malestar articular que puede provocar el lupus.

La fotosensibilidad también es común. Exponer la piel al sol puede desencadenar brotes cutáneos en rostro, cuello y brazos, por lo que los expertos recomiendan el uso de protector solar para prevenir complicaciones dermatológicas. Además, se presentan fiebre persistente sin causa aparente, hinchazón en piernas, ojos o ganglios y caída anormal del cabello, que puede ser localizada o difusa. El fenómeno de Raynaud —presente hasta en una tercera parte de los pacientes— produce entumecimiento y cambio de color en los dedos frente al frío o el estrés.

Las llagas bucales y las petequias, pequeñas manchas rojas causadas por bajo recuento de plaquetas, pueden aparecer, así como dolor torácico al respirar profundamente. Este dolor suele estar relacionado con inflamación de las pleuras pulmonares o el recubrimiento del corazón y varía según la postura corporal.

En el ámbito neurológico, hasta la mitad de los pacientes reportan problemas de memoria, dificultad de concentración o cefaleas similares a migrañas. En casos aislados, el lupus puede causar accidentes cerebrovasculares en mujeres jóvenes, lo que a veces conlleva al primer diagnóstico de la enfermedad.

Síntomas principales y diagnóstico diferencial

Expertos advierten que la combinación de estos síntomas, sobre todo en mujeres jóvenes, debe motivar una sospecha clínica inmediata para evitar confusiones con otras enfermedades autoinmunes o inflamatorias. El dolor articular junto a la fatiga es una de las causas más frecuentes de consulta. Según Robert Goldfien, especialista en reumatología, es común que los pacientes sospechen inicialmente otras afecciones como la enfermedad de Lyme o la artritis reumatoide, dada la superposición de síntomas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fundación Lupus América Latina enfatiza la importancia de un abordaje integral que contemple tanto la salud física como el bienestar emocional de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic y la Cleveland Clinic coinciden en la importancia de vigilar la aparición de erupciones cutáneas, fiebre recurrente, llagas bucales, pérdida persistente de cabello y síntomas neurológicos, ya que todos pueden ser indicadores potenciales de lupus.

Las recomendaciones incluyen vigilar la aparición de erupciones, emplear protector solar y consultar ante fiebre o alteraciones cutáneas reiteradas. La presencia de llagas en la boca, pérdida persistente de cabello o trastornos neurológicos tampoco debe ser desestimada como indicador potencial de lupus. Estos síntomas pueden variar en el tiempo, alternando periodos de brote y remisión. Por ello, la vigilancia y la comunicación continua con un especialista en reumatología permiten adaptar el manejo a las características únicas que cada paciente presenta.

Manejo clínico y seguimiento a largo plazo

El lupus puede alternar periodos de brote y remisión, por lo que la vigilancia y la comunicación continua con un especialista en reumatología resultan esenciales para adaptar el tratamiento a las características individuales de cada paciente. La Clínica Mayo destaca la necesidad de atención individualizada y seguimiento especializado ante la diversidad de manifestaciones clínicas.

La Cleveland Clinic recomienda controles regulares para evaluar la función de los órganos afectados y ajustar la medicación según la evolución del paciente. Además, la Fundación Lupus América Latina subraya la importancia del apoyo psicológico y social, ya que el impacto emocional de la enfermedad puede ser significativo.

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