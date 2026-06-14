Un estudio científico niega que una copa de vino al día pueda considerarse un consumo seguro de alcohol

Los hallazgos impulsan a revisar recomendaciones sanitarias y políticas de prevención en salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio científico advierte que no existe un nivel seguro para el consumo de alcohol, ni siquiera en cantidades bajas habitualmente consideradas moderadas.

La investigación, difundida por Fox News y publicada en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, concluye que incluso una sola bebida diaria incrementa el riesgo de mortalidad.

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Las investigaciones más recientes muestran que no es seguro consumir una copa de vino cada noche. Los datos analizados por expertos en Canadá y Estados Unidos demuestran que cualquier cantidad de alcohol eleva el riesgo de enfermedades y muerte. Los especialistas hoy desaconsejan el consumo regular y sugieren como opción más segura limitar o evitar completamente las bebidas alcohólicas.

Un nuevo estudio científico descarta niveles seguros de consumo de alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue realizado por un equipo liderado por Timothy Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias de la Universidad de Victoria. El objetivo era establecer un marco cuantitativo para definir límites al beber.

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Para determinar los efectos, los investigadores evaluaron datos de lesiones y enfermedades vinculadas con el alcohol, comparándolos con grandes bases de datos demográficos y de salud de Estados Unidos. La utilización de modelos estadísticos les permitió observar que el consumo regular, aun siendo bajo, puede aumentar el riesgo de muerte.

Riesgos del consumo de alcohol señalados por la investigación

La evidencia reciente asocia incluso una bebida diaria con mayor riesgo de mortalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo determinó que, incluso en dosis bajas, el alcohol representa un peligro para la salud. Kevin Shield, profesor asociado de la Universidad de Toronto y coautor del trabajo, afirmó al medio: “Hasta niveles bajos de consumo implican riesgos para la salud, y ese peligro crece cuanto mayor sea la cantidad”.

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El estudio asocia el consumo regular de alcohol con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades hepáticas, accidentes vasculares cerebrales y tumores malignos. Los investigadores consideran que los efectos negativos superan ampliamente los presuntos beneficios atribuidos al consumo moderado.

El especialista Marc Siegel indicó, recogido por el medio, que el daño afecta múltiples sistemas: “El alcohol perjudica al corazón, al hígado y al cerebro, y favorece la inflamación, así como ciertos cánceres, lo que lleva a un aumento del riesgo de mortalidad”.

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El consumo regular se vincula con enfermedades hepáticas, accidentes vasculares cerebrales y tumores malignos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas recomendaciones y límites propuestos para el consumo

Durante años, los organismos sanitarios reconocían hasta dos bebidas diarias para los hombres como una cantidad aceptable. El nuevo estudio propone que la mejor estrategia para reducir riesgos sea limitarse a una bebida diaria o, incluso, suprimir completamente el consumo de alcohol.

Los autores advierten acerca de la percepción personal: muchas personas tienden a subestimar su consumo real al declararlo. Esta falta de precisión en los datos autoinformados puede dificultar el establecimiento de límites eficaces y refuerza la importancia de una reducción del consumo a nivel general.

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El daño del alcohol aparece como multisistémico y se relaciona con inflamación y ciertos cánceres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de que se revisen las recomendaciones existentes a la luz de la evidencia actual. Subrayan que reducir el consumo de alcohol debe ser una prioridad en salud pública.

Opiniones de expertos y limitaciones del estudio

El análisis se basa en datos autodeclarados y presenta un enfoque observacional, lo que implica que establece solo correlaciones y no permite demostrar una relación de causalidad directa entre el alcohol y las enfermedades.

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El análisis propone un marco cuantitativo para orientar límites poblacionales de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Siegel, quien no participó directamente en el estudio, calificó como “sólido” el enfoque para medir la mortalidad específica atribuible al consumo de alcohol, aunque recalcó que no se puede considerar una prueba concluyente.

Además, los expertos reconocen limitaciones inherentes a la autodeclaración: la tendencia de las personas a minimizar el reporte de su propio consumo podría significar que los riesgos reales sean todavía mayores que los reflejados por los resultados actuales.

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En los últimos días, Fox News destacó que los nuevos hallazgos ponen en duda el mensaje de “beber con moderación”, lo que podría modificar la percepción social y las políticas de prevención en salud.

La subestimación del consumo autodeclarado complica la definición de umbrales eficaces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica enfatiza ahora la transparencia y la actualización de las recomendaciones, descartando la idea previa de que exista un consumo seguro o beneficioso de alcohol. La prioridad ha pasado a informar de manera realista sobre los verdaderos riesgos de cualquier ingesta para la salud.

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La evidencia recogida por Fox News respalda un cambio conceptual: dejar de considerar seguro el consumo leve y asumir que la opción más realista hoy es reducir al mínimo la exposición a bebidas alcohólicas.