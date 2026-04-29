Salud

Cómo debe ser la rutina de cuidado diario para la piel con rosácea, según expertas

Cinco dermatólogas detallan los pasos esenciales para limpiar, hidratar y proteger el cutis, y advierten qué ingredientes y hábitos pueden desencadenar brotes o agravar esta afección inflamatoria crónica

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Mujer de unos 30 años con rosácea en las mejillas se aplica crema en el rostro frente a un espejo en el baño, con un tubo de producto en la mano.
La rutina para piel con rosácea requiere productos suaves que no alteren la barrera cutánea, según cinco especialistas entrevistados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar una rutina para piel con rosácea representa un desafío cotidiano para quienes padecen esta afección inflamatoria crónica. Cinco especialistas en dermatología y estética compartieron con Hello Magazine recomendaciones clave para el manejo adecuado, destacando la necesidad de productos suaves, reparación de la barrera cutánea y la importancia de evitar ingredientes irritantes.

La rutina ideal para piel con rosácea contempla la limpieza con fórmulas suaves, hidratación con cremas ricas en ceramidas y el uso diario de protector solar mineral de amplio espectro. Según el medio británico Hello Magazine, es fundamental limitar exfoliantes, priorizar activos como la niacinamida y el ácido azelaico, y personalizar tanto los cuidados domiciliarios como los tratamientos médicos según el paciente.

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La rosácea es una afección relacionada con la alteración de la barrera cutánea y una inflamación persistente, afirman especialistas como la doctora Paris Acharya, la doctora Nora Jaafar, la doctora Priya Verma, la doctora Sophie Shotter y la doctora Jennifer Owens, entrevistadas por Hello Magazine.

Acharya explica que la rosácea implica disfunción de la barrera, inflamación crónica y desregulación vascular. Por esta razón, los expertos coinciden en dar prioridad a estrategias que reparen la piel y en limitar el número y tipo de productos aplicados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El protector solar mineral de amplio espectro resulta esencial en la rutina diaria de cuidado para piel sensible o con rosácea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reparación de la barrera cutánea constituye el eje central de la rutina diaria, según Jaafar, quien sostiene que deben utilizarse productos calmantes, sin fragancias, y estructuras que eviten factores desencadenantes habituales en personas con rosácea.

Los especialistas entrevistados por Hello Magazine proponen tres pasos esenciales: limpieza con un producto suave y cremoso, hidratación con fórmulas ricas en ceramidas, colesterol y ácidos grasos, y uso riguroso de protector solar de amplio espectro.

En la hidratación, Jaafar señala que las fórmulas con ceramidas, colesterol y ácidos grasos refuerzan la barrera cutánea y reducen la pérdida de agua, favoreciendo la tolerancia a largo plazo.

El uso diario de protector solar es “no negociable”, subraya Jaafar, quien prefiere bloqueadores minerales o híbridos, especialmente para pieles propensas al enrojecimiento. Productos con color y óxidos de hierro ofrecen protección adicional ante la luz visible, un factor que puede desencadenar brotes, según los expertos.

Ingredientes recomendados y a evitar en la rosácea

La selección de ingredientes para la rosácea exige precisión. Verma y Jaafar recomiendan la niacinamida en baja concentración por su efecto antiinflamatorio y protector. El ácido azelaico destaca por su capacidad para calmar el enrojecimiento, aliviar lesiones inflamatorias y preservar la función barrera, en concentraciones del 10% en productos cosméticos y hasta el 15% bajo prescripción médica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La correcta selección de ingredientes para la rosácea contribuye a un mejor control de los síntomas cutáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros activos como el pantenol, la ectoína, el NAD+ y los polinucleótidos contribuyen a restaurar la piel reactiva y reducir la irritación.

Ante el aumento de activos potentes, los especialistas advierten sobre la sobreexfoliación y el uso excesivo de ácidos y retinoides. Solo bajo supervisión médica y de manera personalizada se aconseja introducir estos ingredientes, pues pueden incrementar la sensibilidad y los brotes.

Productos dermatológicos destacados y errores frecuentes

Entre los productos recomendados por los especialistas de Hello Magazine se encuentran limpiadores suaves y sin fragancia para pieles especialmente reactivas. Para la hidratación, destacan fórmulas con ceramidas y lípidos restauradores. En cuanto a la protección solar, se priorizan filtros minerales y cremas con tinte. En los sueros, las fórmulas con niacinamida, pantenol y ácido azelaico son valoradas por su acción antiinflamatoria y reparadora.

Errores frecuentes incluyen la sobreexfoliación y el uso excesivo de productos irritantes. Los especialistas desaconsejan exfoliantes físicos, tónicos astringentes o perfumados, y rutinas extensas.

Reflejo en un espejo de una mujer con cabello oscuro, aplicando crema blanca en su mejilla derecha enrojecida. Sostiene un envase de crema con la mano izquierda.
Los dermatólogos recomiendan limpiadores suaves y sin fragancia para el cuidado de pieles sensibles y reactivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo recomiendan la doble limpieza si se utiliza maquillaje o protector solar en grandes cantidades, empleando bálsamos ligeros y no irritantes. El uso de aceites faciales no es esencial y, en algunos casos, puede aumentar el enrojecimiento.

Tratamientos médicos y en clínica para la rosácea

En casos de rosácea moderada a severa, ciertos tratamientos médicos ofrecen mejoras notables. El láser vascular, la luz pulsada intensa (IPL) y la terapia con luz de banda ancha (BBL) están indicados para tratar vasos sanguíneos dilatados y el enrojecimiento persistente. Owens resalta la efectividad del BBL para controlar el enrojecimiento y estimular la producción de colágeno.

Para quienes presentan acné o irregularidad en la textura, se sugieren peelings suaves con ácido mandélico o polihidroxiácidos. Los polinucleótidos adquieren relevancia por su capacidad de fortalecer el tejido, disminuir la inflamación y reducir la reactividad cutánea a largo plazo, según Verma y Jaafar.

La terapia lumínica con LED se valora como herramienta eficaz para reducir la inflamación y calmar el enrojecimiento en pieles sensibles.

La sencillez y el equilibrio en el cuidado diario son esenciales para quienes viven con rosácea. Una rutina clara y constante, basada en evidencia y adaptada por especialistas, permite mejorar la tolerancia y los resultados del tratamiento.

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