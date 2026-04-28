Salud

Cuáles son los 6 alimentos con más creatina natural y qué beneficios aportan

La International Society of Sports Nutrition y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos coinciden en que estas fuentes permiten optimizar la energía muscular, reducir la fatiga y mejorar la fuerza en entrenamientos de resistencia

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Mesa con platos de salmón asado, filetes de atún sellado, pechugas de pollo a la plancha, carne de res en rodajas, cerdo asado, boniatos, espinacas y remolacha.
El consumo de pescados y carnes aporta creatina natural que potencia la fuerza y el rendimiento físico de forma saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar alimentos con creatina a la dieta diaria aporta beneficios clave para quienes buscan aumentar la fuerza y la masa muscular de forma natural, sin recurrir a suplementos procesados. La creatina presente en diversas fuentes animales contribuye a mejorar el rendimiento físico, la energía disponible y la salud general, según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

El consumo regular de carnes y pescados como salmón, atún, bacalao, pollo, cerdo y res permite obtener creatina de origen natural, junto con proteínas, omega-3, vitaminas y minerales. Esta combinación favorece el desarrollo de fuerza muscular y facilita la recuperación después del ejercicio, además de contribuir al mantenimiento de la masa magra y a la prevención de la sarcopenia asociada a la edad.

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La creatina es sintetizada en el hígado, el páncreas y los riñones a partir de los aminoácidos arginina, glicina y metionina. Su incorporación a través de productos animales optimiza la energía disponible en el músculo, lo que permite entrenamientos más exigentes y una recuperación más rápida, de acuerdo con el portal de investigación nutricional Examine y la International Society of Sports Nutrition (ISSN).

Quienes realizan ejercicios de resistencia o entrenamientos de alta intensidad suelen experimentar mejoras en el rendimiento físico y la fuerza al incrementar la ingesta de creatina mediante alimentos de origen animal, según sostiene la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva.

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Fuentes animales con mayor contenido de creatina

Comida fitness, salmón fresco, lechuga, dieta saludable, nutrición deportiva, proteína, alimentación balanceada, comida energética, plato saludable, salud y bienestar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El salmón, el atún y el bacalao sobresalen como fuentes animales con altos niveles de creatina junto a proteínas y omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos de origen animal destacan por su aporte significativo de creatina y otros nutrientes clave para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.

  1. Salmón: contiene 0,5 gramos de creatina por cada 113 gramos y aporta omega-3, calcio y vitamina A. Reconocido por sus beneficios cardiovasculares, óseos y musculares.
  2. Atún: suma hasta 0,45 gramos de creatina por porción, con proteínas de alta calidad y bajo contenido calórico. Favorece el sistema cardiovascular, inmunológico y la salud ocular, de acuerdo con la Mayo Clinic.
  3. Bacalao: aporta 0,35 gramos de creatina por 113 gramos; además, proporciona omega-3, vitamina B12 y proteínas que facilitan el metabolismo energético y el control del peso corporal.
  4. Pollo: contiene 0,41 gramos de creatina por cada 100 gramos. Es una opción magra que favorece la recuperación muscular y el bienestar óseo. Destaca por su aporte de triptófano, aminoácido relevante para el ánimo y la función cerebral, según la Cleveland Clinic.
  5. Carne de cerdo: ofrece 0,57 gramos de creatina por cada 113 gramos, junto con proteínas, vitaminas del complejo B, hierro y zinc, nutrientes que benefician la inmunidad y el funcionamiento cerebral.
  6. Carne: proporciona 0,41 gramos de creatina por 85 gramos, además de hierro, zinc y vitamina B12.

Beneficios adicionales y efectos sobre la salud

Primer plano de una mujer de 45 años sudando intensamente mientras levanta una barra con pesas sobre sus hombros en un gimnasio, con expresión de esfuerzo y concentración.
La creatina natural impulsa el aumento de fuerza muscular y el desarrollo de volumen en deportistas y aficionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina natural no solo favorece el aumento de fuerza y volumen muscular, sino que también contribuye a la salud ósea, acelera la recuperación y ayuda a reducir el riesgo de lesiones.

Estudios publicados en la revista médica The Lancet y en el Journal of the International Society of Sports Nutrition indican que la creatina colabora en la mejora de la memoria y las habilidades cognitivas, aspectos relevantes tanto para el rendimiento deportivo como para actividades cotidianas.

Diversas investigaciones sugieren que la creatina podría influir en el retraso del envejecimiento cutáneo y ayudar a atenuar la aparición de arrugas, lo que refuerza su papel en el bienestar integral más allá del deporte.

Además, evidencias recientes destacan que la suplementación con creatina puede mejorar la recuperación tras lesiones musculares y reducir la fatiga, especialmente en adultos mayores y personas sometidas a entrenamientos de alta intensidad.

Estos beneficios se asocian a una mayor disponibilidad de energía en el tejido muscular y a la reducción del daño celular, lo que apoya el mantenimiento de la funcionalidad física y la calidad de vida a largo plazo.

Consideraciones para dietas vegetarianas y recomendaciones de consumo

Mujer bebiendo creatina
Las dietas vegetarianas y veganas requieren suplementos para equiparar los beneficios de la creatina presente en carnes y pescados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos de origen vegetal no contienen creatina, por lo que quienes siguen dietas vegetarianas o veganas pueden requerir suplementos para obtener beneficios equivalentes a los de una dieta basada en productos animales.

Incluso para quienes consumen carnes, se aconseja limitar la ingesta de carne roja y dar prioridad a pescados, pollo y carnes magras, en línea con las recomendaciones de la World Health Organization (OMS) para el cuidado cardiovascular.

Estas alternativas aportan creatina, proteínas, ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento y el rendimiento físico diario.

La inclusión de carnes magras, pescados y carnes blancas suministra nutrientes clave para la energía, la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular, convirtiéndolos en aliados naturales para quienes buscan vigor y bienestar sostenido.

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