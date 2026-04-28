Cuáles son los 6 alimentos con más creatina natural y qué beneficios aportan

El consumo de pescados y carnes aporta creatina natural que potencia la fuerza y el rendimiento físico de forma saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar alimentos con creatina a la dieta diaria aporta beneficios clave para quienes buscan aumentar la fuerza y la masa muscular de forma natural, sin recurrir a suplementos procesados. La creatina presente en diversas fuentes animales contribuye a mejorar el rendimiento físico, la energía disponible y la salud general, según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

El consumo regular de carnes y pescados como salmón, atún, bacalao, pollo, cerdo y res permite obtener creatina de origen natural, junto con proteínas, omega-3, vitaminas y minerales. Esta combinación favorece el desarrollo de fuerza muscular y facilita la recuperación después del ejercicio, además de contribuir al mantenimiento de la masa magra y a la prevención de la sarcopenia asociada a la edad.

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La creatina es sintetizada en el hígado, el páncreas y los riñones a partir de los aminoácidos arginina, glicina y metionina. Su incorporación a través de productos animales optimiza la energía disponible en el músculo, lo que permite entrenamientos más exigentes y una recuperación más rápida, de acuerdo con el portal de investigación nutricional Examine y la International Society of Sports Nutrition (ISSN).

Quienes realizan ejercicios de resistencia o entrenamientos de alta intensidad suelen experimentar mejoras en el rendimiento físico y la fuerza al incrementar la ingesta de creatina mediante alimentos de origen animal, según sostiene la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva.

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Fuentes animales con mayor contenido de creatina

El salmón, el atún y el bacalao sobresalen como fuentes animales con altos niveles de creatina junto a proteínas y omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos de origen animal destacan por su aporte significativo de creatina y otros nutrientes clave para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.

Salmón: contiene 0,5 gramos de creatina por cada 113 gramos y aporta omega-3, calcio y vitamina A. Reconocido por sus beneficios cardiovasculares, óseos y musculares. Atún: suma hasta 0,45 gramos de creatina por porción, con proteínas de alta calidad y bajo contenido calórico. Favorece el sistema cardiovascular, inmunológico y la salud ocular, de acuerdo con la Mayo Clinic. Bacalao: aporta 0,35 gramos de creatina por 113 gramos; además, proporciona omega-3, vitamina B12 y proteínas que facilitan el metabolismo energético y el control del peso corporal. Pollo: contiene 0,41 gramos de creatina por cada 100 gramos. Es una opción magra que favorece la recuperación muscular y el bienestar óseo. Destaca por su aporte de triptófano, aminoácido relevante para el ánimo y la función cerebral, según la Cleveland Clinic. Carne de cerdo: ofrece 0,57 gramos de creatina por cada 113 gramos, junto con proteínas, vitaminas del complejo B, hierro y zinc, nutrientes que benefician la inmunidad y el funcionamiento cerebral. Carne: proporciona 0,41 gramos de creatina por 85 gramos, además de hierro, zinc y vitamina B12.

Beneficios adicionales y efectos sobre la salud

La creatina natural impulsa el aumento de fuerza muscular y el desarrollo de volumen en deportistas y aficionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina natural no solo favorece el aumento de fuerza y volumen muscular, sino que también contribuye a la salud ósea, acelera la recuperación y ayuda a reducir el riesgo de lesiones.

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Estudios publicados en la revista médica The Lancet y en el Journal of the International Society of Sports Nutrition indican que la creatina colabora en la mejora de la memoria y las habilidades cognitivas, aspectos relevantes tanto para el rendimiento deportivo como para actividades cotidianas.

Diversas investigaciones sugieren que la creatina podría influir en el retraso del envejecimiento cutáneo y ayudar a atenuar la aparición de arrugas, lo que refuerza su papel en el bienestar integral más allá del deporte.

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Además, evidencias recientes destacan que la suplementación con creatina puede mejorar la recuperación tras lesiones musculares y reducir la fatiga, especialmente en adultos mayores y personas sometidas a entrenamientos de alta intensidad.

Estos beneficios se asocian a una mayor disponibilidad de energía en el tejido muscular y a la reducción del daño celular, lo que apoya el mantenimiento de la funcionalidad física y la calidad de vida a largo plazo.

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Consideraciones para dietas vegetarianas y recomendaciones de consumo

Las dietas vegetarianas y veganas requieren suplementos para equiparar los beneficios de la creatina presente en carnes y pescados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos de origen vegetal no contienen creatina, por lo que quienes siguen dietas vegetarianas o veganas pueden requerir suplementos para obtener beneficios equivalentes a los de una dieta basada en productos animales.

Incluso para quienes consumen carnes, se aconseja limitar la ingesta de carne roja y dar prioridad a pescados, pollo y carnes magras, en línea con las recomendaciones de la World Health Organization (OMS) para el cuidado cardiovascular.

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Estas alternativas aportan creatina, proteínas, ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento y el rendimiento físico diario.

La inclusión de carnes magras, pescados y carnes blancas suministra nutrientes clave para la energía, la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular, convirtiéndolos en aliados naturales para quienes buscan vigor y bienestar sostenido.

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