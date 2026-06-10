Desde náuseas a fatiga: las 9 señales que anticipan la llegada de una migraña

Un episodio de migraña atraviesa fases definidas: pródromo, aura, dolor de cabeza y postdromo o resaca migrañosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza: es una enfermedad neurológica crónica y hereditaria, con fuerte impacto en la vida diaria, que afecta a alrededor del 12% de la población mundial, sobre todo a mujeres. El dolor característico suele ser intenso, pulsátil y, por lo general, se localiza en un solo lado de la cabeza, aunque puede variar de una persona a otra. Además del dolor, puede ir acompañada de una serie de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz, los sonidos y los olores, y en muchos casos, estos malestares impiden la realización de actividades cotidianas.

De acuerdo con la neuróloga Amaal Starling de Mayo Clinic, es una condición que se hereda, caracterizada por crisis recurrentes que pueden variar en intensidad y frecuencia. Aunque algunas personas experimentan episodios esporádicos, otras padecen ataques que afectan su vida cotidiana. Como enfatiza Starling, “afecta de formas diferentes a las personas, y la gravedad de la enfermedad puede variar ampliamente”. Al ser genética, los expertos detallan que si uno de los padres la padece, existe un 50 % de probabilidad de que los hijos también la sufran.

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Tipos de migraña y fases del episodio

La Cleveland Clinic describe distintos tipos de migraña, siendo las formas más habituales la migraña con aura y la migraña sin aura. La primera se presenta con síntomas neurológicos transitorios, como visión de líneas en zigzag, destellos luminosos, hormigueo o debilidad pasajera en extremidades, generalmente antes del dolor de cabeza, pero también pueden surgir durante el episodio o incluso en su ausencia.

La migraña es una enfermedad neurológica crónica y hereditaria que afecta a cerca del 12% de la población mundial, sobre todo a mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cefalea se desarrolla en fases bien delimitadas. La primera es la fase prodrómica, que puede iniciar hasta 24 horas antes del dolor de cabeza e involucra cambios sutiles en energía o humor. Luego puede aparecer el aura, con manifestaciones sensoriales que suelen durar entre cinco y 60 minutos. Posteriormente, llega la fase de dolor de cabeza, persistente entre cuatro y 72 horas, habitualmente acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad aumentada a estímulos externos. Al finalizar, sigue la fase postdromica, también llamada “resaca migrañosa”, que puede extenderse durante hasta 48 horas y se reconoce por fatiga, confusión y sensibilidad residual.

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Nueve señales tempranas de la migraña

La aparición de señales tempranas antes del dolor de cabeza es común en la migraña. Detectarlas permite actuar precozmente para conocer cómo pueden manifestarse en quienes padecen esta afección.

1. Niebla mental

La niebla mental implica una sensación de confusión o menor agudeza mental. Puede manifestarse como disminución de la creatividad, menor atención a los detalles, lo que afecta la productividad y la vida diaria. Los problemas de concentración, el olvido de responsabilidades o sentirse abrumado son algunos de los síntomas, explica un estudio.

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2. Tristeza

La tristeza es otro signo frecuente en la fase prodrómica. Puede incluir llanto, pensamientos negativos, pérdida de motivación y sensación de pesimismo. Estos síntomas se relacionan con fluctuaciones en la actividad de los neurotransmisores antes de la aparición del dolor de cabeza.

3. Mareos

El pródromo de una migraña puede incluir distintos grados de mareo. Algunas personas sienten un ligero desequilibrio, mientras que otras describen una sensación de vértigo, como si todo a su alrededor girara. Este síntoma puede dificultar actividades cotidianas y aumentar la inseguridad al caminar o moverse.

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4. Antojos de comida

Los antojos alimentarios son una señal temprana frecuente. Muchas personas sienten hambre repentina o deseos específicos de alimentos salados, azucarados o comida chatarra. Estos antojos pueden surgir antes del dolor y, en algunos casos, consumir ciertos alimentos ayuda a aliviar las náuseas presentes en esta fase.

5. Dolores musculares

Antes del dolor de cabeza, muchas personas experimentan molestias musculares, particularmente en el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda. Una revisión destaca que estos dolores pueden presentarse como rigidez, dolor punzante o sensación de músculos enconados, y en algunos casos se mantienen durante todo el episodio de migraña o mejoran a medida que cede el dolor de cabeza.

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6. Sensibilidad sensorial

Antes y durante una migraña, es común desarrollar una sensibilidad inusual ante estímulos sensoriales. Luces brillantes, sonidos fuertes u olores que normalmente no resultarían molestos pueden volverse especialmente incómodos. Incluso los olores o ruidos sutiles pueden percibirse con más intensidad de lo habitual.

7. Fatiga

La migraña puede presentarse con aura o sin aura, y la forma con aura incluye síntomas neurológicos transitorios como destellos, líneas en zigzag, hormigueo o debilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una de las señales más habituales que pueden aparecer horas o incluso días antes del dolor de cabeza. No se trata solo de cansancio por esfuerzo físico o falta de sueño, sino de una sensación de agotamiento generalizada sin causa aparente. Puede incluir energía baja, somnolencia durante el día y bostezos frecuentes, generando la impresión de necesitar reposo continuo pese a haber dormido, explica un estudio de 2025.

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8. Irritabilidad

Cambios en el estado emocional, como irritabilidad y malestar desproporcionado, suelen ser señales previas al dolor de migraña. Estas alteraciones, enfatizadas en un ensayo científico, pueden hacer que situaciones de estrés menores resulten mucho más difíciles de sobrellevar y que se reaccione con mayor sensibilidad ante estímulos cotidianos.

9. Náuseas

Pueden anticipar una migraña, incluso antes de que surja el dolor, explica un metaanálisis de 2026. Este malestar puede manifestarse como una aversión repentina a los alimentos, sensación constante de estómago revuelto, aparición intermitente de náuseas, mal sabor de boca e incluso episodios de arcadas o vómitos, dificultando la alimentación normal.

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No todas las personas presentan todos estos síntomas, pero su detección temprana es clave para quienes padecen migrañas frecuentes o de gran impacto. Como indica la Cleveland Clinic, “es mucho más que un simple dolor de cabeza. Puede causar una molestia intensa, pulsátil y unilateral que puede dejarte postrado en cama durante días”.

Cómo prevenir y manejar la migraña

El tratamiento de la migraña integra medicamentos preventivos y cambios de hábitos. Tanto Mayo Clinic como Cleveland Clinic enfatizan la importancia del tratamiento preventivo, que incluye fármacos diarios, inyecciones periódicas o medicación de rescate, dependiendo de la frecuencia y gravedad de los episodios.

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El tratamiento de la migraña combina medicamentos preventivos, control de desencadenantes, hábitos saludables y un diagnóstico clínico basado en síntomas y antecedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar y controlar los desencadenantes, como puede ser el estrés, ciertos alimentos, cambios hormonales, entre otros, es fundamental. Llevar un registro de síntomas ayuda a reconocer patrones y anticipar las crisis.

Adoptar rutinas de sueño regulares, una alimentación equilibrada, actividad física y manejo del estrés con técnicas como la atención plena o la biorretroalimentación ha demostrado ser beneficioso. Las consultas periódicas con profesionales de la salud permiten ajustar el plan según las necesidades de cada persona. Quienes identifiquen síntomas prodrómicos pueden beneficiarse del reposo, seguir sus indicaciones médicas y buscar ayuda profesional si el cuadro empeora, evitando así complicaciones y minimizando el impacto de la enfermedad.

Aunque los ataques pueden ser incapacitantes, identificar las señales tempranas y buscar orientación médica permite recuperar el control y mantener una vida saludable y activa, incluso en quienes conviven con la migraña.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, afirma la Mayo Clinic. Se establece a partir de los síntomas referidos y los antecedentes personales, ya que no existen pruebas de laboratorio específicas ni exámenes de imagen que permitan confirmar la enfermedad. Los médicos valoran la presencia de dolor intenso, sensibilidad a la luz o al ruido y náuseas, y suelen recomendar al paciente llevar un registro de los episodios y desencadenantes.