Salud

Azúcar blanco, azúcar moreno y miel: diferencias clave para la salud

Un análisis de National Geographic revela que, aunque estos endulzantes varían en composición y aporte nutricional, los expertos coinciden en que todos deben consumirse con moderación para evitar riesgos como obesidad y enfermedades cardiovasculares

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Una ilustración muestra dos frascos con azúcar blanco y azúcar moreno, junto a una cuchara de madera de la que gotea miel, todo sobre un fondo marrón.
Expertos destacan las diferencias nutricionales entre el azúcar blanco, el azúcar moreno y la miel según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de incorporar azúcar blanco, azúcar moreno o miel como endulzante en la dieta despierta cada vez más interés entre quienes buscan mejorar su alimentación. Distinguir entre estos productos resulta esencial, ya que sus perfiles nutricionales y sus posibles efectos sobre la salud difieren considerablemente, según National Geographic.

El azúcar blanco es refinado y casi puro, el azúcar moreno contiene mínimas trazas de minerales debido a la melaza, y la miel ofrece algunos antioxidantes y minerales en bajas cantidades. Sin embargo, los especialistas coinciden en que, aunque la composición difiere, todos estos endulzantes deben consumirse con moderación, pues el beneficio nutricional real es limitado y el exceso puede perjudicar la salud.

El consumo de distintos tipos de azúcar en las dietas modernas puede adoptar más de 60 nombres distintos según el etiquetado de productos procesados. Como señala National Geographic, no todos los azúcares afectan al cuerpo de la misma manera, ni presentan la misma procedencia.

Existe una diferencia clave entre los azúcares naturales, presentes en frutas, verduras y lácteos, y los azúcares añadidos, incorporados durante la preparación o fabricación de alimentos. Los primeros suelen venir acompañados de fibra y nutrientes beneficiosos, mientras que los otros aportan calorías sin provecho nutritivo y pueden desplazar componentes esenciales de la dieta.

Marisa Moore, nutricionista citada por National Geographic, destaca que consumir azúcar natural “suele formar parte de un paquete de nutrientes que ofrece beneficios a la salud”.

Qué es el azúcar blanco y cómo afecta a la salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El azúcar blanco refinado se produce a partir de un proceso industrial que elimina los minerales y compuestos naturales de la caña o la remolacha (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar blanco o azúcar blanca refinada se obtiene mediante un proceso industrial que elimina prácticamente todos los minerales y compuestos originales de la caña o la remolacha. Este producto está compuesto casi en su totalidad por sacarosa, y su uso frecuente se asocia a la ingesta de calorías vacías.

Las autoridades sanitarias, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, advierten que un exceso de azúcares añadidos —incluido el azúcar blanco— incrementa el riesgo de padecer obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Además, consumirlo de forma habitual puede provocar una reducción de micronutrientes como el folato, el magnesio, el potasio o la vitamina D en la dieta.

La American Heart Association recomienda no superar las 6 cucharaditas (25 gramos) para mujeres y 9 cucharaditas (36 gramos) para hombres de azúcar añadido al día. Sobrepasar estos límites aumenta los riesgos para la salud, subrayan los estudios citados por National Geographic.

Identificar el azúcar añadido requiere leer con atención las etiquetas, ya que puede aparecer bajo denominaciones como glucosa, fructosa, sacarosa o diferentes tipos de jarabe.

Azúcar moreno: composición y beneficios frente al azúcar blanco

Un tarro de cristal lleno de azúcar moreno, con una etiqueta 'AZÚCAR MORENO', se posa en una mesa de madera junto a una cuchara de metal y un paño de tela clara.
El azúcar moreno contiene pequeñas cantidades de melaza, responsable de su color y sabor característicos según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar moreno o integral se caracteriza por contener pequeñas cantidades de melaza, lo que le otorga su color y sabor particular. Sin embargo, las diferencias nutricionales frente al azúcar blanco son poco significativas, según el análisis realizado por National Geographic.

Ambos endulzantes provocan un incremento similar de la glucosa en sangre tras su ingesta, por lo que deben ser consumidos con cautela. El ligero aporte de minerales como calcio, potasio o hierro en el azúcar moreno resulta insignificante en las cantidades habituales de consumo.

Especialistas en nutrición insisten en que el color o la textura no son garantía de mayores beneficios; lo relevante es entender el verdadero impacto del azúcar en la alimentación general.

Propiedades de la miel y diferencias con los azúcares refinados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La miel contiene glucosa y fructosa, además de minerales como calcio, magnesio, potasio y zinc en bajas cantidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel destaca por contener, además de glucosa y fructosa, pequeñas cantidades de minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio, potasio y zinc, así como trazas de vitamina C y niacina. Según expertos citados por National Geographic, incluye antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres y aporta propiedades antiinflamatorias.

Marisa Moore advierte que la cantidad de nutrientes presentes en la miel “es muy reducida” dado el bajo volumen que suele consumirse. También se ha observado que su consumo puede contribuir a disminuir la glucosa en ayunas, el colesterol total y el colesterol LDL.

Además, la miel ha demostrado efectos antibacterianos y puede ser útil para la recuperación de heridas y el bienestar respiratorio.

No obstante, los especialistas subrayan que la miel no debe considerarse un suplemento de nutrientes debido a las bajas cantidades consumidas.

Cómo elegir y consumir estos endulzantes con responsabilidad

Las recomendaciones de organismos internacionales como la American Heart Association aconsejan limitar los azúcares añadidos a menos del 6% de las calorías diarias totales. Es fundamental revisar la información nutricional de los productos: si el azúcar añadido representa un 5% o menos del valor diario, es un nivel bajo; si sobrepasa el 20%, la cantidad es alta.

Primer plano de una mano espolvoreando azúcar glasé sobre una torta Bundt marrón oscura con forma de anillo, sobre una superficie de madera.
La American Heart Association aconseja limitar los azúcares añadidos para reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caroline Passerrello, dietista citada por National Geographic, afirma que no es necesario calcular cada gramo consumido, pero sí conviene mantenerse dentro de límites razonables y optar por alimentos con bajos niveles de azúcares añadidos. Las mejores opciones incluyen fuentes naturales como frutas frescas o yogur sin endulzar. “No se trata de obsesionarse ni rechazar el azúcar, sino de integrarlo con moderación y preferir fuentes naturales”, recomienda la especialista.

Aunque la miel y otros azúcares naturales contienen minerales y antioxidantes, su aporte resulta relevante solo en el perfil nutricional. Al consumirse en cantidades pequeñas, su beneficio directo sobre la salud es escaso, por lo que el control en la cantidad sigue siendo la clave.

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