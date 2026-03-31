Memoria muscular y nutrición: la clave para combatir el envejecimiento y las lesiones

El trabajo de instituciones académicas de España y Estados Unidos reveló que los músculos conservan núcleos celulares ganados en el entrenamiento previo, lo que facilita readaptación eficiente al retomar la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los músculos humanos pueden recuperar su tamaño con mayor rapidez luego de un periodo sin ejercicio. El fenómeno se observó en adultos sometidos a entrenamiento, pausa y reanudación de actividad física. El estudio, realizado en 2025 por investigadores de instituciones académicas de España y Estados Unidos, analizó cómo los músculos responden cuando se retoma el entrenamiento tras el descanso.

La memoria muscular se explica por la presencia de mionúcleos: núcleos celulares que se suman durante la etapa de crecimiento muscular. Según la revista científica Frontiers in Nutrition, estos núcleos no desaparecen cuando se pierde volumen tras el desentrenamiento, lo que permite que el músculo conserve su capacidad de adaptación y se recupere mejor al volver a la actividad.

Los especialistas señalaron que la nutrición adecuada y el ejercicio previo potencian la memoria muscular. El equipo de investigación indicó que una dieta rica en proteínas, aminoácidos, polifenoles y suplementos como la creatina puede favorecer la formación y el mantenimiento de mionúcleos. Esto resulta relevante tanto para deportistas como para adultos mayores en procesos de rehabilitación o prevención de pérdida muscular.

Implicancias en el deporte y el envejecimiento

En el ámbito deportivo, la memoria muscular puede acelerar la rehabilitación tras lesiones. Los expertos destacaron que el músculo previamente entrenado responde de forma más eficiente al reentrenamiento gracias a la reserva de mionúcleos. Este efecto podría marcar la diferencia para quienes deben interrumpir la actividad física por razones médicas o deportivas.

La permanencia de núcleos celulares especializados ayuda a restablecer el volumen muscular después de una pausa, ofreciendo ventajas a quienes reinician la práctica deportiva o atraviesan procesos de rehabilitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio abordó también el impacto del envejecimiento sobre la memoria muscular. Con el paso del tiempo, disminuye la capacidad de incorporar nuevos mionúcleos y de retener los existentes. Según los autores, esto se relaciona con la sarcopenia, la pérdida de masa muscular asociada a la vejez. Las estrategias nutricionales y de entrenamiento pueden mitigar este proceso.

El equipo de investigación subrayó que estos núcleos celulares especializados permiten al músculo mantener una “reserva” de capacidad para crecer cuando se retoma el ejercicio. Esta flexibilidad se observó en adultos jóvenes que, tras 16 semanas de desentrenamiento, conservaron casi todos los mionúcleos ganados en la etapa previa de entrenamiento, a pesar de la reducción del tamaño muscular.

Cuánto dura la memoria muscular y su relación con el dopaje

La duración exacta de la permanencia de los mionúcleos sigue siendo objeto de debate. Los investigadores explicaron que las pruebas provienen en su mayoría de estudios en animales, mientras que en humanos los resultados todavía no permiten concluir con certeza. Las limitaciones técnicas dificultan conocer con precisión si los mionúcleos permanecen de por vida o son eliminados con el tiempo.

Los científicos agregaron que este hallazgo podría tener repercusiones en el ámbito antidopaje. El uso de esteroides anabólicos puede aumentar el número de mionúcleos, proporcionando ventajas que se mantienen incluso después de suspender su uso. Por este motivo, la memoria muscular concentra el interés tanto en el control del dopaje deportivo como en la optimización de estrategias de entrenamiento.

Una dieta rica en proteínas y la actividad física favorecen la formación y el mantenimiento de mionúcleos, lo que resulta relevante en la prevención de la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores genéticos y nuevas líneas de estudio

Los autores resaltaron que la genética individual podría influir en la capacidad de desarrollar y conservar mionúcleos. Las diferencias genéticas explicarían por qué algunas personas recuperan músculo más rápido tras una pausa, mientras que otras requieren mayor esfuerzo. Este aspecto abre nuevas líneas de investigación sobre la personalización de tratamientos y rutinas de entrenamiento físico, enfocadas en mejorar la recuperación muscular.

Las pruebas actuales respaldan que, tras un período de inactividad, la memoria muscular se asocia a la permanencia de los mionúcleos y facilita una recuperación más eficiente. Se requieren nuevos estudios para comprender mejor cómo aprovechar este mecanismo en adultos mayores, en la rehabilitación y en la prevención de la pérdida muscular.

La investigación realizada por equipos de España y Estados Unidos da pie a avances en la comprensión de la plasticidad muscular. La combinación de entrenamiento físico y nutrición adecuada podría ayudar a mantener la masa muscular a lo largo de la vida para distintos grupos poblacionales.