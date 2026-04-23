3 beneficios probados del chocolate negro para el corazón, según la ciencia

Comer chocolate negro con al menos 70% de cacao se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir chocolate negro con al menos 70% de cacao en porciones moderadas puede aportar beneficios mensurables para la salud cardiovascular, según el portal estadounidense Verywell Health y diversas publicaciones científicas recientes.

Estudios revisados en la revista médica Nutrients y ensayos controlados aleatorizados reportados en The European Journal of Preventive Cardiology han documentado que pequeñas cantidades diarias de chocolate negro se asocian con menor riesgo de enfermedad cardíaca, mejor control de la presión arterial y una mejora en el perfil de colesterol.

El consumo diario de entre 6 y 25 gramos de chocolate negro, siempre que contenga un mínimo de 70% de cacao, se vincula con una reducción estadísticamente significativa del riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Estas conclusiones se basan en el impacto de los antioxidantes del cacao, específicamente los flavonoides, que favorecen la relación endotelial de los vasos sanguíneos y disminuyen la inflamación cardiovascular, como detalla la revisión de Nutrients.

Los expertos identifican tres mecanismos principales por los cuales el chocolate negro puede favorecer la salud del corazón: ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, favorece la regulación tanto de la presión arterial sistólica como diastólica y mejora los niveles de colesterol HDL y LDL.

Los flavonoides presentes en el chocolate limitan el daño celular provocado por el estrés oxidativo, lo que contribuye a evitar la formación de placas en las arterias, uno de los factores determinantes en el desarrollo de aterosclerosis.

Beneficios cardiovasculares del chocolate negro según la evidencia científica

1. Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares

Estudios en las revistas Nutrients y The European Journal of Preventive Cardiology avalan la relación entre chocolate negro y menor riesgo cardiaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard vinculan el consumo regular de chocolate negro con una menor incidencia de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Este efecto se atribuye a la alta concentración de flavonoides y polifenoles presentes en el cacao, compuestos antioxidantes que mejoran la función endotelial y reducen la inflamación crónica, factores clave en la prevención de la aterosclerosis.

2. Control y descenso de la presión arterial

Investigaciones de Harvard han demostrado que la ingesta diaria de chocolate negro puede contribuir a reducir ligeramente la presión sistólica y diastólica, especialmente en personas con hipertensión o presión arterial límite. La acción vasodilatadora de los flavonoides favorece la elasticidad de los vasos sanguíneos y mejora el flujo circulatorio, lo que contribuye al control de la tensión arterial en el contexto de una dieta equilibrada.

3. Mejora del perfil lipídico (colesterol)

El consumo habitual de chocolate negro está asociado con una disminución de los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”) y un aumento del colesterol HDL (“colesterol bueno”). Estos cambios ayudan a reducir la acumulación de placas en las arterias y el riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares, de acuerdo con publicaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Los flavonoides del cacao favorecen la salud vascular, disminuyen la inflamación y mejoran el perfil de colesterol, de acuerdo a publicaciones médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo moderado y recomendaciones

A pesar de los beneficios documentados, es fundamental mantener un consumo moderado de chocolate negro y optar siempre por variedades con al menos 70% de cacao. Aunque este tipo de chocolate contiene menos azúcar que el chocolate con leche, es importante controlar la cantidad diaria para evitar un exceso de azúcar añadido, que incrementa el riesgo cardiovascular y metabólico.

Los especialistas recomiendan consumir pequeños cuadrados de chocolate negro solos o acompañados de fruta fresca, evitando productos procesados con alto contenido de azúcares y grasas añadidas.

Mantener la moderación resulta esencial para obtener los beneficios sin efectos adversos sobre la salud, como el aumento de peso o el desbalance glucémico. El chocolate negro puede integrarse de forma segura a una dieta equilibrada y hábitos saludables, siempre que su consumo sea consciente y limitado a porciones recomendadas.

Expertos destacan que los polifenoles y flavonoides del chocolate negro previenen la aterosclerosis al limitar el daño celular por estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo ratifican tanto el portal Verywell Health, incluyendo las revisiones sistemáticas de Nutrients y Hypertension, y los estudios longitudinales publicados en The European Journal of Preventive Cardiology. Además, el consumo responsable de chocolate negro puede complementar otras estrategias de prevención cardiovascular, como la práctica regular de ejercicio y el control del estrés.

El papel del chocolate negro en una dieta saludable

Consumir chocolate negro con al menos 70% de cacao en cantidades moderadas puede integrarse de manera efectiva en una dieta saludable para apoyar la salud cardiovascular. La evidencia científica indica que su consumo regular contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar la presión arterial y optimizar el perfil lipídico, siempre en el contexto de hábitos alimentarios equilibrados.

Priorizar chocolate negro de alta pureza y evitar opciones con azúcares y grasas añadidas maximiza sus beneficios. Incluir este alimento como parte de una alimentación consciente puede aportar antioxidantes útiles para la prevención cardiovascular, respaldado por estudios y revisiones médicas recientes.