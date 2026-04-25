Un equipo de la Premier League busca un psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

Tottenham se encuentra en zona de descenso a falta de cinco jornadas para finalizar la temporada y busca sumar puntos de manera drástica (REUTERS/Dylan Martinez)

En Tottenham Hotspur las alarmas se encuentran encendidas desde hace rato con la constante lucha que están teniendo para no descender en esta temporada de la Premier League. Ante este panorama, se conoció que el club londinense realizó una publicación en el portal de empleo LinkedIn en busca de un psicólogo deportivo para sumarse de forma inmediata.

Actualmente, los Spurs se ubican en puestos de descenso a solo cinco jornadas para que concluya el certamen y cualquier tropiezo podría llevarlo al Championship. En lo que va del 2026, el equipo no ha ganado por liga. Su único triunfo fue en la vuelta de los octavos de final ante Atlético de Madrid, pero quedaron eliminados debido a la goleada recibida en la ida. Ahora, el fantasma de la segunda división los asecha con más fuerza y esto los está llevando a tomar decisiones drásticas.

Una búsqueda por LinkedIn

El medio italiano DerbyDerbyDerby detalló: “El Tottenham Hotspur continúa viviendo una temporada complicada y, para tratar de cambiar el rumbo, ha tomado una decisión: el club ha decidido buscar un psicólogo para el primer equipo a través de un anuncio publicado en LinkedIn”. La iniciativa, agregó Sky Sports, no se trata solo de derrotas deportivas, sino de una crisis institucional y de vestuario que ha afectado la confianza y el ánimo de la plantilla.

“El Tottenham está comprometido en crear un ambiente de rendimiento de clase mundial para nuestro primer equipo masculino. Como parte de esta ambición, estamos buscando un psicólogo que se una a nuestro equipo de trabajo, liderando la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales, ofreciendo ayuda individual, colaborando con el cuerpo técnico y desarrollando una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo”, expresó el comunicado oficial del club en LinkedIn.

El psicólogo seleccionado deberá actuar “con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que actúe con el rigor profesional propio del más alto nivel”.

La búsqueda de un psicólogo a través de la cuenta oficial de LinkedIn evidencia la urgencia del club para evitar el descenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental y la gestión del Tottenham

El movimiento de los Spurs pone en primer plano el debate sobre el papel de la salud mental en el alto rendimiento deportivo. La iniciativa no solo es un hecho sin precedentes en la historia del club, sino que también evidencia un cambio en la gestión de equipos de fútbol de primer nivel. “Como parte de un equipo multidisciplinario, liderarás la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el desarrollo de una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo”, precisó el anuncio.

La publicación generó repercusión entre la afición y los analistas, que observan en esta decisión un intento de la directiva por atacar de raíz los problemas anímicos que influyen en el rendimiento colectivo.

El objetivo: evitar el descenso

La última vez que el Tottenham descendió fue en la temporada 1976/77. Desde entonces, el club se mantuvo en la máxima categoría y sumó logros recientes, como la final de la Champions League y la Europa League ganada la temporada pasada. Ahora, tras una campaña difícil, la dirigencia apuesta a un enfoque integral, sumando apoyo psicológico al plantel para intentar evitar el descenso y sostener medio siglo en Primera.

Tottenham llega a las últimas cinco fechas del torneo con la necesidad de sumar para evitar el descenso. Con 31 puntos y en el puesto 18, el equipo depende de sus resultados para mantenerse, aunque debe superar al West Ham, que tiene dos puntos más.

Wolves y Burnley ya descendieron, por lo que la permanencia se definirá entre los dos conjuntos londinenses, Nottingham Forest y Leeds United.