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Cómo ingresar el domingo a la Feria del Libro, el día en que el evento de Franco Colapinto cortará varias calles

La presencia del piloto argentino trae cambios temporales en las entradas del predio y altera el tránsito de la jornada. La información necesaria para ir al megaevento cultural

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Multitud de personas se congregan frente a la entrada de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con un gran cartel del evento y un edificio moderno
Cómo ingresar el domingo a la Feria del Libro, el día en que el evento de Franco Colapinto cortará varias calles

El domingo 26 de abril, la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires dispondrá cambios en los accesos por el evento “Franco Colapinto - Roadshow”. El ingreso vehicular al estacionamiento de La Rural se realizará únicamente por Av. Sarmiento 2704, por cortes programados, según comunicó la Fundación El Libro.

Un contracarril exclusivo será habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La entrada peatonal solo estará permitida por Av. Santa Fe (Plaza Italia), la más próxima al Pabellón Ocre.

Quienes presenten Pase Cultural, certificado de discapacidad, o acrediten ser menores de 12 años acompañados, docentes o pertenezcan a delegaciones escolares, tendrán acceso libre todos los días, informó la organización. Para estudiantes, jubilados y pensionados, la entrada será gratuita de lunes a viernes, excepto el 1 de mayo, presentando el comprobante correspondiente.

Armado Franco Colapinto en Buenos Aires - Road show
El armado del evento de Franco Colapinto (Fotografía: Adrián Escandar)

El beneficio de ingreso sin costo de lunes a jueves desde las 20h excluye al jueves 23 de abril y al lunes 11 de mayo. No es necesario gestionar trámites online; solo se debe mostrar el comprobante físico o digital en el acceso.

Feria del libro para profesionales
La presencia del piloto argentino trae cambios temporales en las entradas del predio y altera el tránsito de la jornada. La información necesaria para ir al megaevento cultural

El precio de la entrada general es de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 durante viernes, sábados, domingos y feriados. Cada boleto adquirido —ya sea en línea o presencial— otorga un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas tras el cierre de la Feria, además de cupones equivalentes al importe de la entrada, canjeables en todos los stands de libros del evento.

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