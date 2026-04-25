La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

La madre del exfutbolista habló de su vínculo con Mica Viciconte y el trato con Nicole Neumann

Después de un período marcado por idas y vueltas, gestos y polémicas familiares, este sábado se celebró el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero. En la previa del evento, Ángela, madre de Fabian Cubero, habló sobre distintos aspectos de la familia en el programa LAM (America), y causó impacto al elogiar a Nicole Neumann.

Respecto a su relación con Nicole Neumann, Ángela fue contundente: “No tengo trato. Cuando vivían juntos sí, lógicamente”. Al profundizar sobre el distanciamiento, explicó: “Cuando se separaron hubo cosas que me dolieron y nada más. No se habló más del asunto”. La mamá de Cubero dejó en claro que la separación de la pareja tuvo un impacto en los vínculos familiares y que, desde entonces, no volvieron a comunicarse.

Consultada sobre el rol de Nicole como madre de sus nietas Indiana, Allegra y Sienna, Ángela evitó cualquier tipo de crítica y fue categórica: “No, como mamá no la juzgo de nada”. Incluso, fue un paso más allá en su postura y expresó: “Para mí es excelente madre”. A pesar de los conflictos que atravesaron a la familia, Ángela subrayó su reconocimiento hacia Nicole en su papel maternal y agregó: “Ahora, cómo se llevan ellos… un poco me duele porque conozco cómo es mi hijo”.

También se refirió a la pareja actual de Fabián Cubero, Mica Viciconte. Ángela destacó la actitud de Viciconte y el trato que le brinda a su hijo: “Nunca presencié peleas o discusiones y lo veo feliz a mi hijo”. De esta manera, expuso la buena relación que percibe en la pareja y la tranquilidad que siente al ver a Fabián en esta etapa de su vida.

Las celebraciones por los 15 años de Allegra desataron un nuevo enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a ser tema de conversación, esta vez con Allegra, su hija en común, como protagonista a raíz de la celebración de su cumpleaños de 15. Mientras Cubero organizó una fiesta, la modelo planea llevarla de viaje. Esta decisión conjunta, que ya había sido comunicada, generó comentarios y críticas en redes sociales hacia la adolescente, lo que motivó a que, días atrás, Allegra publicara un comunicado en su cuenta de Instagram.

“No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí, sin saber cómo son las cosas”, expresó Allegra. En su mensaje, la joven aclaró: “Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo), inclusive diciéndome que la cambio por otra persona”, en alusión a Micaela Viciconte, la pareja de su padre.

Allegra explicó que la decisión sobre la forma de festejar sus 15 años fue consensuada con ambos padres: “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás. Estamos los tres muy contentos. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá”. Además, señaló el impacto de los comentarios negativos: “Con catorce años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando”.

Fabián Cubero lloró luego de un nuevo capítulo de escándalo familiar

Por otro lado, Mica Viciconte, pareja de Cubero, confirmó días atrás que no asistirá a la fiesta: “Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. La adoro, pero ella me conoce y sabe perfectamente cómo pienso. Lo entendería”.

Nicole Neumann también dio su versión en el programa Puro Show (El Trece): “No sé cómo se enteran de que planificamos la fiesta. El vestido y el viaje son mis roles, sí”. Añadió: “La fiesta le corresponde al papá, supuestamente. Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá’”. Neumann explicó que su prioridad es acompañar a su hija en el viaje y en la elección del vestido: “Charlamos un poco cómo estaban las cosas y la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”.

Nicole también manifestó su preocupación por la exposición mediática de Allegra: “Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad. Pero, lamentablemente, es lo que nos toca”. Y agregó: “Como mamá hay cosas que me duelen por ella, pero no puedo hacer ni deshacer ciertas situaciones”. Finalmente, remarcó: “A mí me encanta viajar, por lo que voy a acompañarla como mamá y con el diseño del vestido. Ya empezaremos a armar nuestra ruta de viaje”.

Allegra dejó en claro en su mensaje que su único deseo es disfrutar su cumpleaños junto a sus padres: “Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece necesaria aclarar)”. El posteo surgió como respuesta a los cuestionamientos y especulaciones en redes, y buscó ponerle un límite a los ataques, reafirmando su decisión de celebrar con ambos progenitores y dejar de lado las polémicas.