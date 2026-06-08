Guía para ver el “beso cósmico” de Júpiter y Venus, un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2028

La conjunción de Venus y Júpiter será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de junio de 2026 y no se repetirá con esa cercanía hasta 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inusual cercanía entre Venus y Júpiter en el cielo nocturno será uno de los espectáculos astronómicos más destacados de junio, presentando una oportunidad que no volverá a repetirse hasta 2028.

Durante las noches del 8 y 9 de junio, estos dos planetas brillarán muy próximos y podrán observarse a simple vista, sin necesidad de telescopio.

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La conjunción más cercana entre Venus y Júpiter antes de 2028 podrá verse poco después de la puesta de sol sobre el horizonte occidental, o noroeste en el hemisferio sur.

Los planetas estarán a unos 2 grados de distancia aparente, y la observación ideal para el hemisferio sur será, aproximadamente, el 9 de junio a las 18:18 horas en Argentina.

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En otros puntos, la observación ideal se dará en diferentes horarios locales: en Madrid, España, será el 9 de junio a las 22:17; en Ciudad de México, a las 19:39; en Santiago de Chile, a las 18:09; en Bogotá, Colombia, a las 18:30; y en Lima, Perú, a las 18:14. En todos los casos, se recomienda mirar hacia el horizonte oeste poco después de la puesta del Sol.

Qué es la conjunción de Venus y Júpiter

Una conjunción planetaria se produce cuando dos planetas aparecen muy próximos entre sí desde nuestra perspectiva en la Tierra. En este caso, Venus y Júpiter, los planetas más luminosos visibles, alcanzarán su máxima cercanía, facilitando su observación sin equipos especializados.

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La mayor aproximación entre Venus y Júpiter se producirá la noche del 9 de junio con una separación aparente de unos 2 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno ocurre sobre la llamada trayectoria aparente de los planetas en el cielo, conocida como la eclíptica, que permite que los cuerpos celestes se aproximen visualmente gracias a la disposición de sus órbitas.

Cuándo y cómo observar el fenómeno en junio 2026

La mayor aproximación sucederá en la noche del 9 de junio, aunque la cercanía notoria se extenderá del 8 al 10, con ambos cuerpos separados por solo 2 grados de separación aparente. Tanto antes como después, en el periodo que va del 6 al 11 de junio, será posible verlos juntos, con una distancia máxima de 3 grados entre ambos.

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En el hemisferio sur, el mejor momento para observar el fenómeno será a las 18:18 horas del 9 de junio, tras la puesta del sol. En ambos hemisferios, conviene mirar hacia el cielo occidental (o noroeste en el sur) durante las dos primeras horas posteriores al ocaso.

Consejos prácticos para ver la conjunción

La visibilidad del evento será excelente y bastará con salir poco tiempo después de la puesta de sol y buscar hacia el oeste. Para percibir la cercanía, se recomienda extender el brazo y usar el meñique como medida: la separación entre Venus y Júpiter será aproximadamente igual al ancho de ese dedo.

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Ambos planetas serán fácilmente reconocibles gracias a sus magnitudes de –1,8 para Júpiter y –4 para Venus, convirtiéndose en los objetos más brillantes tras la Luna. Si se utilizan prismáticos, podrán observarse juntos en el mismo campo visual, aunque no cabrán simultáneamente en la mayoría de telescopios.

Venus y Júpiter serán los objetos más brillantes del cielo tras la Luna, con magnitudes de –4 y –1,8, y podrán verse juntos con prismáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja de planetas se mantendrá visible entre 120 y 150 minutos después del anochecer, lo que brinda tiempo suficiente para localizarla incluso en ciudades.

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Otros cuerpos celestes visibles junto a Venus y Júpiter

Además de los protagonistas, el cielo nocturno presentará más atractivos esos días. Justo debajo de los planetas principales aparecerá Mercurio, que se aproxima a su mayor separación angular respecto al Sol, alcanzando su máxima elongación alrededor del 15 de junio y facilitando su detección poco después del crepúsculo.

Otra referencia será la constelación de Géminis, con las estrellas Pólux y Cástor cercanas a los planetas. Aunque la contaminación lumínica dificulte ver la constelación completa, estas estrellas suelen distinguirse incluso en entornos urbanos.

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Entre el 23 y el 26 de junio, Júpiter, Mercurio y Venus protagonizarán un tramo destacado de observación del cielo: Júpiter y Mercurio quedarán separados por unos 4 grados, mientras Venus avanzará hacia la constelación de Leo.

Esta es una de las últimas ocasiones para identificar estos objetos en el cielo antes de que el avance de la estación boreal reduzca la visibilidad de Géminis, que solo volverá a ser prominente en la próxima temporada.

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