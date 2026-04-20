Quiénes no deberían comer paltas y por qué

La palta se destaca por su alto contenido de potasio, un mineral que puede representar un riesgo para personas con insuficiencia renal avanzada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la palta es considerada una de las frutas más versátiles y nutritivas, existen ciertos grupos de personas para quienes su consumo puede representar un riesgo para la salud. Su popularidad en ensaladas, tostadas y batidos ha llevado a un aumento en su ingesta diaria, pero no todos pueden beneficiarse por igual de sus propiedades. Especialistas en nutrición advierten que una dieta equilibrada debe contemplar tanto los aportes como las posibles restricciones de este alimento.

La palta es especialmente rica en potasio, grasas saludables y vitamina K. Sin embargo, estas mismas características pueden resultar problemáticas para personas con enfermedades renales, quienes deben controlar estrictamente su ingesta de potasio para evitar complicaciones cardíacas. Según la Sociedad Argentina de Nefrología, una sola palta mediana puede contener hasta 700 mg de potasio, lo que equivale a casi el 20% de la ingesta diaria recomendada para un adulto sano.

Además, la palta puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibles, especialmente en quienes presentan alergia al látex. Este fenómeno, conocido como “síndrome látex-fruta”, se debe a la similitud entre ciertas proteínas presentes en la palta y el látex, lo que puede desencadenar desde molestias digestivas hasta reacciones graves como la anafilaxia. La Asociación Española de Alérgicos a Alimentos recomienda precaución y consulta médica en caso de antecedentes de alergias.

Para quienes siguen tratamientos anticoagulantes, como la warfarina, la vitamina K de la palta puede interferir en la eficacia del medicamento. Los expertos sugieren mantener una ingesta estable de vitamina K y consultar con un profesional de la salud antes de modificar la dieta. Además, personas con trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable pueden experimentar hinchazón o malestar si consumen palta en exceso, debido a su contenido de compuestos fermentables.

La Sociedad Argentina de Nefrología advierte que una palta mediana puede aportar hasta 700 mg de potasio, cerca del 20% de la ingesta diaria recomendada - Freepik

La palta, aunque calórica, aporta grasas insaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular. Sin embargo, en dietas hipocalóricas o en casos de obesidad y diabetes descompensada, su consumo debe ser moderado y siempre pautado por un nutricionista. La clave está en adaptar la cantidad y frecuencia a las necesidades individuales, priorizando el equilibrio y la personalización de la dieta.

¿Es recomendable comer palta todos los días?

Comer palta diariamente puede ser adecuado para personas sanas, siempre que se consuma en porciones moderadas y como parte de una alimentación equilibrada. La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard señala que una porción diaria —aproximadamente un tercio de una palta mediana— aporta grasas monoinsaturadas, fibra y micronutrientes, contribuyendo a la salud cardiovascular y al control del colesterol. No obstante, quienes tienen necesidades especiales, como enfermedades renales o tratamientos anticoagulantes, deben consultar a su médico antes de incluir la palta de forma habitual en la dieta.

Cuáles son los beneficios de la palta para la salud

La palta o aguacate se destaca por su alto contenido de grasas saludables, principalmente ácido oleico, que ayuda a reducir el colesterol LDL y a aumentar el HDL. Además, es fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas E, C, B y minerales como el magnesio y el potasio. Diversos estudios indican que el consumo regular de palta puede mejorar la salud cardiovascular, favorecer la saciedad y aportar nutrientes esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Su versatilidad la convierte en un alimento muy valorado en la dieta mediterránea y en planes de alimentación balanceados.

Quiénes no deberían comer palta y por qué

Las personas con trastornos digestivos, como el síndrome de intestino irritable, pueden experimentar molestias si consumen palta en exceso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con insuficiencia renal avanzada deben evitar la palta por su alto contenido de potasio, que puede desencadenar hiperpotasemia y complicaciones cardíacas. Quienes presentan alergias al látex o a la propia palta pueden experimentar reacciones alérgicas de diversa gravedad. Además, quienes reciben tratamientos anticoagulantes a base de warfarina deben controlar la cantidad de vitamina K en su dieta, bajo supervisión médica.

Finalmente, personas con síndrome de intestino irritable o sensibilidad digestiva pueden presentar malestares si consumen palta en exceso. Adaptar el consumo a las necesidades individuales y consultar siempre con profesionales de la salud es fundamental para aprovechar sus beneficios sin riesgos.