Salud

Expertos alertan sobre la baja detección del trastorno del desarrollo del lenguaje y su impacto en la comunicación infantil

Especialistas consultados por The Conversation señalaron los desafíos para detectar la condición en entornos multilingües, describieron señales tempranas en el aula y expusieron las limitaciones de las herramientas de evaluación en el ámbito educativo

Guardar
Maestra sonriente y cinco niños sentados en una mesa de aula con libros y materiales didácticos; carteles educativos decoran la pared del fondo.
El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) impacta al 8% de los niños y suele pasar desapercibido en aulas multiculturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aulas cada vez más diversas, donde conviven múltiples lenguas y contextos culturales, ciertos signos pueden pasar inadvertidos. Un niño que no responde con claridad, que evita hablar o que parece no comprender consignas podría estar atravesando algo más que un proceso de adaptación.

Detrás de esas dificultades se encuentra el trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), una condición frecuente que, según datos citados por The Conversation, afecta al 8% de los niños en todo el mundo.

Según un análisis realizado por Teresa Garrido-Tamayo, Carolyn Letts y Laurence White, investigadores en ciencias del habla y lenguaje de la Universidad de Newcastle, diferenciar entre un desarrollo lingüístico típico y una alteración exige un análisis detallado. Aprender más de un idioma puede implicar ritmos de adquisición distintos y trayectorias que no siempre siguen un patrón lineal.

El TDL suele pasar desapercibido en el entorno escolar por la variedad de lenguas y las diferencias en los procesos de adaptación de los estudiantes. La falta de reconocimiento de este cuadro puede dificultar la identificación y abordaje oportunos.

Qué es el TDL y su impacto en el aula

En un aula promedio, suele haber al menos dos alumnos con dificultades significativas para comprender, aprender o utilizar el lenguaje hablado, una presencia que se repite de manera consistente en distintos contextos educativos.

Niño de 6 años con cabello castaño claro duerme con la cabeza sobre sus brazos, apoyados en un libro abierto sobre una mesa escolar. Hay útiles y estantes al fondo.
Los niños con TDL muestran dificultades para adquirir y usar el lenguaje en todas sus lenguas, una señal clave para el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su prevalencia, el trastorno recibe menos atención que otras condiciones del desarrollo, como la dislexia, el autismo o el trastorno por déficit de atención (TDA) con hiperactividad. Esta menor visibilidad incide en la detección tardía y en la falta de apoyos adecuados.

En contextos educativos como el de Inglaterra, donde el 21% de los estudiantes crece con una lengua materna distinta del inglés, la identificación se vuelve más desafiante. Las diferencias lingüísticas pueden confundirse con señales de alerta o, por el contrario, ocultar un cuadro que requiere intervención.

Desafíos de detección en contextos multilingües

Uno de los puntos centrales que señala el informe es la persistencia de ideas erróneas. Aprender varios idiomas no provoca ni agrava el TDL. Por el contrario, diferentes investigaciones citadas en The Conversation coincidieron en que el multilingüismo puede favorecer el desarrollo cognitivo, social y lingüístico, ya que estimula diversas áreas cerebrales y favorece la flexibilidad mental.

El informe detalló que los niños con desarrollo típico pueden tener un vocabulario más limitado en uno de sus idiomas, especialmente si tienen menor exposición a esa lengua. Esto no constituye un trastorno.

Un niño de espaldas lee un documento a sus compañeros sentados en pupitres en un aula. Una maestra sonríe de pie a la izquierda. Un pizarrón con la frase 'READING TIME' al fondo
La falta de herramientas diagnósticas confiables y profesionales capacitados dificulta la detección justa del TDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos de TDL, en cambio, presentan dificultades para adquirir y utilizar el lenguaje en todas las lenguas que el niño utiliza, lo que constituye un indicador importante para la evaluación.

Cómo identificar el TDL

La identificación temprana resulta determinante. Existen indicadores que sugieren la necesidad de consultar con especialistas en lenguaje:

  • Retraso en la aparición de las primeras palabras.
  • Dificultades para comprender instrucciones.
  • Problemas para expresar ideas o narrar hechos.
  • Uso predominante de gestos en lugar de palabras.
  • Progreso más lento en el idioma escolar en comparación con pares de contexto similar.
  • Obstáculos para interactuar con otros niños en la misma lengua.

Tras la derivación, los profesionales recopilan información de familias, docentes y evaluaciones específicas. El objetivo consiste en analizar el desempeño lingüístico en todos los idiomas del entorno del niño.

Consecuencias del TDL en la vida social y académica

El TDL afecta áreas más allá del lenguaje. La evidencia citada por The Conversation indica que esta condición influye en la salud mental, la socialización, la alfabetización y el rendimiento académico. También afecta la calidad de vida en etapas posteriores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El TDL afecta la salud mental, la alfabetización y el rendimiento escolar, además de aumentar riesgos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis advirtió que los jóvenes con esta dificultad se encuentran sobrerrepresentados en el sistema de justicia juvenil, mientras que en la adultez enfrentan mayores obstáculos para acceder al empleo. Estos datos refuerzan la necesidad de diagnósticos oportunos y de intervenciones sostenidas.

Obstáculos y avances en el diagnóstico

La detección en contextos multilingües enfrenta limitaciones estructurales. En el Reino Unido, los especialistas aún no cuentan con herramientas plenamente fiables para evaluar de forma equitativa el inglés y otras lenguas. A esto se suma la escasez de profesionales con dominio de varios idiomas y la falta de intérpretes capacitados.

Estas condiciones pueden dar lugar a errores: niños con desarrollo típico que reciben diagnósticos incorrectos o casos de TDL que no se identifican a tiempo.

Frente a este escenario, surgen iniciativas orientadas a mejorar la evaluación. Entre ellas se destacan instrumentos que consideran el vocabulario en diferentes idiomas y el nivel de exposición a cada uno. También se desarrollan pruebas que analizan habilidades como la memoria fonológica y la narración de historias.

Un equipo de la Universidad de Newcastle trabaja en una herramienta dinámica basada en actividades lúdicas. Este enfoque busca medir el potencial de aprendizaje en áreas vinculadas a la comunicación, como la construcción de relatos o la identificación de emociones en la voz.

Temas Relacionados

LenguajeComunicaciónDesarrollo InfantiilAprendizajeInfanciaEscuelaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Un equipo internacional analizó el ADN de canes de Canadá. Por qué los resultados podrían aportar para una mejor comprensión de las enfermedades autoinmunes

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

La evolución humana se aceleró en los últimos 10.000 años, reveló el mayor estudio de genomas antiguos

Un equipo de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, junto con colegas de Austria e Irán, descubrió patrones sorprendentes en el ADN. Qué significan los cambios en inmunidad, apariencia física y enfermedades a lo largo de la transición a la agricultura

La evolución humana se aceleró en los últimos 10.000 años, reveló el mayor estudio de genomas antiguos

Cómo la hormona antimülleriana ayuda a entender la reserva ovárica y la longevidad reproductiva

En el podcast Huberman Lab, la Dra. Natalie Crawford analizó qué información aporta este marcador biológico sobre el envejecimiento del organismo en relación con la fertilidad, el impacto de los hábitos y las estrategias médicas disponibles para anticipar riesgos

Cómo la hormona antimülleriana ayuda a entender la reserva ovárica y la longevidad reproductiva

Mantener fuerza muscular es clave para la longevidad femenina: cómo lograrlo

Ejercicios con peso corporal y rutinas sencillas facilitan conservar autonomía y bienestar durante el envejecimiento sin depender de gimnasios costosos

Mantener fuerza muscular es clave para la longevidad femenina: cómo lograrlo

El uso de inteligencia artificial para consultas de salud crece entre adultos estadounidenses

La tendencia a emplear asistentes virtuales refleja cambios en la búsqueda de orientación médica en Estados Unidos, impulsada por la demanda de inmediatez y dificultades de acceso a servicios tradicionales según encuestas recientes

El uso de inteligencia artificial para consultas de salud crece entre adultos estadounidenses
DEPORTES
Conmoción en el fútbol por la trágica muerte de un ex arquero campeón con Juventus y Arsenal tras ser arrollado por un tren

Conmoción en el fútbol por la trágica muerte de un ex arquero campeón con Juventus y Arsenal tras ser arrollado por un tren

Lionel Messi compró un club de fútbol en España

Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Aseguran que Alexis Mac Allister podría llegar al Real Madrid por la “reconstrucción” del Liverpool

Platense buscará su primera victoria en la Copa Libertadores en su visita a Peñarol: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

La vida de Ale Sergi antes de Miranda!: su trabajo fuera de la música y la experiencia cantando rap y reggae

Templos, tuk-tuks y sabores exóticos: así es el viaje espiritual de Charlotte Caniggia a Bangkok

“¿Saliste con Benjamín Vicuña?”: La pregunta retro de Ángel de Brito que sorprendió a Laurita Fernández

Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

Tras más de 40 años, esta empresa transformará rutas clave en EEUU con más de 800 nuevos trenes

“Nos negamos a ser rehenes del autoritarismo”: 115 autores abandonan una reconocida editorial francesa