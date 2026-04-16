Expertos alertan sobre la baja detección del trastorno del desarrollo del lenguaje y su impacto en la comunicación infantil

El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) impacta al 8% de los niños y suele pasar desapercibido en aulas multiculturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aulas cada vez más diversas, donde conviven múltiples lenguas y contextos culturales, ciertos signos pueden pasar inadvertidos. Un niño que no responde con claridad, que evita hablar o que parece no comprender consignas podría estar atravesando algo más que un proceso de adaptación.

Detrás de esas dificultades se encuentra el trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), una condición frecuente que, según datos citados por The Conversation, afecta al 8% de los niños en todo el mundo.

Según un análisis realizado por Teresa Garrido-Tamayo, Carolyn Letts y Laurence White, investigadores en ciencias del habla y lenguaje de la Universidad de Newcastle, diferenciar entre un desarrollo lingüístico típico y una alteración exige un análisis detallado. Aprender más de un idioma puede implicar ritmos de adquisición distintos y trayectorias que no siempre siguen un patrón lineal.

El TDL suele pasar desapercibido en el entorno escolar por la variedad de lenguas y las diferencias en los procesos de adaptación de los estudiantes. La falta de reconocimiento de este cuadro puede dificultar la identificación y abordaje oportunos.

Qué es el TDL y su impacto en el aula

En un aula promedio, suele haber al menos dos alumnos con dificultades significativas para comprender, aprender o utilizar el lenguaje hablado, una presencia que se repite de manera consistente en distintos contextos educativos.

Los niños con TDL muestran dificultades para adquirir y usar el lenguaje en todas sus lenguas, una señal clave para el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su prevalencia, el trastorno recibe menos atención que otras condiciones del desarrollo, como la dislexia, el autismo o el trastorno por déficit de atención (TDA) con hiperactividad. Esta menor visibilidad incide en la detección tardía y en la falta de apoyos adecuados.

En contextos educativos como el de Inglaterra, donde el 21% de los estudiantes crece con una lengua materna distinta del inglés, la identificación se vuelve más desafiante. Las diferencias lingüísticas pueden confundirse con señales de alerta o, por el contrario, ocultar un cuadro que requiere intervención.

Desafíos de detección en contextos multilingües

Uno de los puntos centrales que señala el informe es la persistencia de ideas erróneas. Aprender varios idiomas no provoca ni agrava el TDL. Por el contrario, diferentes investigaciones citadas en The Conversation coincidieron en que el multilingüismo puede favorecer el desarrollo cognitivo, social y lingüístico, ya que estimula diversas áreas cerebrales y favorece la flexibilidad mental.

El informe detalló que los niños con desarrollo típico pueden tener un vocabulario más limitado en uno de sus idiomas, especialmente si tienen menor exposición a esa lengua. Esto no constituye un trastorno.

La falta de herramientas diagnósticas confiables y profesionales capacitados dificulta la detección justa del TDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos de TDL, en cambio, presentan dificultades para adquirir y utilizar el lenguaje en todas las lenguas que el niño utiliza, lo que constituye un indicador importante para la evaluación.

Cómo identificar el TDL

La identificación temprana resulta determinante. Existen indicadores que sugieren la necesidad de consultar con especialistas en lenguaje:

Retraso en la aparición de las primeras palabras.

Dificultades para comprender instrucciones.

Problemas para expresar ideas o narrar hechos.

Uso predominante de gestos en lugar de palabras.

Progreso más lento en el idioma escolar en comparación con pares de contexto similar.

Obstáculos para interactuar con otros niños en la misma lengua.

Tras la derivación, los profesionales recopilan información de familias, docentes y evaluaciones específicas. El objetivo consiste en analizar el desempeño lingüístico en todos los idiomas del entorno del niño.

Consecuencias del TDL en la vida social y académica

El TDL afecta áreas más allá del lenguaje. La evidencia citada por The Conversation indica que esta condición influye en la salud mental, la socialización, la alfabetización y el rendimiento académico. También afecta la calidad de vida en etapas posteriores.

El TDL afecta la salud mental, la alfabetización y el rendimiento escolar, además de aumentar riesgos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis advirtió que los jóvenes con esta dificultad se encuentran sobrerrepresentados en el sistema de justicia juvenil, mientras que en la adultez enfrentan mayores obstáculos para acceder al empleo. Estos datos refuerzan la necesidad de diagnósticos oportunos y de intervenciones sostenidas.

Obstáculos y avances en el diagnóstico

La detección en contextos multilingües enfrenta limitaciones estructurales. En el Reino Unido, los especialistas aún no cuentan con herramientas plenamente fiables para evaluar de forma equitativa el inglés y otras lenguas. A esto se suma la escasez de profesionales con dominio de varios idiomas y la falta de intérpretes capacitados.

Estas condiciones pueden dar lugar a errores: niños con desarrollo típico que reciben diagnósticos incorrectos o casos de TDL que no se identifican a tiempo.

Frente a este escenario, surgen iniciativas orientadas a mejorar la evaluación. Entre ellas se destacan instrumentos que consideran el vocabulario en diferentes idiomas y el nivel de exposición a cada uno. También se desarrollan pruebas que analizan habilidades como la memoria fonológica y la narración de historias.

Un equipo de la Universidad de Newcastle trabaja en una herramienta dinámica basada en actividades lúdicas. Este enfoque busca medir el potencial de aprendizaje en áreas vinculadas a la comunicación, como la construcción de relatos o la identificación de emociones en la voz.