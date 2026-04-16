El truco científico para potenciar los beneficios del brócoli en la cocina diaria

Un estudio revela que cortar el brócoli y dejarlo reposar noventa minutos antes de cocinarlo maximiza la formación de sulforafano antioxidante

Numerosas personas desconocen que la manera en que se prepara el brócoli puede influir directamente en la cantidad de antioxidantes que aporta al organismo. Este vegetal, considerado uno de los alimentos más beneficiosos dentro de las crucíferas, contiene compuestos que sólo se activan mediante procesos específicos de manipulación y cocción.

La ciencia ha demostrado que no basta con incluirlo en la dieta: la técnica empleada para cortarlo y cocinarlo determina en gran medida el aprovechamiento de sus propiedades. Un estudio sostiene que cortar el brócoli y dejarlo reposar antes de someterlo al calor permite que la enzima mirosinasa active la formación de sulforafano, un antioxidante ligado a efectos protectores celulares y metabólicos.

Según esta investigación, la cocción prolongada o a altas temperaturas reduce de forma drástica la presencia de sulforafano, mientras que el corte previo y la cocción breve incrementan su disponibilidad y absorción en el cuerpo.

Cómo maximizar los antioxidantes del brócoli

Las investigaciones más recientes recomiendan una técnica precisa para conservar y potenciar los antioxidantes del brócoli. El procedimiento consiste en trocear el vegetal en ramilletes y dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 90 minutos antes de una cocción ligera, como un salteado rápido.

Este intervalo permite que la mirosinasa, una enzima presente de forma natural en el brócoli crudo, complete la conversión de los precursores en sulforafano, el compuesto responsable de buena parte de los efectos saludables atribuidos a este alimento.

Especialistas en nutrición destacan que las cocciones prolongadas, como hervir el brócoli durante varios minutos o exponerlo a temperaturas muy elevadas, disminuyen de manera significativa los niveles de sulforafano y otros nutrientes sensibles al calor. Por el contrario, un breve salteado posterior al reposo favorece la retención de estos compuestos.

El corte y el breve salteado después del reposo conservan mejor los antioxidantes del brócoli, según recomendaciones científicas recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la mayoría de los estudios se concentraron en el corte previo y el salteado, no se evaluaron de forma suficiente otras técnicas habituales como la cocción al vapor o el uso del microondas. Este aspecto limita el alcance de las conclusiones, aunque no descarta la posibilidad de beneficios similares mediante variantes de cocción suaves.

Beneficios comprobados para la salud

El sulforafano, abundante en el brócoli y otras crucíferas como la coliflor, los repollitos de Bruselas y la col rizada, es un fitoquímico que ha despertado el interés de la comunidad científica por su impacto en la salud humana. Entre sus principales acciones se encuentra la estimulación de enzimas antioxidantes endógenas, encargadas de neutralizar radicales libres y proteger el ADN celular.

Investigaciones adicionales asocian el consumo de sulforafano con la eliminación de sustancias potencialmente cancerígenas, la inhibición del crecimiento de células tumorales y la reducción de procesos inflamatorios.

Este antioxidante también favorece la función hepática en los procesos naturales de desintoxicación, contribuye a la regulación de la presión arterial y apoya la salud vascular. Más allá del sulforafano, el brócoli es un alimento rico en vitaminas C, K y A, así como en minerales como el potasio y el magnesio, que intervienen en múltiples funciones metabólicas.

Los beneficios del brócoli incluyen aporte de vitaminas C, K y A, minerales esenciales y fibra que mejora la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aporte de fibra promueve la salud digestiva y ayuda a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Además, contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes relacionados con la protección de la visión y la prevención de enfermedades oculares.

Nutricionistas coinciden en que, independientemente del método de cocción, el brócoli sigue siendo un alimento de bajo contenido calórico y alta densidad nutricional. Incluirlo de manera frecuente en la dieta resulta clave para alcanzar las recomendaciones de consumo de verduras y aprovechar el conjunto de sus beneficios.

Consejos prácticos para consumir brócoli

Si bien la evidencia respalda la técnica del corte previo y el reposo como estrategia para maximizar el sulforafano, los especialistas subrayan que lo más importante es incorporar el brócoli de forma regular en las comidas, según las preferencias personales. Prepararlo al vapor, cocido levemente, salteado o incluso crudo en ensaladas aporta variedad y puede favorecer la adherencia a una alimentación saludable.

Variedad de métodos como vapor, cocción leve o consumo crudo en ensaladas permite aprovechar los antioxidantes y adaptar el brócoli a cada gusto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda experimentar con diferentes métodos de preparación para descubrir cuál resulta más agradable en sabor y textura, sin perder de vista la importancia de evitar cocciones excesivas que reduzcan su valor nutricional. Aunque los estudios revisados no analizaron a fondo técnicas como el microondas o el vapor, estas opciones podrían conservar cantidades similares de antioxidantes si se aplican de manera breve y moderada.

Sumar ramilletes de brócoli a ensaladas, salteados, guarniciones o platos principales facilita su ingesta habitual. Al priorizar la presencia constante de este vegetal y alternar sus formas de preparación, se favorece una dieta variada, equilibrada y con un aporte significativo para la salud integral.