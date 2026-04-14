¿Tu hijo tiene pesadillas? Aquí tienes una solución

MARTES, 14 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las pesadillas pueden ser aterradoras para los niños, privándoles de un sueño valioso y alimentando su ansiedad diaria.

Pero un nuevo modelo terapéutico promete ayudar a estos niños empoderándoles para vencer sus propias pesadillas, según informaron recientemente investigadores en la revista Frontiers In Sleep.

El modelo, llamado DARC-NESS, enseña a los niños las habilidades que necesitan para deshacerse de las pesadillas y restaurar un buen sueño, según los investigadores.

"El modelo DARC-NESS analiza los mecanismos que mantienen las pesadillas, así como los mecanismos que pueden romper el ciclo de las pesadillas", dijo la investigadora principal Lisa Cromer, profesora de psicología en la Universidad de Tulsa en Oklahoma.

"Es la respuesta de un niño a una pesadilla la que provoca que ocurran las pesadillas crónicas, lo que significa que si aprendemos a responder de forma diferente, podemos interrumpir ese ciclo", dijo Cromer en un comunicado de prensa. "Es empoderador entender que podemos dar pasos para dominar nuestros sueños."

El insomnio hace que la gente tema no dormir. Los niños con pesadillas crónicas tienen el problema opuesto, dicen los investigadores: tienen miedo de dormir y entonces de que lleguen las pesadillas.

Bajo el nuevo enfoque, los terapeutas consideran más que la pesadilla en sí. Se les pregunta a los niños sobre su interpretación de la pesadilla, sus preocupaciones sobre dormir y cómo afrontan el sueño después de despertarse.

Según los investigadores, según los investigadores, el terapeuta puede elaborar un plan de tratamiento personalizado.

Algunos niños podrían necesitar ayuda para reducir su ansiedad a medida que se acerca la hora de dormir, mientras que otros podrían beneficiarse de mejorar su higiene del sueño, según los investigadores.

Los niños también pueden participar en terapia basada en la exposición: describir, escribir sobre o dibujar su pesadilla, y luego hablar con su terapeuta sobre cómo podría reescribirla en su mente.

"Creemos que hemos creado una forma de conceptualizar por qué persisten las pesadillas y cómo podemos tratarlas mejor en los niños", dijo la investigadora principal Dra. Tara Buck, psiquiatra infantil y adolescente de la Universidad de Oklahoma, en un comunicado de prensa.

"Lo único del modelo es que es personalizable según lo que el paciente necesite y se centra en lo que el paciente puede controlar", afirmó. "Buscamos los posibles puntos de intervención y los dirigimos de forma colaborativa con los pacientes y sus familias."

Además, aumentar la confianza de los niños en su capacidad para manejar sus pesadillas puede aportar beneficios mucho más allá de mejorar su sueño, dijo Buck.

"La autoeficacia está en el corazón del modelo", dijo. "Cuando los niños se sienten empoderados para hacer algo respecto a las pesadillas, empiezan a ver cómo las cosas están interconectadas: porque duermen mejor, tienen más energía, van al colegio con más regularidad y sus padres informan de una mejora en su comportamiento."

En el pasado, los médicos asumían que las pesadillas no se podían tratar o que desaparecían si se abordaba un trauma subyacente o una condición de salud mental, según los investigadores.

"Hemos trabajado con niños que han estado en tratamiento de salud mental durante mucho tiempo y sus pesadillas siguen siendo persistentes", dijo Buck. "Hace falta un modelo de tratamiento para pesadillas que ayude a los niños cuando sus pesadillas son recurrentes y angustiantes."

Más información

La Junta Americana de Psicología Profesional tiene más información sobre la terapia para las pesadillas.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Oklahoma, 9 de abril de 2026