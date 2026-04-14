¿Beneficio oculto del matrimonio? Un menor riesgo de cáncer

MARTES, 14 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que rehían asentarse por mantenerse libres y sin elegancia podrían pagar un precio por sus vidas solitarias, según un nuevo estudio.

Los adultos que nunca se han casado tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer en comparación con quienes se han casado, según informaron investigadores el 8 de abril en la revista Cancer Research Communications.

El estudio encontró un 68% más de riesgo en hombres y un 85% mayor en mujeres en casi todos los principales centros oncológicos, según los investigadores.

"Estos hallazgos sugieren que factores sociales como el estado civil pueden servir como indicadores importantes del riesgo de cáncer a nivel poblacional", dijo el investigador principal Paulo Pinheiro, profesor de investigación en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, en un comunicado de prensa.

Sin embargo, los investigadores señalaron rápidamente que la gente no debería casarse para evitar el cáncer, ni sentir ninguna presión por casarse. El matrimonio no previene el cáncer mágicamente.

El aumento del riesgo entre los solteros fue especialmente pronunciado para los cánceres prevenibles --aquellos relacionados con infecciones, el tabaquismo y el consumo de alcohol, según los investigadores.

"Significa que si no estás casado, deberías prestar especial atención a los factores de riesgo de cáncer, hacerte los cribados que necesites y mantenerte al día con la atención sanitaria", dijo el investigador senior Frank Penedo, director del Instituto de Supervivencia y Cuidados de Apoyo Sylvester en la Universidad de Miami.

"Para los esfuerzos de prevención, nuestros hallazgos señalan la importancia de dirigir la concienciación sobre el riesgo de cáncer y las estrategias de prevención prestando atención al estado civil", dijo Penedo en un comunicado de prensa.

El matrimonio ya está asociado con un diagnóstico temprano de cáncer y mejores probabilidades de supervivencia. Las personas casadas suelen contar con sistemas de apoyo más sólidos y mayor estabilidad económica, y es más probable que sigan con los duros tratamientos contra el cáncer, según los investigadores.

Sin embargo, pocos estudios han investigado si el matrimonio afecta en primer lugar a las probabilidades de que una persona desarrolle cáncer, según los investigadores.

"Queríamos saber quién tiene más probabilidades de tener cáncer: ¿personas casadas o solteras?" dijo Pinheiro.

Para el estudio, los investigadores analizaron una base de datos mantenida a nivel federal, analizando datos de más de 4 millones de casos de cáncer entre más de 100 millones de personas que vivían en 12 estados entre 2015 y 2022.

El estudio comenzó en 2015 porque ese es el año en que el Tribunal Supremo de EE. UU. legalizó el matrimonio homosexual, permitiendo que las parejas del mismo sexo fueran incluidas en la categoría de casados.

En total, 1 de cada 5 adultos del estudio nunca se había casado.

Los resultados mostraron una asociación significativa entre el matrimonio y las tasas más bajas de cáncer, según los investigadores.

Para algunos tipos de cáncer, la tasa entre los solteros fue incluso mayor que el riesgo global en todos los principales tipos de cáncer, según los investigadores.

Los hombres adultos que nunca se casaron tenían aproximadamente cinco veces la tasa de cáncer anal, mientras que las mujeres adultas que nunca se casaron tenían casi tres veces la tasa de cáncer de cuello uterino, según los investigadores.

Los hombres negros que nunca se casaron tenían las tasas globales de cáncer más altas, según los investigadores. Sin embargo, los hombres negros casados tenían tasas de cáncer más bajas que los hombres blancos casados, lo que demuestra que obtienen un mayor beneficio del matrimonio.

"Es una señal clara y poderosa de que algunas personas corren un mayor riesgo", dijo Penedo.

Los investigadores también descubrieron que la relación entre el matrimonio y el cáncer era más fuerte en personas mayores de 50 años, lo que sugiere que los beneficios del matrimonio podrían ser mayores a medida que aumenta su riesgo de cáncer con la edad.

"La asociación entre el estado civil y el riesgo de cáncer es una observación interesante y nueva que merece más investigación", dijo Pinheiro.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre los factores de riesgo para el cáncer.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 8 de abril de 2026; Comunicación de Investigación del Cáncer, 8 de abril de 2026