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¿Conversación trivial? Puede que sea mejor de lo que crees

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MARTES, 14 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Ya sabes el tipo de conversación: esa charla aleatoria en un ascensor, en una larga cola en la tienda o centrada en un tema que te da igual.

Podrías pensar que charlar sobre un tema mundano no merece tu tiempo, pero una nueva investigación, publicada recientemente en el Journal of Personality and Social Psychology , sugiere que esas conversaciones pueden ser sorprendentemente agradables.

En nueve experimentos con 1.800 personas, los investigadores descubrieron que la gente subestimaba regularmente lo entretenidas y agradables que podían ser las conversaciones "aburridas".

"Tendemos a asumir que si un tema suena aburrido, la conversación también será aburrida", dijo la autora principal Elizabeth Trinh, doctoranda en la Universidad de Michigan, en un comunicado de prensa. "Pero eso no es lo que la gente realmente experimenta."

Para comprobar esto, los investigadores pidieron a los participantes que hablaran sobre temas que personalmente consideraban aburridos. Estos iban desde temas serios como historia o finanzas hasta temas más cotidianos como aficiones o rutinas.

Después, les dijeron que tuvieran conversaciones reales, algunas con amigos, otras con desconocidos, y luego valoraran cuánto les había gustado realmente.

Resulta que, incluso cuando ambos coincidieron en que el tema no era tan emocionante, las conversaciones seguían siendo más interesantes de lo que esperaban.

"Nos sorprendió y emocionó lo fuerte que fue el efecto", dijo Trinh. "La gente esperaba constantemente que las conversaciones sobre temas aparentemente aburridos fueran menos interesantes de lo que resultaron ser."

Los investigadores dijeron que esta brecha proviene de cómo la gente piensa sobre las conversaciones antes incluso de que ocurran.

Aunque es fácil centrarse en un tema de antemano, es mucho más difícil predecir cómo se desarrollará la interacción a medida que ocurre.

"Lo que realmente da diversión es la implicación", dijo Trinh. "Sentirse escuchados, responder el uno al otro y descubrir detalles inesperados sobre la vida de alguien puede hacer que incluso un tema mundano tenga sentido."

En resumen, la conexión entre las personas suele importar más que el tema que están tratando.

Esto puede ayudar a explicar por qué algunas personas evitan las conversaciones informales y por qué eso podría ser una oportunidad perdida.

"Si nos saltamos hablar con un compañero de trabajo en la cafetera, un vecino en el ascensor o un desconocido en un evento, podríamos estar perdiendo pequeños momentos de conexión", dijo Trinh. "Incluso una breve conversación sobre la vida cotidiana puede ser más gratificante de lo que esperamos."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la conexión social.

FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 13 de abril de 2026

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