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Las bacterias intestinales podrían provocar alergias alimentarias raras en niños, según un estudio

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MARTES, 14 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las bacterias intestinales podrían estar provocando los problemas de los niños con una alergia alimentaria rara pero grave, según un nuevo estudio.

Los niños con síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES) presentan perfiles bacterianos intestinales que difieren significativamente de los niños sanos, según informaron los investigadores en The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Estos resultados ofrecen una ventana a FPIES que podría dar lugar a un tratamiento o cura, según los investigadores.

"Nuestros resultados revelan diferencias claras en la composición bacteriana intestinal de los niños con FPIES, un área en la que el conocimiento ha sido limitado hasta ahora", dijo la investigadora Kotryna Simonyte Sjödin, profesora asociada de medicina molecular en la Universidad de Umeå en Suecia, en un comunicado de prensa.

El FPIES ocurre sin los anticuerpos habituales contra la alergia, con síntomas que aparecen más lentamente y afectan principalmente al tracto gastrointestinal en lugar de causar erupciones o problemas respiratorios, según los investigadores.

La condición suele comenzar durante la infancia y puede provocar vómitos severos, diarrea y problemas circulatorios, según los investigadores.

"FPIES es un diagnóstico clínicamente desafiante, y hoy en día carecemos de biomarcadores fiables. Al vincular observaciones clínicas con análisis detallados de la microbiota intestinal, podemos construir gradualmente una imagen más coherente de la enfermedad", afirmó la investigadora principal , la Dra. Anna Winberg, profesora asociada de ciencias clínicas en la Universidad de Umeå, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon muestras de heces de 56 niños con FPIES recién diagnosticados con otras de 43 niños sin alergias.

Los resultados mostraron que el FPIES está claramente asociado a diferencias en las bacterias intestinales. Los niños con FPIES presentaron niveles más bajos de Bifidobacterium y Verrucomicrobiota, mientras que bacterias como Bacteroides, Haemophilus y Veillonella fueron más abundantes.

Los investigadores también descubrieron que casi todos los desencadenantes alimentarios estaban asociados con niveles más bajos de verrucomicrobiota, incluyendo maíz, huevo, pescado, leche, cacahuete y plátano.

El microbioma intestinal de los niños cambiaba con la edad, pero el FPIES seguía siendo un factor independiente para las bacterias intestinales independientemente de la edad, según los investigadores.

Bifidobacterium aporta múltiples beneficios al crecimiento de los bebés: facilita la digestión de la leche materna, promueve la salud gastrointestinal y estimula la maduración del sistema inmunitario, según los investigadores en su artículo.

Del mismo modo, la verrucomicrobiota es importante para la integridad de la barrera intestinal, protegiendo contra la absorción de posibles alérgenos, escribieron los investigadores.

Sin embargo, el equipo no pudo explicar por qué algunos niños acaban con un perfil de bacterias intestinales vinculado al FPIES. Su análisis descartó factores como la administración por cesárea o el tratamiento con antibióticos como la única razón por la que ocurre el FPIES.

"Con el tiempo, estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de estrategias más individualizadas para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento, aunque tales aplicaciones requerirán más investigación", afirmó la investigadora principal Christina West, profesora de pediatría en la Universidad de Umeå, en un comunicado de prensa.

Más información

El Hospital Infantil de Filadelfia tiene más información sobre FPIES.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Umeå, 2 de abril de 2026; Journal of Allergy and Clinical Immunology, en línea, 11 de marzo de 2026

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