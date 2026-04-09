Cómo el olor corporal puede alertar sobre enfermedades graves, según la ciencia

El olor corporal puede ser una señal de alerta temprana para enfermedades como diabetes, insuficiencia renal o hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor corporal no solo implica una molestia social, sino que puede advertir sobre problemas de salud como la diabetes, enfermedades hepáticas o insuficiencia renal, de acuerdo con la Dra. Nish Manek, citada en Science Focus. Investigaciones recientes sugieren que el aroma corporal podría tener utilidad como herramienta diagnóstica incluso antes de que aparezcan otros síntomas.

El olor corporal puede revelar indicios tempranos de enfermedades. Cambios persistentes en el aroma de la piel o el aliento pueden asociarse a condiciones como diabetes mal controlada, insuficiencia hepática o renal, infecciones o trastornos hormonales. Estas señales deben motivar la consulta médica, ya que facilitan la detección precoz y la prevención.

El origen del olor corporal está vinculado al sudor y al microbioma cutáneo. Las glándulas apocrinas, situadas principalmente en axilas e ingles, producen un fluido espeso y rico en proteínas que apenas tiene olor por sí solo.

Un cambio persistente en el aroma de la piel o el aliento podría revelar la presencia de trastornos hormonales o infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, al entrar en contacto con bacterias de la piel, este sudor se descompone y origina un aroma reconocible y fuerte. En cambio, las glándulas ecrinas, presentes en casi todo el cuerpo, segregan agua y sal que, al no tener olor propio, solo contribuye al aroma si existe una proliferación bacteriana.

Enfermedades que pueden cambiar el olor corporal

Según la Dra. Nish Manek, médica de cabecera en Londres, quien ha escrito artículos para The Guardian y la revista Pulse, cambios sutiles en el olor corporal pueden indicar problemas de salud. Una diabetes mal controlada puede producir un olor dulce y afrutado en el aliento o la piel, semejante al de peras confitadas o quitaesmalte.

Esta manifestación puede advertir de una cetoacidosis diabética, que representa una emergencia médica. Las enfermedades hepáticas suelen relacionarse con un olor almizclado o incluso fétido. A su vez, la insuficiencia renal puede provocar un aroma a amoníaco.

Expertos investigan cómo el olor humano permite identificar enfermedades de forma temprana y precisa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones y los cambios hormonales —incluidos el embarazo, la menstruación y la menopausia— también pueden modificar el olor natural del cuerpo. La Dra. Nish Manek destaca en Science Focus que la comunidad científica investiga si el olor humano podría ofrecer un diagnóstico temprano y preciso de enfermedades.

En el caso de la enfermedad de Parkinson, investigaciones recientes han detectado que algunos compuestos orgánicos volátiles liberados por la piel se alteran mucho antes de que produzcan síntomas neurológicos evidentes.

Uno de los detonantes de estos estudios fue el caso de una mujer que notó un olor musgoso inusual en su esposo años antes de su diagnóstico médico.

Influencia del estilo de vida y la alimentación

La relación entre dieta y olor corporal se evidencia por la influencia de alimentos y bebidas con compuestos volátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los cambios en el olor corporal constituyen un motivo de alarma. Factores como la dieta y los hábitos cotidianos también influyen de forma notable en el aroma.

Según la Dra. Nish Manek, ciertos alimentos —como el ajo, la cebolla y el curry— contienen compuestos volátiles que se eliminan a través del sudor. El consumo de alcohol, cafeína y algunos medicamentos puede modificar el olor de la persona.

El estrés influye en la composición del sudor y puede afectar el aroma corporal. Además, el microbioma cutáneo —conjunto de bacterias presentes de manera natural en la piel— es determinante; por eso algunas personas huelen más fuerte que otras pese a hábitos de higiene similares.

Medidas para controlar el olor corporal y cuándo buscar ayuda médica

Seguir una dieta equilibrada ayuda a controlar cambios en el aroma corporal y mejora la salud general de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene frecuente con agua y jabón, sobre todo en las zonas donde predominan las glándulas apocrinas, es fundamental para reducir el olor corporal. Los antitranspirantes contribuyen a disminuir la producción de sudor, mientras que los desodorantes solo enmascaran el olor.

Usar prendas de algodón o tejidos transpirables puede limitar la proliferación bacteriana, especialmente durante el ejercicio físico. Mantenerse hidratado y seguir una dieta equilibrada también ayuda a moderar los cambios en el aroma.

La Dra. Nish Manek, en Science Focus, advierte que, aunque la mayoría de los cambios en el olor corporal no suelen indicar problemas graves, es esencial prestar atención a las variaciones persistentes y sin causa aparente, especialmente si se presentan junto a otros síntomas o en personas con enfermedades crónicas.

Si el olor corporal experimenta cambios constantes, inexplicables o se acompaña de otros síntomas —sobre todo en presencia de diabetes, enfermedades hepáticas o insuficiencia renal—, se recomienda buscar orientación médica para descartar problemas subyacentes.