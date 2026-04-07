Salud

Técnicas de relajación y hábitos para mejorar la calidad del sueño y reducir la ansiedad, según Harvard

Investigaciones recientes destacan el impacto de ciertos cambios cotidianos en el bienestar general. Cómo ajustes en el entorno y en la rutina diaria pueden transformar la manera en que el cuerpo y la mente se recuperan cada noche

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir menos de siete horas diarias incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y deterioro cognitivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida moderna, marcada por las jornadas extensas y el uso constante de pantallas, dormir bien nunca ha sido un desafío tan grande. El estrés cotidiano afecta de forma directa la calidad del sueño. Estudios recientes de la Universidad de Harvard y publicaciones en Estados Unidos sostienen que la consistencia en los horarios para acostarse y levantarse es uno de los factores más determinantes para lograr un descanso reparador. Rebecca Robbins, experta en sueño de Harvard, explica que mantener horarios regulares contribuye a sincronizar el ritmo circadiano y optimiza el funcionamiento físico y mental.

También es esencial preparar el entorno: una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura de entre 18 y 20 °C propicia el inicio y el mantenimiento del sueño. Los expertos recomiendan eliminar fuentes de luz artificial, invertir en una almohada ergonómica y evitar la acumulación de objetos que generen estrés. Apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir ayuda a evitar la exposición a la luz azul, que inhibe la producción de melatonina, una hormona clave para el ciclo sueño-vigilia.

La Facultad de Medicina de Harvard y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño señalan que dormir menos de siete horas por noche se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y deterioro cognitivo. Un trabajo reciente en la revista Sleep Advances determinó que la falta de sueño se relaciona directamente con una menor esperanza de vida, incluso por encima de otros factores de riesgo como la inactividad física o la mala alimentación.

Primer plano de una persona durmiendo de lado, usando un antifaz negro, cubierta por ropa de cama gris y con el rostro parcialmente visible en la oscuridad.
Dormir bien fortalece el sistema inmunológico, mejora la memoria y la concentración, e incrementa la esperanza de vida, según recientes estudios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas y hábitos prácticos con respaldo científico

Crear rituales previos al sueño, como apagar las luces, realizar ejercicios de respiración profunda o leer, ayuda a preparar cuerpo y mente. Recibir luz natural al comenzar el día, aunque esté nublado, contribuye a regular el reloj biológico y mejora el descanso nocturno. Otra recomendación comprobada es evitar la cafeína después del mediodía y consumir cenas ligeras al menos dos horas antes de acostarse.

Para quienes enfrentan dificultades para dormir, existen técnicas de relajación como la “4-7-8”, desarrollada por el Dr. Andrew Weil de Harvard. Este método propone inhalar durante cuatro segundos, retener la respiración siete segundos y exhalar en ocho segundos. Diversos estudios comprobaron que la constancia en ejercicios de respiración reduce los niveles de ansiedad y mejora la calidad del sueño.

La regla de los 20 minutos y el control de estímulos es un pilar fundamental de la terapia conductual; es evitar que el dormitorio se convierta en un escenario de angustia. Si tras veinte minutos el sueño no se presenta, los especialistas sugieren abandonar la cama y realizar una actividad monótona bajo luz tenue en otra estancia. Esta técnica de control de estímulos busca romper el condicionamiento psicológico que asocia el descanso con la frustración del insomnio, permitiendo que el cerebro recupere el vínculo natural entre el lecho y el inicio del sueño profundo.

Primer plano de un reloj despertador de bronce sobre una mesa de luz. Detrás, un vaso de agua, un libro y una persona durmiendo tranquilamente en la cama.
La higiene del sueño y la preparación del entorno no representan un costo económico y constituyen medidas accesibles para toda la población - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestión de la “ventana de preocupación”. Esta estrategia busca liberar la carga cognitiva acumulada durante el día; suele manifestarse con mayor intensidad en el silencio de la noche. Para mitigar este efecto, la Facultad de Medicina de Harvard propone establecer una “ventana de preocupación” durante la tarde, un espacio dedicado a documentar por escrito las tareas pendientes y las inquietudes actuales. Al “externalizar” el estrés en papel horas antes de acostarse, se reduce la rumiación mental nocturna, permitiendo que el sistema nervioso transite hacia un estado de quietud sin la interferencia de pensamientos intrusivos.

La técnica de exposición lumínica estratégica asegura que la regulación del reloj biológico depende no solo de la oscuridad nocturna, sino también de la calidad de luz recibida durante las primeras horas del día. La exposición a la luz solar matutina actúa como una señal de anclaje que estabiliza el ritmo circadiano, facilitando que la producción de melatonina comience en el momento adecuado al caer la tarde. Complementariamente, sustituir la iluminación cenital intensa por lámparas de luz cálida y baja intensidad al final de la jornada ayuda a simular el atardecer, preparando al organismo para una transición fisiológica fluida hacia el descanso.

El sueño: salud integral y esperanza de vida

Los datos recientes muestran que dormir bien no solo beneficia la memoria, la concentración y el ánimo, sino que también incrementa la esperanza de vida y reduce el riesgo de trastornos crónicos. La falta de descanso afecta los circuitos cerebrales, debilita el sistema inmunológico y puede desregular procesos metabólicos esenciales.

La higiene del sueño debe asumirse como prioridad pública, afirman los especialistas. Incorporar hábitos consistentes y técnicas de relajación se encuentra al alcance de todos y no representa un costo económico. La combinación de constancia, un entorno apropiado y gestión del estrés permite sostener un sueño reparador cada noche.

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