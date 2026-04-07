Salud

La circunferencia del cuello puede anticipar problemas cardíacos: qué medidas no deben pasarse por alto

La acumulación de grasa cervical se vincula con liberación de ácidos grasos perjudiciales para el metabolismo. Por qué superar ciertos valores es motivo de consulta y estudios integrales para prevenir complicaciones

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Mujer de cabello oscuro con camiseta gris estirando el cuello usando una mano en una pared clara
El perímetro del cuello es un indicador clave de riesgo cardiovascular y metabólico, según especialistas internacionales en salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perímetro del cuello, una medida frecuentemente ignorada en los exámenes médicos convencionales, ha sido reconocido por especialistas internacionales como un potencial indicador de riesgos cardiovasculares y metabólicos. Diversos estudios observacionales han detectado que las personas con una mayor circunferencia de cuello presentan una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y apnea obstructiva del sueño, incluso si su peso corporal se encuentra dentro de rangos normales.

Según la plataforma de noticias BBC Mundo y los portales de divulgación científica ScienceDaily y ScienceAlert, la relación entre el aumento de la circunferencia del cuello y un mayor riesgo de desarrollar patologías cardíacas, metabólicas y respiratorias ha sido documentada en diferentes países y poblaciones.

La literatura científica señala que, en hombres, una circunferencia de cuello igual o superior a 43 centímetros, y en mujeres, igual o superior a 35,5, se asocia con un incremento en la frecuencia de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y alteraciones en los niveles de colesterol y glucosa. Este vínculo se explica porque la acumulación de grasa en la región cervical libera ácidos grasos que afectan el metabolismo, promoviendo resistencia a la insulina y aumentando el riesgo de arritmias.

Primer plano de un profesional de la salud midiendo la circunferencia del cuello de un paciente adulto con una cinta métrica en un entorno clínico.
La medición del cuello es sencilla, no requiere condiciones especiales y permite identificar riesgos incluso en individuos sin sobrepeso aparente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perímetro del cuello, medido en centímetros y sin requerir condiciones especiales, permite identificar personas con riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, independientemente del índice de masa corporal u otros indicadores clásicos.

Expertos recomiendan utilizar este parámetro como complemento en la evaluación clínica, ya que puede alertar sobre la necesidad de profundizar en estudios metabólicos y adoptar estrategias preventivas incluso en ausencia de obesidad visible.

Evidencia sobre mortalidad y aplicaciones clínicas

Un estudio internacional publicado en la revista médica International Health informó que el aumento de la circunferencia del cuello también se relaciona con una mayor mortalidad general en adultos de mediana y avanzada edad. La investigación, realizada en comunidades rurales de Ecuador, concluyó que los individuos situados en el cuartil más alto de medida de cuello presentaron casi el triple de riesgo de mortalidad respecto a quienes tenían valores más bajos, incluso después de ajustar por variables demográficas y de salud.

Una profesional médica con uniforme azul mide la circunferencia del cuello de una mujer adulta con una cinta métrica amarilla en un entorno clínico.
Especialistas recomiendan cambios en el estilo de vida y la incorporación de la medición de cuello en los controles médicos para prevenir enfermedades crónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el análisis de BBC Mundo, la medición del cuello resulta sencilla, no depende del horario ni de la fase respiratoria y puede detectar riesgos en individuos sin sobrepeso aparente. Los especialistas consultados subrayan la importancia de consultar a un médico si se superan los valores de referencia y de realizar una evaluación metabólica integral para prevenir complicaciones asociadas.

Prevención, recomendaciones y utilidad complementaria

El tamaño de la circunferencia del cuello puede reducirse mediante cambios en el estilo de vida, como el aumento de la actividad física, una alimentación equilibrada y el control del sueño. Diversos estudios publicados en ScienceDaily y ScienceAlert, además de otras revistas científicas, destacan que este parámetro ofrece información adicional y complementaria a indicadores tradicionales como el perímetro abdominal o el índice de masa corporal, ayudando a prever y abordar enfermedades crónicas.

Las recomendaciones de los especialistas incluyen la incorporación de la medición del cuello en los controles clínicos de rutina, especialmente en personas con antecedentes familiares de enfermedades metabólicas o cardiovasculares. La detección precoz de un perímetro elevado puede facilitar intervenciones tempranas y mejorar el pronóstico a largo plazo.

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