Cada cuánto hay que lavar las sábanas para prevenir enfermedades y eliminar las bacterias, según expertos

El sudor producido durante el sueño y la descomposición bacteriana pueden generar olores desagradables en las sábanas y fundas de almohada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el correr de los días, la cama se vuelve un entorno donde se acumulan múltiples residuos biológicos e invisibles. Durante el sueño, el cuerpo humano desprende cientos de miles de células cutáneas, segrega grasa y llega a sudar hasta medio litro, aunque la higiene previa sea rigurosa. Todo esto se deposita en las sábanas, fundas de almohada y acolchados, facilitando la transferencia de bacterias y hongos entre la piel y los tejidos.

La transpiración, inicialmente sin olor, puede volverse perceptible al cabo de unas horas debido a la descomposición bacteriana, especialmente de los estafilococos presentes en la piel. Expertos consultados por Time Magazine revelan que es habitual entonces que una persona despierte con olor corporal incluso tras haberse acostado limpia. Además, el contacto diario con el exterior provoca que pelo y cuerpo transporten polvo, polen y otros alérgenos a la cama, donde quedan retenidos en la ropa de cama.

Las escamas de piel desprendidas durante la noche se transforman en alimento para los ácaros del polvo, organismos microscópicos que proliferan en ambientes cálidos y húmedos como colchones y almohadas, indica Cleveland Clinic. Si bien estos ácaros no son peligrosos por sí mismos, sus excrementos pueden agravar condiciones como el asma, la rinitis alérgica y el eccema. Paralelamente, algunas especies de hongos, como Aspergillus fumigatus, han sido detectadas en almohadas usadas y pueden causar infecciones pulmonares graves en personas inmunodeprimidas.

Expertos recomiendan lavar las sábanas y fundas de almohada al menos una vez por semana para eliminar bacterias, ácaros y alérgenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno de la cama se convierte así en un microcosmos de microbios, alérgenos y otros agentes irritantes, cuya acumulación no solo afecta la percepción de limpieza, sino que también puede tener consecuencias en la salud respiratoria y dermatológica. Este panorama se agrava cuando se permite el acceso de mascotas a la cama, ya que introducen más pelo, caspa y suciedad, multiplicando la carga microbiana y la necesidad de higiene frecuente.

La exposición constante a microbios, ácaros, bacterias y alérgenos en la ropa de cama puede incrementar el riesgo de reacciones alérgicas, infecciones cutáneas y problemas respiratorios, por lo que la limpieza regular se convierte en una medida esencial para preservar la salud más allá de la mera apariencia de frescura, explica la clínica estadounidense.

Cada cuánto hay que cambiar las sábanas

La regularidad con la que se lava cada componente de la cama depende tanto de factores de higiene como de circunstancias personales, tales como la presencia de mascotas, alergias o sudoración abundante. Las recomendaciones varían ligeramente entre los especialistas y las guías consultadas, pero existe consenso en la necesidad de mantener una rutina sistemática para cada elemento.

Sábanas

Hacerlo al menos una vez por semana es la pauta más extendida entre expertos médicos y microbiólogos. En casos de mayor transpiración, enfermedad, alergias o cuando se comparte la cama con mascotas, la frecuencia debe aumentar a cada tres o cuatro días. Esta periodicidad responde a la acumulación rápida de sudor, grasa, células muertas y microbios que se depositan durante el descanso nocturno. El lavado frecuente ayuda a minimizar la exposición a alérgenos y bacterias, y a prevenir olores desagradables.

Fundas de almohada

Requieren un cuidado similar al de las sábanas, ya que concentran una mayor cantidad de bacterias y residuos cutáneos. Especialistas consultados por Time Magazine han encontrado que, en solo una semana de uso, pueden albergar millones de colonias bacterianas. Por esta razón, el cambio semanal es fundamental, aunque las personas con piel sensible, alergias o que usan productos capilares pueden beneficiarse de lavarlas cada tres o cuatro días. Mantenerlas limpias contribuye a evitar brotes de acné, irritaciones y el agravamiento de problemas cutáneos.

El lavado regular de mantas, protectores de colchón y almohadas previene la acumulación de moho, bacterias y otros irritantes invisibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantas

Deben lavarse al menos cada dos semanas si están en contacto directo con la piel o si las mascotas duermen en la cama. Si su uso es más esporádico, la frecuencia puede extenderse, pero nunca debe superar el mes sin lavado. Cuando se trata de acolchados no cubiertos con funda, la recomendación general es lavarlos cada dos o tres meses. Si las mantas actúan como sábana superior, el lavado semanal resulta preferible, ya que absorben el sudor y los residuos corporales con la misma facilidad que las sábanas.

Almohadas y protectores de colchón

Las almohadas deben lavarse por lo menos una vez por temporada, aunque los expertos sugieren hacerlo cada cuatro o seis meses, dependiendo del tipo de material y las indicaciones del fabricante. Los protectores de colchón requieren lavado cada dos o tres meses, ya que actúan como barrera frente a sudor, ácaros y fluidos. El mantenimiento periódico de estos elementos es esencial para evitar la acumulación de moho, bacterias y otros irritantes invisibles.

Cuáles son los beneficios de lavar la ropa de cama habitualmente

Los ácaros del polvo y sus excrementos presentes en colchones y almohadas pueden agravar el asma, la rinitis alérgica y el eccema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento regular va mucho más allá de la simple apariencia de frescura. Dormir en un entorno limpio reduce la exposición a microorganismos, polvo y alérgenos, lo que repercute favorablemente en la calidad del sueño y en la salud general.

La Clínica Cleveland destaca que el contacto continuado con estos agentes invisibles puede desencadenar irritaciones, brotes de eccema e incluso reacciones alérgicas. El lavado regular disminuye la presencia de gérmenes y microorganismos, proporcionando un espacio más seguro y saludable para el descanso. La reducción de olores y la eliminación de manchas contribuyen, además, a mejorar la sensación de comodidad y la percepción de limpieza.

La calidad del sueño se ve directamente influida por la higiene del entorno. La acumulación de residuos en la ropa de cama puede contribuir a trastornos del sueño, agravar síntomas respiratorios y generar molestias cutáneas. Un entorno limpio ayuda a mantener la piel más sana, reduce los síntomas de alergia y proporciona una mayor sensación de bienestar al acostarse.

Mantener la rutina de lavado recomendada no solo disminuye la exposición a agentes irritantes, sino que también puede mejorar aspectos como la temperatura corporal durante la noche y la distribución uniforme del relleno en almohadas y mantas, según señala Clínica Cleveland. Una cama limpia y bien cuidada representa, en suma, una inversión accesible y eficaz en salud y calidad de vida.