Adiós a los lunes pesados: cómo un horario fijo puede cambiar la semana

La importancia de mantener un horario fijo para despertar según expertos en sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una hora de despertar constante cada día, incluso los fines de semana, puede mejorar notablemente la calidad del sueño y el bienestar general, según las recomendaciones de especialistas en sueño citadas por TIME.

Este hábito sencillo ayuda a estabilizar el reloj biológico interno y previene la sensación de cansancio al iniciar la jornada, sobre todo cuando se aproxima el cambio de horario.

Despertar siempre a la misma hora favorece que el organismo regule mejor sus funciones, disminuya el riesgo de trastornos metabólicos y conserve la salud mental, de acuerdo con la evidencia recogida por el medio citado.

Los estudios sugieren que la regularidad en el horario de despertar permite un sueño más reparador y protege contra el llamado “jet lag de lunes”, que ocurre al variar los horarios entre semana y fines de semana.

La exposición a la luz natural al iniciar el día favorece la regulación circadiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la cantidad de horas dormidas, sino la persistencia en el horario diario lo que determina un descanso de calidad, explica Helen Burgess, codirectora del Laboratorio de Investigación del Sueño y Ritmos Circadianos de la Universidad de Michigan.

La especialista, citada por TIME, señala que la irregularidad horaria incrementa el riesgo de depresión, empeora el descanso y puede afectar el metabolismo, como ocurre con la menor sensibilidad a la insulina.

Consecuencias de dormir y despertar a diferentes horas

Según datos del medio, modificar el horario de sueño durante el fin de semana para intentar recuperar descanso puede tener efectos negativos. Las personas que cambian sus horarios con frecuencia son más propensas a experimentar somnolencia diurna y alteraciones en el ánimo.

El denominado “sueño compensatorio”, que suele practicarse los fines de semana, puede dificultar el despertar del lunes y alterar el equilibrio hormonal, así como la capacidad cognitiva. Burgess recomienda, ante una semana exigente, irse a dormir antes de lo habitual en lugar de retrasar la hora de despertarse, para conservar la regularidad.

Dormir más tiempo los fines de semana puede alterar el equilibrio hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la luz y el ritmo circadiano influyen en el sueño regular

El ritmo circadiano controla procesos clave en el organismo, como la liberación de hormonas y la temperatura corporal.

Según Burgess, la exposición a la luz durante las primeras horas de la mañana es crucial para ajustar este ritmo. “La luz natural al despertar es una señal importante para nuestro reloj interno”, afirma a TIME.

Mantener una hora de despertar estable asegura que el organismo reciba siempre la señal luminosa a la misma hora, lo cual ayuda a sincronizar correctamente los procesos fisiológicos. Dormir más tiempo de lo habitual altera ese momento clave y puede generar un desfase similar al del jet lag.

Para reforzar este efecto, la experta sugiere aprovechar la luz natural diaria tan pronto como sea posible, abrir cortinas y, si es preciso, utilizar dispositivos de luz por la mañana. La luz azul emitida por pantallas no reemplaza la eficacia del sol en la regulación circadiana.

La luz natural en la mañana refuerza el reloj biológico interno (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso de adaptación puede llevar aproximadamente tres días, aunque después de una semana ya suelen notarse beneficios, como mayor energía al despertar y mejor estado de ánimo.

Burgess destaca que la clave es la constancia; un pequeño desfase resulta menos perjudicial que un cambio brusco.

Consejos para mantener una rutina constante de sueño

Para establecer una rutina de sueño regular, expertos consultados por el medio recomiendan ajustar la hora de despertar poco a poco, en intervalos de unos 30 minutos diarios, hasta encontrar el horario ideal. Esta técnica facilita el cambio sin causar malestar, destaca la experta.

La rutina constante de sueño reduce el riesgo de trastornos metabólicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En las primeras etapas, el uso de alarma ayuda a consolidar el hábito, aunque, con el tiempo, el cuerpo tiende a despertarse de manera natural. Los especialistas aconsejan también exponer el dormitorio a luz natural, colocar espejos y, si es necesario, utilizar lámparas o dispositivos de luz especiales en la mañana.

Durante los fines de semana, si es inevitable retrasar la hora de despertar, lo mejor es que la diferencia no supere los 30 minutos respecto al horario habitual. De este modo, se logra un breve descanso extra sin desajustar el ritmo circadiano.

Mantener un horario fijo para despertar no solo mejora el sueño, sino que también puede traducirse en una mayor salud y vitalidad cotidianas. Quienes logran establecer esta regularidad a menudo se despiertan por sí mismos minutos antes de la alarma, disponiendo de un breve espacio de calma antes de iniciar el día.