Salud

Los lanzadores de las Grandes Ligas podrían evitar lesiones en el codo modificando su enfoque, sugiere una simulación

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JUEVES, 18 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las lesiones en el codo son comunes entre los lanzadores profesionales de béisbol, con el lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, José Berrios , sometido recientemente a una cirugía Tommy John para reparar un ligamento del codo desgarrado durante los entrenamientos de primavera.

Pero un nuevo estudio sugiere que los lanzadores podrían evitar estas lesiones sin reducir la velocidad de su recta.

Pequeños cambios mecánicos en su enfoque podrían ayudar a los lanzadores de las Grandes Ligas de Béisbol a evitar lesiones en el codo que podrían acabar con su carrera, según informaron recientemente investigadores en la revista Multibody System Dynamics.

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Un ángulo alto del brazo durante un lanzamiento, así como inclinar el torso alejándose del brazo lanzador durante la entrega, exigía más el ligamento colateral cubital (LCU) en los codos de los lanzadores, según los resultados.

"Nuestra simulación encontró soluciones que sugieren que hay una eficiencia sin explotar ahí fuera", dijo el autor principal Cedric Attias, quien realizó la investigación como estudiante de posgrado en ingeniería mecánica en la Universidad de Waterloo en Canadá.

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"Nuestro objetivo no es decirles a los lanzadores que lancen más suavemente", dijo en un comunicado de prensa. "Es para ayudarles a lanzar con más inteligencia."

Para el estudio, los investigadores construyeron un esqueleto digital detallado con músculos, ligamentos y articulaciones, y lo utilizaron para examinar las fuerzas extremas ejercidas durante una inclinación sobre el LCU -- una pequeña banda de tejido en el interior del codo que ayuda a mantener unida la articulación.

El UCL a menudo se estropea y se desgarra debido a los repetidos movimientos explosivos necesarios para lanzar a velocidades profesionales, según los investigadores.

Si esto ocurre, los lanzadores necesitan una cirugía Tommy John para reemplazar el ligamento y un largo proceso de rehabilitación para volver al béisbol profesional -- si es que alguna vez lo hacen.

"Este ligamento es especialmente vulnerable porque es pequeño, tiene un suministro sanguíneo pobre y no está diseñado para un movimiento tan extremo o repetitivo", dijo Attias.

El modelo informático mostró que si los jugadores ajustan la ranura del brazo y la inclinación del torso, podrían reducir el riesgo de lesión manteniendo la recta.

"Hemos confirmado que la mecánica importa enormemente", dijo Attias, que ahora trabaja como biomecánico para los Seattle Mariners de las Grandes Ligas de Béisbol.

"Demostramos que un lanzador que lanza a 93 millas por hora con una mecánica controlada y erguida pone significativamente menos presión en la liga punzante que alguien que usa una técnica más extrema para alcanzar la misma velocidad", dijo.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la cirugía Tommy John.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Waterloo, 27 de mayo de 2026

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