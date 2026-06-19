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¿Te sientes somnoliento durante el día? Podría ser una señal de hipertensión

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JUEVES, 18 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Sentirse excesivamente somnoliento durante el día podría ser una señal de alerta de hipertensión, especialmente si también tienes dificultades para dormirte por la noche.

Esto es según un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de Penn State, que encontró que los adultos que experimentan una urgencia incontrolable de dormir durante el día tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión o desarrollarla en el futuro.

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Los investigadores analizaron datos de más de 1.700 adultos que informaron de sus síntomas de somnolencia diurna y se sometieron a pruebas de sueño nocturnas.

Los participantes que informaron de somnolencia diurna excesiva tenían un 52% más de probabilidades de ya tener hipertensión o un 74% más de desarrollarla con el tiempo, según los resultados.

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El riesgo era aún mayor para quienes tardaban 30 minutos o más en dormirse por la noche.

En ese grupo, la probabilidad de tener hipertensión más que se duplicaba, mientras que el riesgo de desarrollarla más tarde se triplicaba.

"Los adultos con somnolencia diurna excesiva y latencia prolongada de inicio del sueño parecían representar un subgrupo distinto con un riesgo cardiovascular significativamente mayor", dijo el autor principal, el Dr. Alexandros Vgontzas, director del Centro de Investigación y Tratamiento del Sueño en la Facultad de Medicina Estatal de Pensilvania en Hershey, Pensilvania.

Los autores afirman que estos hallazgos sugieren que los médicos deberían mirar más allá de la apnea del sueño al evaluar a pacientes que están inusualmente somnolientos durante el día.

Los hallazgos se presentaron en Baltimore el 17 de junio en una reunión de las Sociedades Profesionales del Sueño Asociadas. También fueron publicados en un número especial de la revista Sleep.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la somnolencia diurna.

FUENTE: HealthDay TV, 18 de junio de 2026

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