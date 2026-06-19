Las pastillas anticonceptivas podrían aumentar el riesgo de atracones, según un estudio

JUEVES, 18 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las píldoras anticonceptivas podrían aumentar el riesgo de atracones en algunas mujeres, según informa un nuevo estudio.

Las mujeres que tomaban la píldora combinada tenían más probabilidades de participar en la alimentación emocional que cuando tomaban un placebo, informaron los investigadores el 17 de junio en JAMA Network Open.

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La alimentación emocional es "la tendencia a comer en exceso o atracones en respuesta a emociones negativas", escribió el equipo de investigación liderado por Kelly Klump, profesora de psicología en la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing.

"Se observó un aumento significativo de los atracones cuando las mujeres usaban píldoras anticonceptivas combinadas activas frente a inactivas", informó el equipo.

La píldora combinada aparentemente imita el perfil hormonal más riesgoso asociado a los atracones, según los investigadores: niveles elevados de estradiol y progesterona que aparecen justo después de que una mujer ha ovulado.

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Alrededor del 85% de las mujeres que toman la píldora combinada usan este tipo de píldora combinada, según los investigadores en notas de fondo.

"No obstante, es importante señalar que no todas las mujeres del estudio desarrollaron atracones -- son seguros para muchas mujeres, y es probable que el riesgo se dirija a aquellas con otros factores de riesgo", dijo Klump en un comunicado de prensa.

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"Se necesitan estudios futuros para identificar mejor quién está en riesgo e informar los enfoques de la medicina personalizada para la salud de la mujer", añadió.

Para el nuevo estudio, los investigadores registraron los cambios en los atracones durante 49 días -- dos ciclos anticonceptivos -- entre un grupo de 422 mujeres que tomaban pastillas combinadas, que contienen tanto estrógenos como progestágeno.

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Las mujeres rellenaron cuestionarios diarios sobre sus hábitos alimenticios y dieta, que los investigadores rastrearon junto con su etapa del ciclo anticonceptivo.

En ambos ciclos, las mujeres tenían más probabilidades de comer emocionalmente si tomaban la píldora anticonceptiva activa en comparación con las pastillas inactivas que contenían en cada paquete.

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Los resultados mostraron que esto se debía directamente a las píldoras anticonceptivas, y no a ningún tipo de estado de ánimo negativo, señaló la Dra. Deena Hailoo, directora médica de obesidad de los hospitales Huntington, Plainview y Syosset de Northwell Health en Nueva York. Revisó los hallazgos.

"No se trataba de angustia ni de eventos estresantes de ninguna manera; se debió principalmente a estar bajo el anticonceptivo", dijo Hailoo, que no participó en el estudio.

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Esta alimentación emocional probablemente se deba a la progesterona de la píldora combinada, dijo.

"Donde el estrógeno realmente ayuda a suprimir el apetito y a mantener el peso, la progesterona hace lo contrario", dijo Hailoo. "La progesterona tiende a aumentar el apetito y los antojos en general."

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Los investigadores también descubrieron que el acto de informar sobre atracones diarios ayudó a disminuir los casos de alimentación emocional entre los participantes del estudio, incluso en los días en que tomaban pastillas hormonales activas.

"Descubrimos que la autoevaluación era una herramienta eficaz para mitigar el riesgo de las mujeres en el estudio", dijo la investigadora Klump. "Cuanto más podamos dotar a las mujeres de herramientas y educar a los profesionales médicos sobre estos riesgos, más eficaz podrá ofrecerse una atención."

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Hailoo señaló la importancia de esto.

"Eso me dice que el anticonceptivo puede interactuar con las vías cerebrales, aumentando las vías de recompensa, incrementando los antojos, pero que no está fuera de control, de modo que cuando reconocemos que está ocurriendo, realmente puede controlarse", dijo.

Ella aborda esto con sus pacientes.

"Decimos a la gente que intente llevar un diario de alimentos porque eso ayudaría mucho a ver su propio comportamiento anotado", dijo Hailoo.

Se necesita más investigación para ver si otros tipos de anticonceptivos, como los DIU o los implantes, tienen un efecto similar en el apetito y los patrones alimenticios, añadió.

"Por mi propia experiencia, cuando veo a muchas mujeres que están engordando, han engordado o les cuesta perder peso, tenemos que revisar todo el historial y ver qué anticonceptivos toman, qué otros medicamentos toman, si tienen antecedentes psiquiátricos u otros antecedentes médicos, dijo Hailoo.

Este tipo de enfoque individual es necesario "antes de poder simplemente decir: 'Oye, parece que este medicamento o este anticonceptivo debería cambiarse', porque no afecta a todo el mundo de la misma manera", dijo Hailoo.

Más información

Planned Parenthood tiene más información sobre la píldora anticonceptiva.

FUENTES: Universidad Estatal de Michigan, comunicado de prensa, 17 de junio de 2026; la Dra. Deena Hailoo, directora médica de obesidad en los hospitales Huntington, Plainview y Syosset de Northwell Health en Nueva York; Apertura de la Red JAMA, 17 de junio de 2026