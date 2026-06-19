Un implante cerebral personalizado proporciona un impulso paso a paso para la marcha en pacientes con Parkinson

JUEVES, 18 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo tipo de implante cerebral puede ayudar a mejorar la marcha entre los pacientes con enfermedad de Parkinson al proporcionar estimulación en tiempo real en respuesta a cada paso, según un nuevo estudio.

El estimulador cerebral implantado puede detectar señales neuronales asociadas a cada paso y ajustar automáticamente sus pulsos eléctricos en fracciones de segundo, informaron los investigadores el 15 de junio en la revista Nature Medicine.

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De manera similar a un marcapasos cardíaco, el implante responde al ritmo de marcha del cerebro, según los investigadores.

"La dificultad para caminar es uno de los síntomas más incapacitantes de la enfermedad de Parkinson y uno de los más difíciles de tratar", afirmó la investigadora senior Dra. Doris Wang, profesora asociada de neurocirugía en la Universidad de California-San Francisco (UCSF), en un comunicado de prensa.

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"Caminar es un comportamiento muy dinámico que requiere un tiempo preciso en ambos lados del cuerpo", continuó. "Desarrollamos un sistema que puede reconocer esos patrones de movimiento y responder en tiempo real, permitiendo efectivamente que la estimulación actúe con el paciente mientras se mueve."

Se ha demostrado que la estimulación cerebral profunda (DBS) mejora drásticamente los síntomas del Parkinson como temblores, rigidez y lentitud, pero no tanto con los síntomas de movimiento de los pacientes, según los investigadores en notas de fondo.

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Esto podría deberse a que la forma de andar de una persona está en constante cambio, y cada paso requiere una coordinación rápida del cerebro, la médula espinal y los músculos, según los investigadores.

En comparación, la DBS estándar proporciona un patrón fijo de pulsos eléctricos que no varían según los niveles de actividad actuales del paciente.

Para abordar esto, los investigadores desarrollaron un sistema que identifica las ondas cerebrales asociadas con el movimiento de las piernas derechas e izquierdas. Estas señales se transmiten directamente al implante cerebral, permitiendo que el dispositivo ajuste automáticamente su estimulación.

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"El cerebro contiene información notablemente rica sobre el movimiento", dijo el investigador principal Kenneth Louie, investigador postdoctoral de la UCSF, en un comunicado de prensa. "Descubrimos que podíamos identificar firmas neuronales vinculadas a cada paso y usarlas para guiar la estimulación en tiempo real."

Para probar el sistema, los investigadores reclutaron a cinco personas con Parkinson que habían recibido implantes de DBS. Como parte de un programa de investigación, a estas personas también se les colocó electrodos sobre las áreas del cerebro relacionadas con el movimiento.

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Estos electrodos podían rastrear señales cerebrales relacionadas con la caminata y transmitirlas al implante, que fue reprogramado para ajustar automáticamente la terapia en tiempo real.

En pruebas de laboratorio, el nuevo sistema mejoró la simetría de la marcha y los patrones de marcha del paciente. El sistema también ayudó a los participantes en su vida diaria, reduciendo el riesgo de caídas.

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Estos resultados proporcionan pruebas tempranas de que sincronizar la estimulación cerebral según el comportamiento de una persona podría mejorar el control sobre los síntomas del Parkinson, según los investigadores.

"Este estudio va de algo más que caminar", dijo Wang. "Demuestra que la estimulación cerebral puede adaptarse a lo que una persona está haciendo en tiempo real. Eso abre la puerta a futuras terapias que respondan dinámicamente al movimiento, el habla, el estado de ánimo, la cognición y otras funciones cerebrales."

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Continuó: "En lugar de ofrecer la misma estimulación durante todo el día, los dispositivos futuros pueden escuchar continuamente al cerebro y responder inmediatamente a las necesidades del paciente. Así como los marcapasos transformaron el tratamiento de las enfermedades cardíacas, los neuroestimuladores inteligentes pueden transformar la forma en que tratamos trastornos cerebrales."

Más información

La Fundación Parkinson tiene más información sobre la estimulación cerebral profunda.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de California-San Francisco, 15 de junio de 2026; Nature Medicine, 15 de junio de 2026